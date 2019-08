L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 22H00 GMT (08/08)

ITALIE-SALVINI SOUHAITE DES LÉGISLATIVES ANTICIPÉES

ROME - Le ministre italien de l'Intérieur Matteo Salvini a estimé jeudi que des élections législatives anticipées étaient nécessaires en Italie car, selon lui, la coalition gouvernementale ne fonctionne plus et ne dispose plus du soutien du parlement.

Cette déclaration intervient après des mois de disputes entre la Ligue d'extrême droite conduite par Salvini et le Mouvement 5 Etoiles (M5S, anti-système) de Luigi di Maio.

Matteo Salvini, qui occupe également la fonction de vice-président du Conseil, a fait part de son souhait au chef du gouvernement Giuseppe Conte qui n'appartient à aucune des deux formations au pouvoir.

Le chef du gouvernement a précisé que Salvini lui avait confié qu'il avait pris cette initiative afin de tirer profit de son actuelle popularité.

Luigi di Maio a répondu en déclarant que son parti n'avait pas peur de retourner devant les électeurs.

---

MACRON ENVOIE DES "SIGNAUX CONTRADICTOIRES" À L'IRAN - TRUMP

WASHINGTON - Le président américain Donald Trump a accusé jeudi son homologue français Emmanuel Macron d'adresser des "signaux contradictoires" à l'Iran sur l'ouverture possible d'un dialogue.

"Je sais qu'Emmanuel veut bien faire, comme tous les autres, mais personne ne parle pour les Etats-Unis hormis les Etats-Unis eux-mêmes", a déclaré Donald Trump dans une série de tweets.

"L'Iran affronte de graves problèmes financiers", écrit le chef de l'Etat américain sur son compte Twitter. "Ils veulent désespérément dialoguer avec les Etats-Unis mais ils reçoivent des signaux contradictoires de la part de ceux qui prétendent nous représenter, y compris le président français Macron..." ajoute Trump.

L'hôte de la Maison blanche ne précise pas à quoi il fait allusion dans les deux messages postés sur le réseau social.

---

CETA

LA FRONDE DES AGRICULTEURS FRANÇAIS PREND DE L'AMPLEUR

PARIS - Trois nouvelles permanences de députés qui ont voté en faveur du traité de libre-échange entre l'Union européenne avec le Canada (CETA) ont été prises pour cibles dans la nuit de mercredi à jeudi par des agriculteurs opposés à cet accord.

Il s'agit des permanences de Jacques Savatier et de Sacha Houlié, tous deux de La République en marche (LaRem) à Poitiers, ainsi que de Nicolas Turquois, du MoDem, à Châtellerault, dans la Vienne. Au moins l'une d'entre elles a été murée et une autre bâchée. De la paille a été déposée devant celle de Sacha Houlié.

Les Jeunes agriculteurs de la Vienne ainsi que la FNSEA 86 (syndicat local des exploitants agricoles) ont revendiqué l'action jeudi dans un communiqué. Ils estiment que "ce traité met un pied dans la tombe de la filière bovin viande Française".

Ils disent vouloir "maintenir la pression" auprès des députés pour qu'il retrouvent "le bon sens paysan" et des sénateurs, amenés à voter sur le traité à l'automne.

Une vingtaine de permanences ont subi le même sort depuis le vote du traité le 23 juillet à l'Assemblée nationale, actions pour beaucoup revendiquées par des agriculteurs, ce qui a suscité une vague de colère chez les députés.

---

CLIMAT: LE GIEC APPELLE À CHANGER EN PROFONDEUR L'AGRICULTURE ET L'ALIMENTATION

GENEVE - La gestion des terres, la production agricole et l'alimentation doivent changer en profondeur pour réduire le réchauffement climatique, relève le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) dans un nouveau rapport publié jeudi à Genève.

A défaut, la sécurité alimentaire, la santé et la biodiversité seront menacées.

Le document d'une soixantaine de pages observe que la croissance démographique mondiale, couplée à des mutations des habitudes alimentaires, font peser une pression inédite sur les terres arables et les réserves d'eau.

L'agriculture, l'exploitation forestière et d'autres activités liées à l'utilisation de la terre représentent, sur la période 2007-2016, quelque 23% des émissions nets de gaz à effet de serre liées à l'activité humaine. En y ajoutant les industries de transformation des aliments, cette part monte à 37%.

Le rapport du GIEC publié jeudi s'inscrit dans la préparation de la prochaine conférence sur le changement climatique qui se tiendra en décembre au Chili. La COP-25 est censée aboutir sur des moyens d'appliquer l'accord de Paris sur le climat de décembre 2015.

L'ALLEMAGNE N'EXCLUT PLUS D'AUGMENTER SA DETTE POUR LE CLIMAT

BERLIN - L'Allemagne envisage de faire une exception à sa politique d'équilibre des finances publiques en émettant de la dette pour financer un coûteux programme climatique, a déclaré jeudi à Reuters un haut responsable gouvernemental.

"La difficulté consiste à donner forme à un changement aussi fondamental de la politique budgétaire sans ouvrir les vannes du budget fédéral", a expliqué ce responsable au fait des discussions en interne au ministère des Finances.

"Parce qu'une fois qu'il sera clair qu'émettre de la dette n'est plus un tabou, tout le monde va se bousculer au portillon pour réclamer de l'argent", a-t-il ajouté.

Toute émission de dette serait donc limitée et strictement destinée à financer le programme de protection climatique, auquel le gouvernement devrait donner son feu vert en septembre.

---

EXPLOSION SUR UN SITE RUSSE D'ESSAIS MILITAIRES, DEUX MORTS

MOSCOU - Un bref pic de radiations a été enregistré jeudi à Severodvinsk, une ville du nord de la Russie, à la suite d'une explosion sur un site d'essais militaires qui a fait deux morts et six blessés, rapporte l'agence Tass citant une porte-parole des autorités municipales.

Le ministère de la Défense, cité par l'agence RIA, a déclaré que cette explosion d'un moteur-fusée à propergol liquide n'avait libéré aucune substance dangereuse dans l'atmosphère et que les niveaux de radiations étaient normaux.

"Une augmentation de courte durée du rayonnement de fond a été observée à 12h00 à Severodvinsk", a toutefois déclaré Ksenia Ioudina, porte-parole des autorités de cette ville de la région d'Arkhangelsk, qui compte près de 200.000 habitants.

---

CACHEMIRE-MODI ANNONCE DES ÉLECTIONS LOCALES

NEW DELHI - Le Premier ministre indien Narendra Modi a annoncé jeudi aux populations du Jammu-et-Cachemire que des élections locales allaient être prochainement organisées dans cet Etat dont le statut d'autonomie a été supprimé lundi par le gouvernement de New Delhi, décision à l'origine de tensions avec le Pakistan voisin.

Dans une déclaration à la télévision et à la radio indiennes, le dirigeant nationaliste a justifié cette initiative en affirmant qu'elle serait bénéfique aux populations vivant dans la partie indienne du Cachemire.

Le gouvernement va prendre des mesures pour créer de nouvelles initiatives en matière économique dans cet Etat, le seul de l'Inde à être majoritairement musulman et qui n'est plus autorisé à légiférer au niveau local.

---

KURDES: ÖCALAN PRÊT A UNE SOLUTION AVEC LA TURQUIE

ISTANBUL - Le dirigeant kurde emprisonné Abdullah Öcalan est prêt à trouver une solution avec Ankara sur la question kurde et capable de mettre fin en une semaine au conflit entre les combattants du PKK et l'Etat turc, ont déclaré jeudi ses avocats.

Öcalan est le fondateur du PKK (Parti des travailleurs du Kurdistan), qui a lancé une insurrection séparatiste dans le sud-est de la Turquie en 1984. Il est emprisonné au large d'Istanbul depuis 1999, année de sa capture au Kenya par les forces spéciales turques.

---

FRANCE

REBOND DE LA FRÉQUENTATION TOURISTIQUE AU 2E TRIMESTRE

PARIS - La fréquentation touristique a rebondi au deuxième trimestre en France, le nombre de nuitées progressant de 3,5% sur un an après son repli révisé à 2,6% au premier trimestre, selon les données publiées jeudi par l'Insee.

Le nombre de nuitées dans les hébergements collectifs touristiques s'est établi à 111,8 millions sur les trois mois du printemps, dont près de 36 millions pour des touristes étrangers.

Cette hausse a été alimentée tant par la clientèle non-résidente (+3,8%) que par les Français (+3,3%).

---

LE RÉALISATEUR JEAN-PIERRE MOCKY EST MORT

PARIS - Le réalisateur français Jean-Pierre Mocky, pourfendeur infatigable des conventions sociales, est mort jeudi à l'âge de 86 ans après une carrière riche de dizaines de films, a annoncé sa famille.

D'abord acteur de théâtre, il a fait tourner les plus grandes stars du cinéma français d'après-guerre, dont Bourvil dans "Un drôle de paroissien" et Fernandel dans "La Bourse et la vie", et critiqué avec acidité les piliers de la société d'alors comme l'Eglise, la politique, la télévision ou le football.

Acteur, réalisateur, metteur en scène et producteur, Jean-Pierre Mocky avait acheté le cinéma parisien Le Brady en 1994 avant de le revendre et de reprendre de 2011 à 2017 le cinéma Actions Ecoles, dans le Quartier Latin, qu'il avait rebaptisé Le Desperado.