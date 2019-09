L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 22H00 GMT (03/09)

JOHNSON DEMANDERA DES ÉLECTIONS ANTICIPÉES SI LA CHAMBRE DES COMMUNES TENTE DE LUI FORCER LA MAIN SUR LE BREXIT

LONDRES - En affirmant que nul ne le contraindrait à réclamer un nouveau report du Brexit, Boris Johnson a implicitement prévenu lundi soir les parlementaires britanniques qu'il demanderait la tenue d'élections anticipées s'ils tentent de lui forcer la main.

Dans une courte allocution devant le 10, Downing Street, le Premier ministre britannique a indiqué qu'il ne voulait pas d'élections. Pour autant, pas question de revenir sur la promesse qu'il répète depuis qu'il a succédé à Theresa May à la tête du gouvernement britannique.

"Je veux que tout le monde le sache: je ne demanderai en aucune circonstance un report à Bruxelles. Nous partirons le 31 octobre", a-t-il dit à la veille d'une rentrée parlementaire sous tension à la Chambre des communes, où il ne dispose que d'une voix de majorité.

Le Parti travailliste (opposition) et des frondeurs de son Parti conservateur ont l'intention de déposer une proposition de loi visant à interdire une sortie de l'UE sans accord qui pourrait avoir de graves conséquences économiques et financières.

Cette proposition de loi, dévoilée lundi sur Twitter par le député travailliste Hilary Benn, donnerait au gouvernement jusqu'au 19 octobre - au lendemain du prochain conseil européen - pour conclure un nouvel accord de divorce avec Bruxelles ou pour obtenir l'aval du Parlement à une sortie sans accord (la Chambre des communes a voté à plusieurs reprises contre la perspective d'un "No Deal").

Si le cabinet Johnson ne respecte pas l'une ou l'autre de ces conditions, la proposition de loi engage le Premier ministre à demander un nouveau report du Brexit jusqu'au 31 janvier.

Les médias britanniques estiment qu'une vingtaine d'élus conservateurs pourraient soutenir ce projet.

Selon une source gouvernementale haut placée qui s'exprimait après l'allocution de Johnson, si le gouvernement est mis en minorité cette semaine aux Communes, le cabinet tentera d'obtenir la tenue d'élections anticipées le 14 octobre prochain - il lui faudra pour cela réunir une majorité qualifiée des deux tiers des 650 élus de la Chambre des communes.

---

LES ADHÉRENTS DU M5S APPELÉS À SE PRONONCER SUR L'IDÉE D'UNE COALITION AVEC LE PARTI DÉMOCRATE

ROME - Giuseppe Conte, chargé de former un nouveau gouvernement en Italie, a demandé lundi aux membres du Mouvement 5 Etoiles (M5S) de soutenir la formation d'une coalition inédite avec le Parti démocrate (centre gauche).

Les adhérents du M5S sont appelés à se prononcer sur cette alliance mardi par un vote sur internet, prévu entre 09h00 et 18h00 (07h00-16h00 GMT).

"Je comprends vos doutes, mais c'est une occasion unique de montrer que nous pouvons vraiment réformer de manière décisive notre pays et accomplir des choses extraordinaires", déclare Giuseppe Conte dans une vidéo mise en ligne sur sa page Facebook.

Luigi Di Maio, dirigeant du M5S et co-vice-président du conseil dans le gouvernement sortant, n'a pour sa part donné aucune consigne de vote aux adhérents de son mouvement. "Il n'y a pas de bon vote et pas de mauvais vote, il y a vos idées, et la somme de vos idées guidera notre mouvement", a-t-il dit sur Facebook.

D'après un sondage SWG pour la chaîne de télévision La7, 51% des sympathisants 5 Etoiles soutiennent une coalition avec le PD, projet approuvé par 69% des sympathisants du Parti démocrate.

---

L'OURAGAN DORIAN FRAPPE LES BAHAMAS ET SE RAPPROCHE DE LA FLORIDE

MARSH HARBOUR, Bahamas/KISSIMMEE, Floride - L'ouragan Dorian a continué lundi de frapper l'archipel des Bahamas, faisant au moins cinq morts, arrachant des toits et des lignes électriques et inondant des maisons, tout en se rapprochant des Etats-Unis où plus d'un million d'habitants ont reçu l'ordre d'évacuer leur foyer.

Le cyclone a touché terre dimanche sur l'îlot d'Elbow Cay et à Great Abaco, l'île principale des Abacos, dans le nord de l'archipel des Bahamas. Il était alors classé en catégorie 5 sur l'échelle de Saffir-Simpson - la plus élevée.

Le Centre national américain des ouragans (NHC), basé à Miami, l'a reclassé en catégorie 4 lundi en fin de matinée mais souligne que Dorian demeure "extrêmement dangereux" et recommande aux habitants des Bahamas de ne pas quitter les abris.

D'après Bahamas Press, Dorian aurait fait à ce stade au moins cinq morts mais le bilan devrait s'alourdir.

Dorian se trouvait lundi sur l'île de Grand Bahama, la plus proche des côtes floridiennes, et devrait y rester au moins jusqu'à mardi matin heure locale, selon le dernier point du NHC diffusé lundi vers 21h00 GMT.

Selon les analystes d'UBS, l'ouragan pourrait coûter aux assureurs jusqu'à 25 milliards de dollars (22,7 milliards d'euros).

---

LA CHINE ATTAQUE LES USA DEVANT L'OMC SUR LES DROITS DE DOUANE

HONG KONG/GENEVE - La Chine a porté plainte contre les Etats-Unis devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) au sujet des droits de douane sur les importations américaines, a annoncé lundi le ministère chinois du Commerce.

Depuis dimanche, Washington taxe à 15% plusieurs milliers de produits chinois et en représailles; Pékin a mis en place de nouveaux droits de douanes sur le pétrole brut américain.

La Chine, qui n'a pas publié le détail de son recours devant l'OMC, souligne que les droits américains frappent 300 milliards de dollars (274 milliards d'euros) d'exportations chinoises.

La dernière vague de droits américaine rompt le consensus auquel étaient parvenus Xi Jinping et Donald Trump lors de leur rencontre à Osaka, au Japon, fin juin, a déclaré le ministère chinois du Commerce, ajoutant que Pékin entendait défendre ses droits en accord avec les règles de l'OMC.

---

AGNÈS BUZYN ANNONCE DES MESURES POUR DÉSENGORGER LES URGENCES

PARIS - La ministre française de la Santé et des Solidarités, Agnès Buzyn, a annoncé lundi un train de mesures destiné à désengorger les services des urgences, touchés depuis des mois par un vaste mouvement social.

Elle propose notamment de permettre au Samu, "sous certaines conditions", de transférer certains patients vers un cabinet de ville ou une maison de santé et ainsi sortir du "tout urgences", explique le ministère dans un communiqué.

Une nouvelle catégories d'infirmiers aux urgences, habilités à établir des diagnostics et à réaliser certains actes médicaux, serait également créée.

---

ATTAQUE DE VILLEURBANNE: L'AUTEUR PRÉSUMÉ MIS EN EXAMEN ET ÉCROUÉ

LYON - L'auteur de l'attaque mortelle au couteau commise samedi après-midi à la gare routière de Villeurbanne (Rhône) a été mis en examen lundi des chefs "d'assassinat" et de "tentatives d’assassinats" et placé en détention provisoire, a annoncé le parquet de Lyon.

Selon les premiers éléments de l'enquête, ce demandeur d'asile afghan présente un profil psychotique lourd et il est un gros consommateur de cannabis.

Un jeune homme de 19 ans a été tué sur le coup, huit autres personnes ont été blessées.