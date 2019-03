L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 22H00 GMT (01/04)

DEUX PROCHES DE MACRON ENTRENT AU GOUVERNEMENT

PARIS - Deux proches conseillers d'Emmanuel Macron, Cédric O et Sibeth Ndiaye, font leur entrée au gouvernement dans le cadre d'un mini-remaniement annoncé dimanche par l'Elysée qui voit également la députée Amélie de Montchalin obtenir le secrétariat d'Etat aux Affaires européennes.

Cédric O et Sibeth Ndiaye remplacement respectivement Mounir Mahjoubi et Benjamin Griveaux, qui ont quitté mercredi le gouvernement dans l'espoir de remporter les élections municipales à Paris en 2020. Amélie de Montchalin remplace Nathalie Loiseau, qui a pris la tête de la liste de La République en marche (LaRem) pour les élections européennes du 26 mai.

Membre de la garde rapprochée du chef de l'Etat, Sibeth Ndiaye est nommée à 39 ans secrétaire d’État auprès du Premier ministre, porte-parole du gouvernement.

Également ancien de Bercy, lui aussi trentenaire, Cédric O est lui nommé secrétaire d’État auprès du ministre de l’Economie et des Finances et du ministre de l’Action et des comptes publics, chargé du numérique.

---

BREXIT: MAY SOUMISE À D'INTENSES PRESSIONS DE SON CAMP

LONDRES - A l'approche de nouvelles journées décisives sur le Brexit, Theresa May doit faire face aux pressions intenses et contradictoires de son gouvernement et du Parti conservateur.

La Chambre des communes a rejeté pour la troisième fois vendredi l'Accord de retrait négocié par la Première ministre britannique, qui avait pourtant mis sa démission dans la balance dans l'espoir de le faire enfin ratifier.

Conséquence de ce nouveau rejet, le Royaume-Uni devrait quitter l'UE sans accord le 12 avril à 22h00 GMT, sauf si Londres présente d'ici là une alternative et demande un nouveau report.

Les députés britanniques se réuniront de nouveau lundi soir pour débattre puis voter sur des solutions alternatives au Withdrawal Bill conclu entre May et l'UE, après un an et demi de négociations, en novembre dernier.

May pourrait tenter une nouvelle fois le pari de soumettre son Accord de retrait au vote des députés, peut-être dès le lendemain.

De nombreux élus conservateurs perdent patience. Et au sein du gouvernement, rapporte le Sunday Times, plusieurs ministres opposés ou favorables au Brexit menacent de démissionner si May ne se contente pas de défendre son accord dans les prochains jours. La question d'élections anticipées fait aussi l'objet de profondes divisions au sein du cabinet.

ENCADRE Nouveaux votes indicatifs aux Communes

LE POINT sur les négociations du Brexit

LA CHRONOLOGIE des négociations du Brexit

---

UKRAINE: LE COMÉDIEN ZELENSKI VIRE EN TÊTE

KIEV - Le comédien Volodimir Zelenski, favori des sondages, a remporté le premier tour de l'élection présidentielle dimanche en Ukraine avec 30,4% des voix, selon les résultats d'un sondage sortie des urnes.

Il devance le président sortant, Petro Porochenko, crédité de 17,8%.

Avec 14,2%, l'opposante et ex-Première ministre Ioulia Timochenko sera éliminée de la course si les résultats du scrutin confirment cette tendance.

Mais elle a aussitôt dénoncé la fiabilité de cette estimation, indiquant que les remontées de ses équipes la plaçaient en deuxième position, derrière Zelenski. Elle a laissé entendre qu'elle pourrait contester le verdict des urnes.

Un second tour aura lieu le 21 avril prochain pour départager les deux candidats arrivés en tête dimanche.

Agé de 41 ans, ce comédien sans expérience politique doit une bonne part de sa popularité à la série télévisée à succès "Serviteur du peuple", dans laquelle il incarne un professeur d'histoire devenu chef de l'Etat qui se joue des bassesses de politiciens corrompus et d'hommes d'affaires véreux.

---

UNE AVOCATE ANTI-CORRUPTION ÉLUE PRÉSIDENTE EN SLOVAQUIE

BRATISLAVA - L'avocate Zuzana Caputova, novice en politique mais portée par un mouvement national de protestation contre la corruption, a remporté l'élection présidentielle samedi en Slovaquie, une victoire qui marque une rupture avec l'émergence des forces populistes en Europe.

Militante libérale, Zuzana Caputova s'est imposée très nettement avec un peu plus de 58% des voix face à son rival Maros Sefcovic, soutenu par le parti du Smer (centre gauche) au pouvoir, qui a rapidement reconnu sa défaite.

---

LE PAPE JUSTIFIE SON REFUS DE LA DÉMISSION DE MGR BARBARIN

A BORD DE l'AVION PONTIFICAL - Le pape François a invoqué dimanche la "présomption d'innocence" pour expliquer sa décision de ne pas accepter la démission du cardinal Philippe Barbarin, condamné en première instance à six mois de prison avec sursis pour ne pas avoir dénoncé des agressions sexuelles commises par un prêtre sur des mineurs.

S'adressant aux journalistes l'accompagnant à son retour d'une visite de deux jours au Maroc, le chef de l'Eglise catholique a expliqué qu'il était obligé d'accorder le bénéfice du doute à l'archevêque de Lyon tant que son appel n'aurait pas été examiné.

"Je ne peux pas l'accepter (ndlr, sa démission) parce qu'en termes juridiques, dans la jurisprudence mondiale classique, la présomption d'innocence existe tant que l'affaire est ouverte, et il a fait appel", a-t-il dit.

---

L'OPPOSITION DEVANT À ANKARA, REVENDIQUE AUSSI ISTANBUL

ANKARA - L'opposition turque maintient son avance dimanche soir à Ankara, esquissant peut-être une alternance dans la capitale que le parti du président Recep Tayyip Erdogan contrôle depuis près de 25 ans, et talonne le parti présidentiel à Istanbul.

Le principal candidat de l'opposition, Mansur Yavas, du Parti républicain du peuple (CHP, laïc), est crédité de 50,3%, des voix contre 47,5% pour l'ancien ministre Mehmet Ozhaseki, qui défend les couleurs de l'AKP (Parti de la justice et du développement), selon des résultats communiqués par la chaîne publique NTV et portant sur près de 90% des bulletins.

Les premiers résultats fournis à la fermeture des bureaux de vote donnaient l'AKP en tête, mais la tendance s'est rapidement inversée.

A Istanbul, la plus grande ville du pays elle aussi contrôlée par le parti présidentiel et ses devanciers depuis un quart de siècle, le CHP revendique la victoire.

"Il nous faut accepter le fait que nous avons gagné certaines villes et que nous en avons perdues d'autres", a commenté Erdogan. "C'est une nécessité dans les démocraties."

---

LES PAYS ARABES RETROUVENT UN SEMBLANT D'UNITÉ SUR LE GOLAN

TUNIS - Les dirigeants des pays arabes réunis en sommet annuel à Tunis ont provisoirement mis de côté dimanche leurs rivalités pour condamner la reconnaissance par Donald Trump de la souveraineté israélienne sur une partie du plateau du Golan, prise à la Syrie en 1967 puis annexée par l'Etat hébreu en 1981.

A l'ouverture de la réunion, le roi Salman d'Arabie saoudite a déclaré aux autres monarques, présidents et chefs de gouvernement des pays membres de la Ligue arabe rassemblés dans la capitale tunisienne que son pays rejetait "totalement" toute mesure affectant la souveraineté syrienne sur le Golan.

Le président des Etats-Unis a reconnu lundi la souveraineté israélienne sur le Golan, moins de quatre mois après avoir reconnu Jérusalem comme capitale israélienne, une décision condamnée dans le monde arabe et par la communauté internationale.

---

FACEBOOK

ZUCKERBERG APPELLE À UNE NOUVELLE RÉGULATION D'INTERNET

PARIS - Les gouvernements doivent jouer un rôle plus important dans la régulation d'internet, plaide Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook dans une tribune publiée dimanche, alors que le réseau social en ligne lutte pour désamorcer les critiques à son encontre.

Dans ce texte publié par Le Journal du Dimanche, le Washington Post, le Frankfurter Allgemeine Zeitung et le Sunday Independent, le fondateur de Facebook évoque de nouvelles pistes qui concernent "les contenus violents et haineux, l'intégrité des élections, la protection de la vie privée et la portabilité des données".

"Je suis convaincu que les gouvernements et les régulateurs doivent jouer un rôle plus actif", écrit Mark Zuckerberg.