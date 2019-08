L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 22H00 GMT (05/08)

APRÈS LES TUERIES AUX ETATS-UNIS, TRUMP CONDAMNE LE SUPRÉMACISME BLANC

WASHINGTON - Donald Trump, accusé par ses adversaires d'alimenter un climat de violence, a déclaré lundi que les fusillades qui ont ensanglanté les Etats-Unis ce week-end constituaient une "attaque contre la nation" réclamant des solutions dépassant les clivages partisans.

Dans une déclaration devant la presse à la Maison blanche, le président américain a appelé ses compatriotes à "condamner le sectarisme, le racisme et le suprémacisme blanc". "Ces sinistres idéologies doivent être vaincues", a-t-il dit. "La haine n'a pas de place en Amérique. La haine déforme les esprits, ravage les coeurs et dévore les âmes", a-t-il ajouté.

Donald Trump a proposé de renforcer le contrôle d'internet, de réformer la législation sur les maladies mentales ou d'appliquer plus largement la peine de mort en réponse aux tueries d'El Paso et Dayton, qui ont fait 31 morts au total.

Il n'a pas répondu aux accusations selon lesquelles son discours anti-immigrants contribuait à nourrir les tensions raciales aux Etats-Unis. Il n'a pas non plus évoqué un renforcement du contrôle des armes à feu.

Au cours du week-end, plusieurs candidats à l'investiture démocrate en vue de l'élection présidentielle de novembre 2020 l'ont accusé d'avoir une influence indéniable sur la résurgence du nationalisme blanc et de la xénophobie aux Etats-Unis.

Lundi, l'ancien président Barack Obama, qui s'exprime rarement en public depuis qu'il a quitté la Maison blanche, a publié un communiqué sur Twitter dans lequel il appelle à "rejeter clairement les propos sortant de la bouche de n'importe lequel de nos dirigeants qui nourrissent un climat de peur et de haine ou normalisent les sentiments racistes".

---

CARRIE LAM S'INQUIÈTE POUR LA STABILITÉ DE HONG KONG

HONG KONG - Au lendemain d'un nouveau week-end de contestation à Hong Kong et en plein appel à une grève générale paralysant les transports en commun, la dirigeante hongkongaise Carrie Lam a dit redouter lundi que les dernières manifestations entraînent la ville au bord d'une "situation extrêmement dangereuse" et remettent en cause la souveraineté de la Chine.

Au cours de sa première conférence de presse depuis le 22 juillet, la cheffe de l'exécutif local, soutenue par Pékin, a de nouveau rejeté les appels à la démission lancés par les manifestants et a affirmé que le gouvernement était résolu à maintenir la loi et l'ordre.

"Ces actes illégaux qui menacent la souveraineté de notre pays et mettent en péril (la règle) 'un pays, deux systèmes' vont détruire la stabilité et la prospérité de Hong Kong", a-t-elle prévenu.

---

LA CHINE SUSPEND L'ACHAT DE PRODUITS AGRICOLES AMÉRICAINS

PEKIN - La Chine a suspendu ses achats de produits agricoles américains et n'exclut pas d'imposer des taxes à l'importation sur ses produits agricoles achetés aux Etats-Unis après le 3 août, a annoncé mardi le ministère chinois du Commerce.

Cette décision représente une nouvelle étape dans la guerre commerciale opposant les Etats-Unis à la Chine, quatre jours après l'annonce par Donald Trump de l'instauration, à compter du 1er septembre, de droits de douane additionnels de 10% sur les 300 milliards de dollars (268 milliards d'euros) d'importations chinoises encore non taxées par Washington.

"Les entreprises chinoises concernées ont suspendu leurs achats de produits agricoles américains", a déclaré le ministère chinois du Commerce dans un communiqué diffusé en ligne mardi peu après minuit.

La valeur des produits agricoles américains susceptibles d'être la cible de nouveaux droits de douane n'est pas précisée par Pékin.

---

NEW DELHI SUPPRIME LE STATUT D'AUTONOMIE DU CACHEMIRE, COLÈRE AU PAKISTAN

NEW DELHI - Les autorités indiennes ont révoqué lundi le statut d'autonomie dont bénéficiait jusque là le territoire du Cachemire, région majoritairement peuplée de musulmans et dont la souveraineté est en partie revendiquée par le Pakistan voisin.

Les accès à internet et à la téléphonie ont été coupés et plusieurs dirigeants locaux assignés à résidence.

"La Constitution s'appliquera intégralement dans le Jammu-et-Cachemire", a annoncé le ministre indien de l'Intérieur Amit Shah, privant l'Etat du nord de l'Inde du droit d'élaborer ses propres lois.

Cette décision a aussi pour conséquence d'abolir un dispositif qui interdisait tout achat de foncier dans le Cachemire aux personnes qui n'en sont pas originaires.

Dans un communiqué, les autorités pakistanaises ont condamné la décision du gouvernement indien, qualifée "d'illégale", et ont prévenu qu'elles emploieraient "tous les moyens" pour la dénoncer.

---

L'ITALIE ADOPTE UN NOUVEAU DÉCRET CIBLANT LES NAVIRES HUMANITAIRES

ROME - Le gouvernement italien a obtenu lundi la confiance du Sénat sur un décret visant les navires qui portent secours aux migrants en Méditerranée, ce qui constitue une victoire pour Matteo Salvini et la Ligue, son parti d'extrême droite.

Le texte mis au point par le ministre de l'Intérieur, qui durcit les sanctions contre les navires humanitaires, a été voté à la chambre haute par 160 voix contre 57. Déjà approuvé par la Chambre des députés, il entre ainsi en vigueur juste avant la pause estivale du Parlement, mercredi.

Le décret fixe désormais à 1 million d'euros l'amende maximale dont sont passibles les navires entrant dans les eaux italiennes sans autorisation, contre 50.000 euros auparavant. Il prévoit également l'arrestation des capitaines ignorant l'ordre de rester en dehors des eaux territoriales et permet la saisie automatique des navires par les autorités navales.

---

FRAPPE AÉRIENNE DANS LE SUD DE LA LIBYE, AU MOINS 43 MORTS

TRIPOLI - Une frappe aérienne a tué au moins 43 personnes, à Mourzouq, dans le sud de la Libye, a-t-on appris lundi auprès d'un élu local.

L'Armée nationale libyenne (ANL) du maréchal Khalifa Haftar a confirmé avoir conduit cette frappe aérienne tout en assurant qu'elles n'avaient pas visé de civils.

Dans un communiqué, l'ANL dit avoir visé des "combattants de l'opposition tchadienne", une expression qu'elle utilise pour désigner les Toubous, une tribu qui la combat dans la région.

Joint par Reuters, un membre du conseil municipal de Mourzouq a déclaré par téléphone que "la frappe aérienne avait fait 43 morts et 51 blessés" tout en précisant que ce bilan était provisoire.

---

VINGT MORTS AU CAIRE DANS L'EXPLOSION D'UNE VOITURE TRANSPORTANT DES EXPLOSIFS

LE CAIRE - L'explosion d'une voiture transportant des explosifs a fait 20 morts et une cinquantaine de blessés dans la nuit de dimanche à lundi devant un hôpital du Caire, ont annoncé les autorités égyptiennes.

Les autorités égyptiennes ont dans un premier temps expliqué que cette explosion était la conséquence d'un accident de la circulation devant l'Institut national du cancer, sur la Corniche.

Mais le ministère de l'Intérieur a précisé dans la journée que la voiture accidentée transportait des explosifs et devait servir à une "opération terroriste" préparée par le groupe armé Hasm, qui est apparu en 2016.