L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 22H00 GMT (03/09)

(Ajoute dépêche sur l'ouragan Dorian §25)

BORIS JOHNSON MIS À MAL PAR LES OPPOSANTS AU "NO DEAL"

LONDRES - Les députés britanniques hostiles à une sortie sans accord de l'Union européenne ont fait adopter mardi à la Chambre des Communes une motion pour empêcher une telle issue, ce qui pourrait amener Boris Johnson à convoquer des élections anticipées le 14 octobre.

Les députés se sont prononcés par 328 voix contre 301 en faveur de ce texte présenté dès la reprise des travaux parlementaires par l'opposition et des frondeurs du Parti conservateur, en dépit des menaces d'exclusion.

Il leur permettra de contrôler l'ordre du jour et de présenter mercredi une proposition de loi pour contraindre le Premier ministre à demander un report de la sortie de l'UE jusqu'au 31 janvier 2020, à moins qu'un accord soit approuvé d'ici là par le Parlement ou qu'il accepte le principe d'une sortie sans accord.

"C'est la dernière chance pour le Parlement d'empêcher une sortie sans accord le 31 octobre", a souligné le député Oliver Letwin, à l'origine de ce bras de fer sans précédent avec l'exécutif.

Selon Jeremy Corbyn, chef de file du Parti travailliste, il s'agissait d'empêcher Boris Johnson "de jouer à la roulette russe avec l'avenir de ce pays".

Boris Johnson a estimé pour sa part qu'une élection serait la seule solution pour sortir de l'impasse.

"Je ne veux pas d'une élection mais si les parlementaires votent demain (mercredi) pour mettre fin aux négociations et imposer un autre retard inutile au Brexit pendant des années, ce sera le seul moyen de résoudre le problème", a-t-il déclaré à l'issue du vote.

VOIR AUSSI

ENCADRE L'initiative parlementaire contre un Brexit sans accord

EN DIRECT Bras de fer aux Communes, où Johnson a perdu sa majorité

BREXIT-LA FRANCE S'INQUIÈTE DE L'IMPRÉPARATION DE SES ENTREPRISES

PARIS - Le gouvernement, qui réunit mardi les chefs d'entreprises pour les sensibiliser aux risques d'un "Brexit dur", les exhorte "à ne pas perdre de temps" pour se préparer à cette éventualité, évoquée à plusieurs reprises par le Premier ministre britannique.

"Boris Johnson a tenu des propos assez clairs sur sa façon de gérer le dossier et donc il n'écarte pas du tout une possibilité de 'no deal' (absence d'accord)", a déclaré la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Economie et des Finances, Agnès Pannier-Runacher, sur BFM Business.

"Ce qui est un peu préoccupant pour les entreprises, c'est qu'on ne sera pas avancé" sur cette question avant le "dernier jour", a-t-elle ajouté.

Le Premier ministre britannique répète que le Royaume-Uni quittera l'Union européenne le 31 octobre prochain "coûte que coûte" avec ou sans accord négocié avec Bruxelles.

---

ITALIE

LES ADHÉRENTS DU M5S APPROUVENT LE PROJET DE COALITION AVEC LE PD

ROME - Les adhérents du Mouvement 5 étoiles (M5S) ont approuvé mardi à une large majorité le projet de coalition avec le Parti démocrate, dans le cadre d'un vote en ligne, ouvrant la voie à la formation d'un nouveau gouvernement dans les jours à venir.

Ils se sont prononcés à 79,3% en faveur de cette alliance, a déclaré à la presse Luigi Di Maio, chef de file du mouvement, après le décompte des 80.000 voix.

"Je suis très fier du vote d'aujourd'hui et du gouvernement à venir (...) Ce gouvernement ne sera ni de gauche ni de droite. Il fera ce qui doit être fait", a-t-il promis.

Le président du Conseil sortant, Giuseppe Conte, qui a été chargé jeudi de former un nouveau gouvernement, espère achever mercredi la mise sur pied de cette nouvelle coalition. Il devra ensuite obtenir la confiance des deux chambres.

---

DORIAN PERD EN INTENSITÉ MAIS PROGRESSE EN SUPERFICIE À L'APPROCHE DE LA FLORIDE

MARSH HARBOUR, Bahamas - L'ouragan Dorian, qui a fait au moins cinq morts dans l'archipel des Bahamas, a perdu mardi en intensité mais s'est étendu sur une plus grande superficie à son approche des côtes de la Floride.

Dans son dernier point, diffusé vers 15h45 GMT, le Centre national américain des ouragans (NHC) situait l'oeil de l'ouragan à 160 km environ à l'est-nord-est de West Palm Beach.

Dorian est désormais classé en catégorie 2 sur l'échelle de Saffir-Simpson (qui compte cinq degrés), avec des vents soutenus atteignant les 175 km/h.

C'est nettement moins que lorsqu'il a touché terre dimanche sur l'îlot d'Elbow Cay et à Great Abaco, l'île principale des Abacos, dans le nord de l'archipel des Bahamas. Il était alors classé en catégorie 5 et s'inscrivait parmi les ouragans les plus puissants jamais enregistrés dans l'Atlantique.

Mais le NHC a souligné que Dorian restait un danger. "Les effets conjugués du vent, de la houle et des risques d'inondations sont les mêmes, voire pires puisque l'ouragan a grossi", précise le centre, basé à Miami.

---

HONG KONG: CARRIE LAM DÉMENT AVOIR ÉVOQUÉ SA DÉMISSION AVEC PÉKIN

HONG KONG - La cheffe de l'exécutif de Hong Kong, Carrie Lam, a affirmé mardi n'avoir jamais demandé aux autorités de Pékin de la relever de ses fonctions pour contribuer à sortir de la crise que traverse la région administrative spéciale.

Sa mise au point est un démenti à des informations de l'agence Reuters faisant état d'une discussion à caractère privé enregistrée au cours de laquelle la dirigeante aurait dit avoir été disposée, si elle l'avait pu, à démissionner.

"Je n'ai jamais évoqué l'hypothèse d'une démission auprès du gouvernement central", a déclaré Carrie Lam. "Le choix de démissionner ne relève que de moi."

Selon Reuters, Lam a déclaré la semaine dernière à des chefs d'entreprises qu'elle avait provoqué des dégâts "impardonnables" en déclenchant la crise politique à Hong Kong avec un projet de loi, désormais suspendu, qui aurait permis l'extradition de suspects vers la Chine continentale.

Dans cet enregistrement de 24 minutes que Reuters s'est procuré, Lam déclare en anglais: "Si j'avais le choix, la première chose serait de démissionner après avoir présenté de profondes excuses."

---

JEAN-PAUL DELEVOYE, LE "MONSIEUR RETRAITES", ENTRE AU GOUVERNEMENT

PARIS - Le Haut commissaire chargé de la réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye, a annoncé mardi son entrée au gouvernement, au côté de la ministre des Solidarités Agnès Buzyn, à deux jours de la reprise des négociations entre exécutif et partenaires sociaux sur ce dossier potentiellement explosif.

"Il était logique qu’ayant commencé comme Haut commissaire, je poursuive mon travail comme tel", déclare l'ancien président du Conseil économique, social et environnemental (Cese), dans La Voix du Nord. "Je garde la même équipe, le même lieu, pour être l’interlocuteur privilégié des partenaires et écrire la future loi".

Contactés par Reuters, ni Matignon ni l'Elysée n'ont souhaité faire de commentaires sur l'officialisation par l'intéressé de cette nomination qui intervient à la veille du conseil des ministres et du séminaire gouvernemental à l'Elysée.

---

DES SUBSTANCES POLLUANTES PRÉSENTES CHEZ TOUS LES FRANÇAIS

PARIS - Des substances polluantes, dont certaines sont cancérigènes ou classées parmi les perturbateurs endocriniens, sont présentes dans l'organisme de tous les Français, à des niveaux particulièrement élevés chez les enfants, selon une vaste enquête publiée mardi.

Dans son étude, une première de ce genre en France, Santé Publique France s'est intéressé à six familles de produits aux effets sanitaires encore mal connus - les bisphénols, les phtalates, les éthers de glycols, les retardateurs de flamme dits bromés et les composés perfluorés.

"Ces polluants sont présents dans l'organisme de l'ensemble des adultes et des enfants", écrit dans un communiqué l'organisme public, rattaché au ministère de la Santé.

---

5.800 EMPLOIS SUPPRIMÉS D'ICI 2022 AU MINISTÈRE DES COMPTES PUBLICS

PARIS - Quelque 5.800 emplois seront supprimés au ministère de l'Action et des Comptes publics sur les trois années qui viennent, ont annoncé mardi Gérald Darmanin et Olivier Dussopt aux organisations syndicales.

Le ministre de l'Action et des Comptes publics et le secrétaire d'Etat ont reçu les cinq organisations représentatives du ministère (Solidaires, CGT, Force Ouvrière, CFDT-CFTC, UNSA-CFE-CGC).

Ils ont transmis aux syndicats "l’évolution du schéma d’emplois sur les trois prochaines années", conséquence de la mise en oeuvre de "transformations d’ampleur visant à simplifier la vie des Français (prélèvement à la source, suppression des petites taxes) ou baisser les impôts (suppression de la taxe d'habitation)", précise le ministère dans un communiqué.

En juillet dernier, Gérald Darmanin avait annoncé une réduction du nombre de postes de fonctionnaires d'Etat "autour de 15.000" d'ici 2022 contre 50.000 initialement envisagés.