L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 22H00 GMT (09/04)

ISRAËL:

NETANYAHU BIEN PARTI POUR OBTENIR UN 5E MANDAT-PROJECTIONS

JERUSALEM - Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, semblait en mesure de pouvoir former une nouvelle coalition de gouvernement, au vu du jeu des alliances, selon les projections des chaînes de télévision israélienne à l'issue des élections législatives de mardi.

A lui seul, le Likoud (droite) du Premier ministre sortant Benjamin Netanyahu est selon les projections en sièges soit légèrement distancé soit à égalité avec l'alliance centriste "Bleu et blanc" de Benny Gantz, mardi soir après la clôture des bureaux de vote pour les législatives en Israël.

Mais l'arithmétique des alliances laisse penser qu'à 69 ans, Benjamin Netanyahu, qui peut compter sur plus d'alliés au parlement que l'alliance centriste, est bien parti pour remporter un cinquième mandat et battre un record de longévité au poste de Premier ministre.

---

BREXIT : LA FRANCE OUVERTE À UNE EXTENSION SOUS CONDITIONS

PARIS - La France ne s'opposera pas mercredi à un report de la date du Brexit lors d'un Conseil européen extraordinaire, à condition qu'il s'accompagne de l'engagement du Royaume-Uni de ne pas participer pleinement aux futures décisions structurantes pour l'Union européenne, a déclaré mardi une source à l'Elysée.

Cette source a précisé qu'une durée d'un an pour cette nouvelle extension apparaissait "trop longue" à la France. La date du Brexit a déjà été reportée du 29 mars au 12 avril.

Mais l'ouverture de négociations entre les conservateurs et l'opposition travailliste accroît les chances d'un vote à la Chambre des communes de l'accord de retrait négocié entre Londres et l'Union, ce qui peut justifier un nouveau report.

A la veille d'un nouveau sommet européen extraordinaire consacré au Brexit, Theresa May s'est entretenue mardi à la mi-journée à Berlin avec Angela Merkel pour tenter d'obtenir le soutien de l'Allemagne à sa demande de report de la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne.

La Première ministre britannique a enchaîné en fin d'après-midi avec une rencontre à l'Elysée avec Emmanuel Macron.

May a formellement demandé la semaine dernière que la date du divorce soit repoussée au 30 juin, le temps pour elle de tenter de s'entendre avec le Parti travailliste (opposition) et faire enfin adopter l'Accord de retrait négocié avec les Européens, écartant ainsi le risque d'un "no deal", une sortie sans accord que redoutent les milieux économiques.

Sa demande devrait être acceptée par les Vingt-Sept.

TUSK REDIT SA PRÉFÉRENCE POUR UN REPORT LONG DU BREXIT

BRUXELLES - Le président du Conseil européen, Donald Tusk, a redit mardi soir, à la veille d'un Conseil européen à Bruxelles, sa préférence pour un report long de la date du Brexit, proposant qu'il puisse aller jusqu'à un an, avec possibilité pour les Britanniques de partir plus tôt.

Dans une lettre adressée aux dirigeants de l'UE, il estime qu'accorder un report long mais flexible permettrait d'éviter une accumulation d'extensions de courte durée, assorties de sommets extraordinaires, et donnerait à Londres le temps de repenser sa stratégie de sortie.

---

ALGÉRIE

BENSALAH PRÉSIDENT PAR INTÉRIM, LA RUE PROTESTE

ALGER - Des milliers de manifestants se sont rassemblés mardi dans le centre d'Alger pour dénoncer la désignation du président de la chambre haute du Parlement algérien, Abdelkader Bensalah, comme président par intérim à la suite de la démission d'Abdelaziz Bouteflika.

Abdelkader Bensalah assumera cette fonction pendant au maximum 90 jours, le temps que soit organisé un nouveau scrutin présidentiel. "Nous devons faire en sorte que le peuple algérien puisse élire son président dès que possible", a-t-il déclaré au Parlement. Les protestataires exigent des réformes radicales, la fin du "système" et le départ des personnalités liées au "clan Bouteflika" au pouvoir depuis vingt ans.

Par ailleurs, le directeur de l'AFP à Alger, Aymeric Vincenot, a été expulsé mardi par les autorités algériennes, qui se sont refusées à renouveler son accréditation pour l'année, a annoncé mardi l'agence, dont le PDG dénonce une décision "inacceptable".

---

USA-LE RAPPORT MUELLER PUBLIÉ "D'ICI UNE SEMAINE", DIT BARR

WASHINGTON - L'Attorney General (ministre de la Justice) des Etats-Unis William Barr a confirmé mardi qu'il comptait publier d'ici une semaine d'une version expurgée du rapport d'enquête du procureur Robert Mueller sur les soupçons de collusion entre la Russie et l'équipe de campagne de Donald Trump il y a trois ans.

Robert Mueller a remis le 22 mars dernier son rapport confidentiel à William Barr, après 22 mois d'investigations. L'Attorney General a publié deux jours plus tard une note de synthèse de quatre pages déclarant que le procureur spécial n'avait trouvé aucun élément de preuve appuyant la thèse d'une collusion. Les démocrates réclament la publication du rapport Mueller dans son intégralité.

---

LES MANIFESTATIONS ANTI-BÉCHIR SE POURSUIVENT À KHARTOUM

KHARTOUM - Les attaques menées chaque matin depuis samedi par des "hommes masqués" contre les manifestants soudanais installés devant le ministère de la Défense à Khartoum ont fait une vingtaine de morts et des dizaines de blessés, a affirmé mardi Sadiq al Mahdi, figure historique de l'opposition qui réclame le départ du président Omar al Béchir.

Chef du principal parti d'opposition, Sadiq al Mahdi a demandé dans un communiqué une médiation des militaires en vue de négocier une transition pacifique vers la démocratie.

---

LE FMI ABAISSE ENCORE SES PRÉVISIONS DE CROISSANCE POUR 2019

PARIS - Le FMI a de nouveau abaissé mardi sa prévision de croissance pour l'économie mondiale cette année après sa fin 2018 difficile sur fond de ralentissement en Chine et de tensions commerciales, le tout s'accompagnant d'une moindre confiance des acteurs économiques.

Le Fonds monétaire international, qui avait déjà révisé à la baisse à deux reprises ses anticipations les trimestres précédents, n'attend plus que 3,3% de croissance cette année dans le monde, soit 0,2 point de moins par rapport à sa prévision de janvier et 0,4 de moins par rapport à celle d'octobre 2018.

Il la voit rebondir en 2020 pour retrouver son rythme de 3,6% (prévision inchangée) constaté l'an passé, tout en avertissant que, dans l'environnement actuel, elle ne devrait pas accélérer plus à moyen terme.

---

TRUMP DIT VOULOIR TAXER $11 MILLIARDS DE PRODUITS DE L'UE

WASHINGTON - Le président américain, Donald Trump, a déclaré mardi que les Etats-Unis allaient imposer des droits de douane sur 11 milliards de dollars (9,8 milliards d'euros) de produits de l'Union européenne, au lendemain de la publication par son représentant au Commerce d'une liste de cibles potentielles de représailles américaines contre des aides publiques de l'UE.

"L'Organisation mondiale du commerce a conclu que les subventions de l'Union européenne à Airbus avaient nui aux Etats-Unis qui vont maintenant appliquer des droits sur $11 milliards de produits de l'UE ! L'UE a profité des USA sur le commerce pendant de nombreuses années. Ce sera bientôt fini!", a dit Donald Trump dans un message publié sur Twitter.

La Commission européenne avait auparavant annoncé avoir commencé à préparer d'éventuelles représailles contre les subventions américaines accordées à Boeing tout en disant rester prête à la discussion.

---

FRANCE-L'ASSEMBLÉE ADOPTE LA TAXE GAFA EN 1ÈRE LECTURE

PARIS - Les députés ont adopté mardi soir en première lecture le projet de loi instaurant une taxe nationale qui cible les géants du numérique, ouvrant la voie sur ce sujet en espérant avancer vers un consensus à l'échelle internationale dans les prochains mois.

Au total, 81 députés ont voté pour, 7 contre et 43 se sont abstenus sur ce texte qui instaure une taxe de 3% sur le chiffre d'affaires numérique réalisé en France, sur les activités de publicité ciblée en ligne, de vente de données à des fins publicitaires et de mise en relation des internautes par des plates-formes.