L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 19H00 GMT (29/12)

LA MOBILISATION DES "GILETS JAUNES" FAIBLIT, TENSIONS EN PROVINCE

PARIS - Le mouvement des "Gilets jaunes" se poursuivait en France pour le septième week-end consécutif, avec une mobilisation en recul à Paris mais des points de tension persistants en province, notamment à Bordeaux et Rouen.

Le gouvernement avait recensé quelque 38.600 personnes le 22 décembre, plusieurs centaines de manifestants avaient répondu samedi aux appels au rassemblement pour réclamer notamment une revalorisation de leur pouvoir d'achat et l'organisation d'un référendum d'initiative citoyenne. Le ministère de l'Intérieur n'avait pour l'heure pas communiqué d'estimation.

Cible principale des slogans, Emmanuel Macron, actuellement en congé dans le sud de la France, devait s'adresser lundi soir aux Français pour les traditionnels voeux radio-télévisés à la Nation.

L'exécutif a répondu aux revendications diverses des "Gilets jaunes", mouvement qui s'est cristallisé à ses prémices autour de la hausse des prix des carburants, en annonçant le 10 décembre pour quelque dix milliards de mesures et l'ouverture d'un "grand débat national" à partir de la mi-janvier dans les régions, jusqu'au 1er mars.

Nombre de "Gilets jaunes" jugent la réponse insuffisante et entendent relancer la dynamique à la faveur du nouvel an, notamment.

---

TRUMP FAIT ETAT DE PROGRES DANS LES NEGOCIATIONS AVEC PEKIN

WASHINGTON/PEKIN - Le président américain Donald Trump a annoncé samedi avoir eu une conversation téléphonique fructueuse avec son homologue chinois Xi Jinping et indiqué que les Etats-Unis et la Chine avançaient bien sur la voie d'un accord commercial.

Alors que la fermeture partielle de l'administration américaine est entrée dans son huitième jour et qu'aucune solution n'est semble-t-il en vue, le président républicain est à Washington. Il emploie son temps à envoyer des tweets critiquant l'opposition démocrate et vanter la possibilité d'une amélioration des relations avec la Chine.

Les Etats-Unis et la Chine, en guerre commerciale depuis près d'un an, se sont mutuellement infligés des droits de douane sur des milliards de dollars de marchandises.

Donald Trump et Xi Jinping se sont mis d'accord sur une trêve dans leur guerre commerciale depuis le 1er décembre. Ils ont décidé de s'abstenir d'imposer de nouveaux droits de douane pendant une durée de 90 jours à compter de cette date, le temps de négocier un accord de fond.

"Je viens d'avoir une longue et très bonne conversation avec le président chinois Xi", a déclaré Donald Trump sur Twitter. "L'accord avance très bien. S'il est conclu, il sera très complet et couvrira tous les sujets, domaines et points de litige. De grands progrès s'accomplissent!"

---

LES HOUTHIS ENTAMENT LEUR RETRAIT D'HODEÏDA AU YÉMEN

DUBAI - Les rebelles yéménites houthis ont entamé leur redéploiement à Hodeïda, dans le cadre de l'accord de cessez-le-feu conclu le 13 décembre en Suède sous l'égide de l'Onu,

La trêve négociée entre les miliciens pro-iraniens qui tiennent la ville portuaire et la coalition sous commandement saoudien, qui soutient les forces gouvernementales, est entrée en vigueur le 18 décembre.

L'accord prévoit également le retrait des forces présentes dans les ports de Salif et de Rass Issa, voisins de celui d'Hodeïda par lequel transite l'essentiel de l'aide humanitaire destinée aux millions de Yéménites menacés par la famine.

Un équipe d'observateurs de l'Onu chargée de veiller au respect du cessez-le-feu est arrivée à Hodeïda dans la semaine. Elle est dirigée par l'ancien général néerlandais Patrick Cammaert, qui doit également présider un comité de coordination du redéploiement, dans lequel les deux camps sont représentés. Les premières réunions ont eu lieu cette semaine.

---

EGYPTE-QUARANTE EXTRÉMISTES PRÉSUMÉS TUÉS

LE CAIRE - Quarante membres présumés de mouvements extrémistes ont été tués samedi par les forces égyptiennes au cours de trois accrochages distincts, dans le Sinaï et à Gizeh, au lendemain de l'attentat qui a coûté la vie à trois touristes vietnamiens et à leur guide.

L'attentat de vendredi, qui s'est produit près des pyramides de Gizeh, n'a pas été revendiqué.

Trente suspects ont trouvé la mort dans une opération contre une cache de Gizeh où des "éléments terroristes" se préparaient à s'en prendre aux pouvoirs publics et à des sites touristiques.

Dix autres ont été tués dans le nord du Sinaï, où les services de sécurité ont lancé en février une vaste offensive contre les djihadistes qui se réclament de l'Etat islamique.

Le ministère de l'intérieur ne signale aucune perte dans les rangs des forces de l'ordre et a diffusé des photos montrant des corps ensanglantés gisants à côté de fusils de chasse.

---

DEUX MINISTRES TURCS À MOSCOU POUR PARLER DU RETRAIT US DE SYRIE

MOSCOU - Les ministres turcs des Affaires étrangères et de la Défense sont attendus à Moscou pour évoquer le prochain retrait des forces américaines présentes en Syrie avec leurs homologues russes.

A la surprise générale, Donald Trump a annoncé le 19 décembre le rapatriement à brève échéance des 2.000 membres des forces spéciales américaines déployés pour soutenir les rebelles arabo-kurdes des Forces démocratiques syriennes dans la lutte contre les djihadistes de l'Etat islamique, qui ont selon été vaincus en Syrie.

---

MOSCOU REJETTE L'APPEL À LA LIBÉRATION DES MARINS UKRAINIENS

MOSCOU - Les demandes de la chancelière allemande Angela Merkel et du président français Emmanuel Macron, qui ont lancé vendredi un appel à la libération des marins ukrainiens détenus en Russie, sont inacceptables, juge le ministère russe des Affaires étrangères.

Les forces russes ont arraisonné le 25 novembre dans le détroit de Kertch, qui sépare la mer Noire et la mer d'Azov, trois bâtiments ukrainiens qui ont selon elles franchi illégalement la frontière maritime. Les 24 marins ukrainiens qui se trouvaient à bord ont été transférés à Moscou.

Dans une déclaration commune, Angela Merkel et Emmanuel Macron réclament leur libération "immédiate et inconditionnelle". "Eux-aussi doivent pouvoir passer les fêtes auprès de leurs familles", ajoutent-t-il.

---

GB-HAUSSE DES ARRIVÉES DE MIGRANTS VENUS DE FRANCE

LONDRES - Le ministre britannique de l'Intérieur, Sajid Javid, s'est inquiété du nombre croissant de migrants qui traversent la Manche sur des embarcations précaires en provenance de France.

Près de 70 personnes ont été interceptées ces trois derniers jours alors qu'elles tentaient de rejoindre l'Angleterre en empruntant le Channel.

Sajid Javid, qui dit craindre pour la vie de ceux qui traversent, a indiqué qu'il voulait avoir un entretien téléphonique avec son homologue français ce week-end.

---

FRANCE-LA JUSTICE SAISIE DE L'AFFAIRE DES PASSEPORTS BENALLA

PARIS - Jean-Yves Le Drian a saisi vendredi le procureur de la République sur la question des passeports diplomatiques qu'Alexandre Benalla aurait continué à utiliser après son licenciement de l'Elysée.

Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères estime que les agissements de l'ex-chargé de mission "paraissent susceptibles de caractériser un comportement contraire à la loi pénale", dans son courrier au procureur. Il évoque un possible "abus de confiance" en raison de l'absence de restitution des passeports et un possible "usage abusif" de ces derniers.

Au lendemain de la publication par Mediapart d'informations selon lesquelles Alexandre Benalla a utilisé un tel passeport lors de déplacements récents, notamment en Afrique où il dit travailler comme consultant, l'Elysée a assuré vendredi avoir "dès le licenciement pour motif disciplinaire de M. Benalla (...) demandé aux administrations compétentes de procéder aux démarches nécessaires afin que ces passeports soient restitués et ne puissent plus être utilisés".

Alexandre Benalla, mis en examen en juillet notamment pour "violences volontaires", a fait l'objet d'une procédure de licenciement de l'Elysée le 20 juillet.

---

PARIS - Le député La République en Marche Joachim Son-Forget, en délicatesse avec le parti majoritaire pour une série de tweets controversés, a annoncé samedi son départ du mouvement.

Agé de 35 ans, l'élu de la circonscription des Français de l'étranger de Suisse et du Liechtenstein explique sur Twitter, ainsi que sur le site de Valeurs actuelles, qu'il a reçu une lettre de suspension de LaRem.

Il a déclaré à Valeurs actuelles démissionner du groupe et du parti. Il siégera désormais à l'Assemblée parmi les députés non-inscrits. Il affirme avoir envoyé vendredi un sms à Emmanuel Macron pour regretter notamment que LaRem soit devenu une enceinte du "copinage" et de l'"entre-soi".

Coutumier de messages déroutants ou polémiques sur Twitter, Joachim Son-Forget avait signé le 23 décembre un tweet jugé sexiste contre la sénatrice écologiste Esther Benbassa, moquant "le pot de maquillage (...) que vous vous mettez sur la tête".

Le président du groupe LaRem à l'Assemblée, Gilles Le Gendre, avait condamné ces propos, annonçant une lettre d'avertissement de la part du bureau exécutif du parti.

---

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL CENSURE UNE MESURE SUR LE RSA

PARIS - Le Conseil constitutionnel a censuré vendredi une disposition de la loi de finances pour 2019 qui instaurait un délai spécifique de détention d'un titre de séjour pour que des étrangers, notamment non-européens, résidant en Guyane puissent percevoir le RSA.

Le Conseil a également censuré une disposition qui devait s'appliquer en 2020, la loi de finances ne pouvant porter que sur 2019, et plusieurs articles considérés comme étant des "cavaliers" - c'est-à-dire n'ayant pas leur place dans une loi de finances.

Il a en revanche jugé que la loi ne contrevenait pas à l'exigence de sincérité budgétaire, alors que certains requérants estimaient notamment que les conséquences financières des réponses d'urgence à la crise des "Gilets jaunes" n'avaient pas été suffisamment prises en compte.

Il a par ailleurs validé des dispositions modifiant les dispositifs fiscaux dits "Pacte Dutreil" et "exit tax".

---