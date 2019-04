L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 22H00 GMT (05/04)

BREXIT

LES DISCUSSIONS CONTINUENT ENTRE DOWNING STREET LE LABOUR

LONDRES - Les discussions entre les représentants de Theresa May et du Parti travailliste, principale force d'opposition, qui se sont poursuivies jeudi, devraient reprendre ce vendredi avec l'objectif de débloquer la paralysie au Royaume-Uni autour du Brexit.

D'après un porte-parole de Downing Street, les équipes de négociation ont eu dans la journée de jeudi quatre heures et demie de "discussions techniques détaillées et productives".

Theresa May, qui a rencontré la veille le chef de file du Labour, Jeremy Corbyn, cherche à définir une solution que les élus travaillistes puissent soutenir à la Chambre des communes d'ici le sommet européen extraordinaire du 10 avril.

Pour l'heure, selon le calendrier fixé par les Européens, si la Chambre des communes ne ratifie pas l'Accord de retrait négocié par May et entériné par les Vingt-Sept, le divorce interviendra le 12 avril et le Royaume-Uni quittera l'UE sans accord.

Pour éviter ce "no deal", May a opéré un virage à 180°: mardi soir, au terme de sept heures de conclave avec ses principaux ministres, elle a annoncé qu'elle rechercherait une solution avec l'opposition travailliste pour trouver enfin une majorité autour de l'Accord de retrait et qu'elle entendait demander aux Européens un nouveau report, le plus bref possible, de la date du Brexit.

En déplacement à DUBLIN, la chancelière allemande Angela Merkel, qui se battra "jusqu'à la dernière minute" pour éviter un 'no deal'", a relevé les changements intervenus ces derniers jours à Londres et a dit espérer que cela permettrait à Theresa May de présenter lors du sommet européen du 10 avril des propositions réalisables.

"Le feuilleton continue à Londres et je pense que nous devons être patients et compréhensifs à l'égard de l'impasse dans laquelle ils se trouvent. Mais, bien sûr, toute nouvelle extension (du Brexit) devra nécessiter et devra avoir une solution crédible et réaliste", a dit son hôte, le Premier ministre irlandais Leo Varadkar.

---

HAFTAR ORDONNE À SES FORCES DE MARCHER SUR TRIPOLI

TRIPOLI/BENGHAZI - Le maréchal Khalifa Haftar, chef de l'armée nationale libyenne (ANL), a ordonné jeudi à ses troupes de marcher sur Tripoli, à la suite de la prise de la ville de Gharyan, à une centaine de kilomètres au sud de la capitale libyenne.

Les forces du maréchal Haftar ont annoncé en milieu de journée avoir pris le contrôle de Gharyan.

Dans la soirée, des forces alliées à l'ANL ont pris un barrage de sécurité, la "Porte 27", située à 27 km à l'ouest de Tripoli, a-t-on appris auprès d'habitants de ce secteur.

Depuis la chute de Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est divisée en deux: le gouvernement d'union nationale (GNA), reconnu par la communauté internationale, siège à Tripoli, tandis qu'un gouvernement parallèle, soutenu par Khalifa Haftar, dirige l'est du pays.

Arrivé mercredi à Tripoli pour tenter de relancer les négociations, le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a appelé toutes les parties à mettre fin aux affrontements.

---

TRUMP: WASHINGTON ET PÉKIN "TRÈS PROCHES" D'UN ACCORD

WASHINGTON - Le président américain Donald Trump, accueillant jeudi le vice-Premier ministre chinois Liu He, qui mène pour la Chine les négociations commerciales avec les Etats-Unis, a assuré que les deux premières puissances économiques de la planète étaient "très proches" d'un accord mais que ce n'était pas encore fait.

Des progrès sont obtenus à un rythme rapide, a-t-il ajouté, mais des obstacles demeurent, notamment sur les droits de douanes et sur la propriété intellectuelle.

Le négociateur chinois, Liu He, a lui aussi fait état de progrès.

La Maison blanche a démenti dans la journée des informations de presse selon lesquelles la date d'un sommet entre Donald Trump et Xi Jinping, le président chinois, serait annoncée à l'issue de la réunion entre le président américain et le négociateur chinois.

---

DÉBAT ERRATIQUE SUR FRANCE 2 À 50 JOURS DES EUROPÉENNES

PARIS - Douze têtes de liste, dont beaucoup de visages méconnus du grand public, ont débattu jeudi soir sur France 2 à l'occasion d'un débat télévisé à la fois riche et discordant, à moins de deux mois des élections européennes du 26 mai.

Immigration, gouvernance, fiscalité, écologie: les candidats, dont le temps de parole était contraint par souci d'équité, ont tenté d'échanger leurs vues sur des sujets aussi divers que techniques, donnant lieu à nombreux épisodes cacophoniques.

---

LOI ANTI-CASSEURS

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL CENSURE UN ARTICLE CLÉ

PARIS - Le Conseil constitutionnel a annoncé jeudi la censure d'un article emblématique de la loi "anti-casseurs" relative aux interdictions administratives de manifester.

"L'article 3 de la loi visant à renforcer et garantir le maintien de l'ordre public lors des manifestations est contraire à la Constitution", annonce l'instance dans sa décision publiée sur son site internet.

Inspiré notamment des mesures "anti-hooligans", cet article autorisait les préfets à interdire de manifestation "par arrêté motivé" toute personne "à l'égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public".

Adopté début février à l'Assemblée malgré une fronde de la gauche et les doutes d'une partie de la majorité, puis voté conforme début mars au Sénat, le texte a fait l'objet d'un recours devant les "Sages" de la part de plusieurs groupes d'opposition, mais aussi d'Emmanuel Macron lui-même pour vérifier sa conformité avec la Loi fondamentale.

---

VERS UN ENCADREMENT LÉGISLATIF DES RETRAITES CHAPEAUX

PARIS - Une série de dispositions législatives visant à encadrer de façon contraignante les retraites-chapeaux vont être prises dans le cadre de la loi sur les entreprises en cours de discussion au Parlement, a annoncé jeudi le ministre de l'Economie et des Finances, Bruno Le Maire.

"Je ramènerai à 30% du salaire du dirigeant (contre 45% actuellement-NDLR) le montant maximum de la retraite-chapeau, et cette disposition (...) deviendra une disposition législative", a déclaré Bruno Le Maire sur BFMTV.

---

NOUVELLE ARRESTATION DE GHOSN, QUI DÉNONCE UNE "MANOEUVRE"

TOKYO - De nouveau arrêté jeudi matin sur ordre du parquet de Tokyo pour des soupçons d'enrichissement personnel, l'ancien président de Nissan, Carlos Ghosn, a dénoncé une "manoeuvre" et demandé l'aide du gouvernement français en clamant son innocence.

Les procureurs japonais soupçonnent l'ex-dirigeant d'avoir violé ses obligations professionnelles et d'avoir causé à Nissan des pertes financières de cinq millions de dollars (4,45 millions d'euros) entre décembre 2015 et juillet 2018.

Ghosn avait été remis en liberté le 6 mars contre le versement d'une caution de neuf millions de dollars après 108 jours passés en détention. Cette nouvelle arrestation serait en lien avec des paiements suspects effectués à un partenaire commercial de l'alliance Renault-Nissan à Oman.

---

BOEING D'ETHIOPIAN

LES PILOTES ONT BATAILLÉ AVEC LES COMMANDES

ADDIS-ABEBA - Les pilotes du Boeing 737 MAX qui s'est écrasé le mois dernier en Ethiopie ont bataillé pour tenter de stabiliser manuellement l'appareil, qui a plongé vers le sol lorsqu'ils ont rebranché le logiciel ordonnant à l'avion de piquer en raison de capteurs défectueux, montre un rapport préliminaire d'enquête publié jeudi.

L'avion de la compagnie Ethiopian Airlines a atteint une vitesse de 500 noeuds (926 km/h), nettement supérieure à ses limites, avant l'arrêt de l'enregistrement des données du cockpit lorsqu'il a percuté le sol, provoquant la mort des 157 personnes à bord.

Les 737 MAX, dernière version de l'avion le plus vendu au monde, ont été interdits de vol dans le monde entier à la suite de cette catastrophe survenue le 10 mars, moins de cinq mois après la chute d'un appareil identique de la compagnie Lion Air en Indonésie, qui a fait 189 morts.