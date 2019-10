L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 22H00 GMT (03/10)

FRANCE

AGRESSION AU COUTEAU À LA PRÉFECTURE DE POLICE DE PARIS, CINQ MORTS

PARIS - Le parquet de Paris a ouvert jeudi une enquête pour tenter de déterminer les motivations qui ont conduit un agent de la préfecture de police, sans antécédents, à tuer quatre fonctionnaires sur son lieu de travail avant d'être abattu.

L'agression s'est produite entre 12h30 et 13h00 (11h00 GMT) dans les locaux de la préfecture, l'un des bâtiments les plus sécurisés de la capitale, qui se trouve sur l'île de la Cité, à deux pas de Notre-Dame et de l'ancien palais de justice.

L'auteur, employé à la préfecture depuis 2003, "n'a jamais présenté de difficultés comportementales, il n'a jamais présenté le moindre signe d'alerte et ce matin il a commis ce parcours meurtrier", a déclaré le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui s'est rendu sur les lieux dans l'après-midi.

Agé de 45 ans, il travaillait au service informatique de la préfecture. Les victimes sont trois policiers et un autre agent administratif, a précisé le procureur de Paris, Rémy Heitz, qui a dit être "en contact permanent" avec son homologue du parquet national antiterroriste (PNAT), Jean-François Ricard.

---

MACRON TENTE DE RASSURER SUR LES RETRAITES, PROMET DES RÈGLES D'OR

PARIS - "On va fixer des règles d'or" : Emmanuel Macron s'est efforcé jeudi soir, lors d'un débat dans l'Aveyron, l'un des départements les plus âgés de France, de rassurer sur la réforme des retraites à venir, source d'inquiétudes et de mécontentement grandissant qui pourrait ébranler l'"acte II" de son quinquennat.

Renouant avec l'esprit du "grand débat" organisé en réponse à la crise des "Gilets jaunes", le chef de l'Etat s'est prêté à Rodez au jeu des questions-réponses avec 500 personnes inscrites auprès du groupe de presse régional de La Dépêche du Midi.

"Le débat qu'on commence aujourd'hui doit permettre de lever les incompréhensions", "d'ajuster, de changer, de modifier, de corriger", a-t-il déclaré. "On mettra des règles d'or pour fixer (la valeur) du point avec un engagement clair qui est que le niveau de vie des retraités ne doit pas être dégradé, il doit être le même et continuer à progresser."

"C'est vraiment un projet de société, on va le faire dans le bon rythme", a-t-il par ailleurs indiqué.

---

TRUMP PARLE D'UNE "BELLE VICTOIRE" À L'OMC

WASHINGTON - Donald Trump s'est félicité jeudi de la "belle victoire" obtenue la veille auprès de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), qui a autorisé les Etats-Unis à taxer 7,5 milliards de dollars d'importations européennes dans le cadre du litige sur les subventions accordées au secteur de l'aéronautique.

"Les Etats-Unis ont remporté une récompense de 7,5 milliards de dollars à l’Organisation mondiale du commerce contre l’Union européenne, qui depuis de nombreuses années les traitait très mal en matière de commerce, entre autres avec des droits de douane et des barrières commerciales. Cette affaire dure depuis des années. C'est une belle victoire!", écrit le président américain sur Twitter.

---

TRUMP DEMANDE À L'UKRAINE ET À LA CHINE D'ENQUÊTER SUR BIDEN

WASHINGTON - Donald Trump a publiquement invité jeudi l'Ukraine et la Chine à enquêter sur son adversaire démocrate Joe Biden alors qu'une initiative identique lui a déjà valu l'ouverture d'une enquête du Congrès en vue d'une possible procédure de destitution.

Alors qu'il quittait la Maison blanche pour un déplacement en Floride, le président américain a déclaré aux journalistes présents que la Chine devrait s'intéresser à Joe Biden, qui pourrait être son adversaire à la prochaine élection présidentielle aux Etats-Unis en 2020, et à son fils et homme d'affaires Hunter Biden.

"Et au fait, de la même manière, la Chine devrait ouvrir une enquête sur les Biden. Parce que ce qui s'est passé en Chine est juste aussi mal que ce qui s'est passé en Ukraine", a dit Donald Trump.

Sans avoir fourni de preuves jusqu'à présent, Donald Trump et son avocat Rudy Giuliani accusent l'ancien vice-président Joe Biden d'avoir favorisé de manière indue les affaires de son fils en Ukraine et en Chine.

---

VINGT-SEPT MORTS EN IRAK DEPUIS LE DÉBUT DE LA CONTESTATION

BAGDAD - Les forces de sécurité irakiennes ont ouvert le feu jeudi sur quelque 4.000 manifestants bravant le couvre-feu instauré à Bagdad et échangé des tirs avec des hommes armés dans plusieurs villes du Sud chiite.

Le bilan de trois jours de manifestations antigouvernementales, dispersées à l'aide de tirs à balles réelles, de gaz lacrymogène ou de canons à eau, s'élève à 27 morts et plus de 600 blessés, selon les autorités.

Un couvre-feu est en vigueur depuis jeudi 02h00 GMT à Bagdad ainsi qu'à Nassiria et Amara, dans le sud du pays, ou encore Najaf et Hilla, au sud de la capitale.

Les manifestants, dont le mouvement a commencé mardi dans la capitale, dénoncent le chômage, la corruption et la dégradation des services publics.

---

BREXIT: BRUXELLES PARLE DE "POINTS POSITIFS" DANS LES PROPOSITIONS DE JOHNSON

BRUXELLES - La proposition présentée mercredi par la Grande-Bretagne en vue de sa sortie de l'Union européenne comprend "des points positifs", mais il reste encore "quelques points problématiques qui nécessiteront des travaux supplémentaires", a estimé la Commission européenne.

Lors du discours de clôture du congrès annuel du Parti conservateur à Manchester, Boris Johnson a exhorté l'Union européenne au compromis. Il a notamment proposé la création d'une zone réglementaire commune à toute l'île d'Irlande afin de remplacer le "backstop", tout en laissant aux institutions nord-irlandaises la possibilité de ne pas adhérer à cette zone.