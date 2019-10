L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 22H00 GMT (02/10)

FEU VERT DE L'OMC AUX TARIFS AMÉRICAINS DANS LE LITIGE AIRBUS

BRUXELLES/LONDRES - Les Etats-Unis ont reçu mercredi le feu vert de l'Organisation mondiale du commerce pour appliquer des droits de douane sur 7,5 milliards de dollars d'importations de l'Union européenne par an, dans le conflit sur de potentielles subventions accordées à Airbus.

Les Etats-Unis appliqueront dès le 18 octobre des droits de douane de 10% sur les avions et de 25% sur d'autres produits industriels et agricoles importés de l'Union européenne, dont le vin français, le fromage italien ou le whisky écossais, a déclaré un responsable du bureau du Représentant américain du Commerce.

A Bruxelles, l'Union européenne a dit vouloir chercher un règlement à l'amiable mais a promis de répliquer si Washington optait pour l'entrée en vigueur des droits de douane.

Airbus a également appelé à des discussions avec les Etats-Unis afin d'éviter l'impact délétère de telles sanctions non seulement sur le secteur aéronautique et spatial, mais sur l'ensemble de l'économie mondiale.

---

BREXIT

BRUXELLES PARLE DE "POINTS POSITIFS" DANS LES PROPOSITIONS DE JOHNSON

BRUXELLES - La proposition présentée mercredi par la Grande-Bretagne en vue de sa sortie de l'Union européenne comprend "des points positifs", mais il reste encore "quelques points problématiques qui nécessiteront des travaux supplémentaires dans les prochains jours", estime la Commission européenne dans un communiqué.

Lors d'un entretien téléphonique avec Boris Johnson, Jean-Claude Juncker, président de la Commission, a promis d'examiner le texte de manière objective et à la lumière des "critères bien connus" de l'Union, dit-elle.

Lors du discours de clôture du congrès annuel du Parti conservateur à Manchester, Boris Johnson a exhorté l'Union européenne au compromis. Il a notamment proposé la création d'une zone réglementaire commune à toute l'île d'Irlande afin de remplacer le "backstop", tout en laissant aux institutions nord-irlandaises la possibilité de ne pas adhérer à cette zone.

---

UKRAINE

PARIS JUGE LES CONDITIONS RÉUNIES POUR UN SOMMET "NORMANDIE"

PARIS - Les conditions sont réunies pour la tenue prochaine à Paris d'un sommet au "format Normandie" sur la crise ukrainienne, a estimé mercredi la porte-parole du ministère français des Affaires étrangères.

"L’atmosphère constructive des discussions associant la Russie, l’Ukraine, l’OSCE (Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe) et les représentants des zones non contrôlées du Donbass au sein du 'groupe de contact', réuni hier en Biélorussie, a permis d’aboutir à des progrès importants dans la mise en œuvre des Accords de Minsk", a déclaré Agnès Von Der Mühll, lors de son point de presse quotidien.

---

FRANCE

DES ÉMISSIONS DE DIOXINES "POSSIBLES" À ROUEN

PARIS - L'incendie de l'usine Lubrizol de Rouen, survenu le 26 septembre, a pu provoquer des émissions de dioxines, des polluants toxiques, mais des analyses complémentaires sont nécessaires pour étayer cette hypothèse, a déclaré mercredi le directeur général de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques.

Le Premier ministre Edouard Philippe a reconnu mercredi que les pouvoirs publics ne savaient pas tout des conséquences de l'incendie de cette fabrique d'additifs pour lubrifiants, tout en réaffirmant que les analyses faisaient apparaître à ce stade une qualité de l'air normale à Rouen et dans son agglomération.

"Nous ne savons pas tout aujourd'hui parce que les analyses sont en cours et parce qu'il va falloir les poursuivre et pendant longtemps", a déclaré au Sénat Edouard Philippe, dont le gouvernement est critiqué pour sa gestion de ce que les pouvoirs publics présentent désormais comme "une catastrophe industrielle".

---

FRANCE

DES MILLIERS DE POLICIERS EN COLÈRE DÉFILENT À PARIS

PARIS - Plusieurs milliers de policiers ont manifesté mercredi à Paris pour exiger une amélioration de leurs conditions de travail mais aussi clamer leur mal-être face à une "haine du flic" qu'ils jugent de plus en plus préoccupante en France.

"Unis dans la lutte contre les suicides et les agressions", pouvait-on lire sur la banderole du cortège qui a défilé entre Bastille et République.

Cette initiative unitaire, à l'appel d'une vingtaine d'organisations, était sans précédent depuis octobre 2001, date à laquelle des milliers d'agents avaient défilé pour protester contre la remise en liberté d'un braqueur multirécidiviste soupçonné du meurtre de deux gardiens de la paix, Jean-Claude Bonnal, et une loi sur la présomption d'innocence.