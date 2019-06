L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 22H00 GMT (03/06)

TRUMP À LONDRES EN PLEIN DÉBAT SUR LE BREXIT ET LA SUCCESSION DE MAY

LONDRES - Donald Trump et son épouse Melania sont arrivés lundi à Londres pour une visite d'Etat de trois jours que les propos du président américain sur le Brexit et sur les candidats à la succession de Theresa May ont placée sur une trajectoire imprévisible.

Le couple présidentiel a eu droit à tous les égards de la monarchie britannique en cette première journée, avec déjeuner avec la reine Elizabeth, thé avec le prince Charles, l'héritier du trône, visite de l'abbaye de Westminster où les souverains d'Angleterre sont couronnés depuis mille ans, puis un dîner officiel au palais de Buckingham.

A cette occasion, Elizabeth s'est dite "confiante dans le fait que nos valeurs communes et nos intérêts communs continueront de nous unir", avant de porter un toast à Donald et Malania Trump.

Au-delà du faste des cérémonies, le 45e président des Etats-Unis arrive à Londres avec des idées bien précises.

Sur Twitter, juste avant que son avion n'atterrisse à l'aéroport de Londres-Stansted, Donald Trump s'en est violemment pris au maire de la capitale britannique, Sadiq Khan, le traitant notamment de "stone-cold loser", en quelque sorte de "raté intégral".

---

ASSAUT MEURTRIER CONTRE LES MANIFESTANTS DE KHARTOUM

KHARTOUM - Les forces de sécurité soudanaises ont pris d'assaut lundi le campement installé depuis des mois par des manifestants antigouvernementaux dans le centre de Khartoum et tué plus de 30 personnes selon l'opposition, lors du plus grave accès de violence au Soudan depuis la destitution du président Omar el Béchir le 11 avril dernier.

Les vidéos partagées sur les réseaux sociaux et vérifiées par Reuters montrent des scènes de chaos. On voit des manifestants prendre la fuite ou évacuer des blessés tandis qu'une fumée noire s'élève des tentes qu'ils avaient installées sur la place, apparemment incendiées par les forces de l'ordre, et que des coups de feu retentissent.

Selon des témoins, le campement installé près du siège du ministère de la Défense, où convergeaient les manifestants depuis décembre dernier, a été entièrement démantelé, tandis que les Soudanais descendaient en nombre dans les rues d'autres quartiers de Khartoum pour protester contre la répression, érigeant des barricades et des barrages routiers à l'aide de pierres et de pneus enflammés.

---

EN ITALIE, CONTE MENACE DE DÉMISSIONNER

ROME - Le président du Conseil italien, Giuseppe Conte, a menacé de démissionner lundi en raison des querelles incessantes entre les deux partis qui forment la coalition au pouvoir à Rome.

Lors d'une conférence de presse archicomble organisée au palais Chigi, Conte a sommé la Ligue de Matteo Salvini et le Mouvement 5 étoiles de Luigi Di Maio, ses deux vice-présidents du Conseil, de décider rapidement s'ils veulent des élections anticipées ou préfèrent continuer à gouverner ensemble.

Il a ajouté qu'il n'avait pas l'intention de rester à son poste sans être assuré de la loyauté des deux formations au pouvoir.

---

DEUX AUTRES DJIHADISTES FRANÇAIS CONDAMNÉS À MORT EN IRAK

BAGDAD - Deux Français ont été condamnés à mort lundi à Bagdad pour avoir rejoint les rangs de l'État islamique, a annoncé un procureur irakien interrogé par Reuters.

Ce verdict porte à onze le nombre de Français condamnés à la peine capitale en Irak. Le ministère français des Affaires étrangères a assuré la semaine dernière que Paris faisait le nécessaire pour qu'ils échappent à la peine capitale.

Les onze condamnés faisaient partie d'un groupe de 280 détenus remis en février aux autorités irakiennes par les rebelles des Forces démocratiques syriennes (FDS). Quatorze Français en faisaient partie, selon des sources militaires, mais il semble que d'autres aient été pris pour des Irakiens.

---

RETRAIT DE WAUQUIEZ, RETOUR À LA CASE DÉPART POUR LR

PARIS - Les Républicains se cherchent un chef et une ligne politique après le départ de Laurent Wauquiez, une démission qui ne résout rien et expose le parti aux appétits décuplés du Rassemblement national et de La République en marche.

Jean Leonetti, jusqu'ici vice-président délégué de LR et défenseur d'un "courant social et humaniste", assume désormais l'intérim jusqu'à l'élection d'un nouveau président ou d'une nouvelle présidente. Les statuts du mouvement stipulent que l'élection du nouveau dirigeant - pour cinq ans par les adhérents réunis en congrès - doit avoir lieu "dans les 50 jours au moins et 65 jours au plus après l'ouverture de la vacance".

Aucun des caciques pouvant prétendre à la succession du mal-aimé Laurent Wauquiez n'a pour l'heure fait acte de candidature : Valérie Pécresse, Xavier Bertrand (qui a quitté LR en décembre 2017), François Baroin, Bruno Retailleau...

---

POUR LE MAIRE, 1.050 EMPLOIS EN MOINS CHEZ GE, C’EST TROP

BELFORT - Le ministre de l'Economie, Bruno Le Maire, a invité lundi General Electric à "revoir sa copie" s’agissant des 1.044 suppressions d’emplois annoncées il y a moins d'une semaine par l'entreprise américaine, principalement à Belfort, dont 792 dans l’activité turbines à gaz.

Sur le site belfortain où le groupe emploie 4.400 salariés, le ministre a rencontré des membres de la direction du groupe avant de s'entretenir avec les représentants de l’intersyndicale CFE-CGC, CGT et Sud.

"Le plan social, en l'état, ne va pas. Mille-cinquante emplois supprimés, c'est trop et je pense que GE peut et doit faire mieux et que c'est un préalable pour que les choses s’apaisent sur le site", leur a-t-il dit dès l'ouverture. "GE doit revoir sa copie", a-t-il ajouté.

---

L'ATTRACTIVITÉ DE LA FRANCE A TENU LE CHOC EN 2018

PARIS - La France a tiré son épingle du jeu en matière d'investissements étrangers l'an dernier, à l'inverse du marasme constaté dans le reste de l'Europe, selon le baromètre annuel EY de l'attractivité publié mardi.

Malgré un climat social marqué par des grèves à la SNCF et Air France au printemps, puis en fin d'année par la grogne des "Gilets jaunes", 1.027 projets d'implantation - généralement décidés plusieurs mois auparavant - ont été recensés en France en 2018, soit 1% de plus que les 1.019 projets enregistrés en 2017.

Ce net ralentissement, après deux années marquées par une progression des investissements étrangers d'environ 30%, n'a pas empêché la France de surperformer pour la troisième année consécutive le marché européen.

---

USA-LES GÉANTS DU NUMÉRIQUE DANS LE VISEUR DES AUTORITÉS DE LA CONCURRENCE

WASHINGTON - Le département américain de la Justice a été chargé de la conduite d'une éventuelle enquête sur Apple dans le cadre d'un examen plus général entrepris par les autorités de la concurrence aux Etats-Unis sur les pratiques des géants du numérique, ont dit deux sources à Reuters lundi.

Des représentants du département de la Justice et de la Commission fédérale du Commerce (FTC) se sont réunis ces dernières semaines pour se répartir les dossiers.

Ils sont convenus que le premier aurait la responsabilité de déclencher d'éventuelles enquêtes sur Apple et sur Google, filiale d'Alphabet, et que la seconde serait chargée d'Amazon et de Facebook, ont dit les sources.