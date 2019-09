L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 22H00 GMT (10/09)

DONALD TRUMP LIMOGE SON CONSEILLER À LA SÉCURITÉ JOHN BOLTON

WASHINGTON - Donald Trump a brutalement mis fin mardi aux fonctions de John Bolton à la Maison blanche, signalant de multiples désaccords avec son conseiller à la sécurité nationale, "faucon" revendiqué et partisan d'une ligne dure avec l'Iran ou la Corée du Nord.

"J'ai informé John Bolton hier soir que ses services n'étaient plus nécessaires à la Maison blanche. J'ai fortement désapprouvé beaucoup de ses suggestions, comme l'ont fait d'autres membres de l'administration", a annoncé Trump sur Twitter.

Âgé de 70 ans, John Bolton, qui a notamment occupé le poste d'ambassadeur aux Nations unies sous George W. Bush, était en poste depuis avril 2018.

Après l'éphémère Michael Flynn, contraint à la démission moins de quatre semaines après l'investiture de Trump, et Herbert Raymond McMaster, Bolton est le troisième conseiller à la sécurité nationale limogé par Donald Trump.

---

NETANYAHU PROMET D'ANNEXER LA VALLÉE DU JOURDAIN APRÈS LES LÉGISLATIVES

JERUSALEM - Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a annoncé mardi son intention d'annexer la vallée du Jourdain, en Cisjordanie occupée, s'il remporte les élections législatives du 17 septembre.

"J'annonce aujourd'hui mon intention, après la mise en place d'un nouveau gouvernement, d'appliquer la souveraineté israélienne à la vallée du Jourdain et au nord de la mer Morte", a déclaré Benjamin Netanyahu dans une allocution télévisée.

Cette promesse sera mise en oeuvre "immédiatement après l'élection si je reçois de vous un mandat clair, citoyens d'Israël", a dit le chef du gouvernement.

Le président palestinien Mahmoud Abbas a prévenu dans un communiqué que "tous les accords (de paix intérimaires) signés avec Israël et les obligations qui en résultent seraient annulés" si Netanyahu devait appliquer cette mesure.

Benjamin Netanyahu se prépare à un scrutin serré et espère ainsi rallier des voix à l'extrême droite, qui prône depuis longtemps l'annexion - plus large - des colonies juives de Cisjordanie.

---

CLIMAT, TECHNOLOGIE, DÉMOGRAPHIE EN TÊTE DU PROGRAMME DE LA COMMISSION

BRUXELLES - La présidente de l'exécutif européen Ursula von der Leyen a annoncé mardi la composition de son équipe, qu'elle a chargée de relever les défis les défis climatiques, technologiques et démographiques de l'Union.

Le "collège" de 27 commissaires - le Royaume-Uni n'en ayant nommé aucun pour cause de Brexit - prendra ses fonctions le 1er novembre, à condition qu'il obtienne le feu vert du Parlement européen, ce qui n'est pas forcément acquis au vu de la marge étroite avec laquelle l'ancienne ministre allemande des Affaires étrangères a été confirmée à son poste en juillet.

Première présidente de la Commission, Ursula von Der Leyen s'est entourée de 12 femmes et de 14 hommes. Dans les rôles clés, la Danoise Margrethe Vestager a été reconduite à la Concurrence, la Française Sylvie Goulard a été nommée au Marché intérieur et l'Irlandais Phil Hogan sera chargé du Commerce.

"Cette équipe façonnera l'approche européenne: nous prendrons des mesures audacieuses pour lutter contre le changement climatique, nous construirons notre partenariat avec les États-Unis, nous définirons nos relations avec une Chine davantage affirmée et nous serons un voisin fiable, par exemple pour l'Afrique", dit la présidente dans un communiqué.

SYLVIE GOULARD ENTENDUE EN FRANCE SUR LES EMPLOIS FICTIFS

PARIS - Sylvie Goulard, choisie comme commissaire européenne au Marché intérieur, a été entendue mardi par les policiers enquêtant sur les soupçons d'emplois fictifs du MoDem au Parlement européen, a-t-on appris de source policière.

Cette audition coïncide avec sa nomination, le même jour, au sein du collège de 27 nouveaux commissaires, qui doit entrer en fonctions le 1er novembre - à condition d'obtenir d'ici là le feu vert des eurodéputés.

---

BORIS JOHNSON NE DEMANDERA PAS UN NOUVEAU REPORT DU BREXIT

LONDRES - Boris Johnson a répété mardi qu'il ne demanderait pas de nouveau report du Brexit, quelques heures après la promulgation d'une loi l'obligeant à solliciter trois mois de plus auprès de l'Union européenne si aucun accord n'est conclu avant le 31 octobre.

Pour la deuxième fois en moins d'une semaine, les députés britanniques ont rejeté la proposition du gouvernement, qui souhaitait sortir de l'impasse en organisant des élections législatives anticipées le 15 octobre.

Alors que l'incertitude est à son comble, les travaux du Parlement ont été suspendus jusqu'au 14 octobre, ce qui a donné lieu à des tensions à la Chambre des communes, où des membres de l'opposition ont brandi des pancartes frappées du slogan "Réduits au silence" et ont scandé "Honte à vous !" à l'adresse des élus conservateurs.

---

ITALIE

LE GOUVERNEMENT CONTE II OBTIENT LA CONFIANCE DU SÉNAT

ROME - Le nouveau gouvernement italien dirigé par Giuseppe Conte avec l'appui du Parti démocrate et du Mouvement 5 étoiles (M5S) a obtenu mardi la confiance du Sénat, ce qui signifie qu'il peut désormais prendre ses fonctions.

Le gouvernement Conte II, le 67e gouvernement italien depuis 1945, a été approuvé par 169 voix contre 133 à la chambre haute du Parlement, qui compte 321 membres, à l'issue d'un débat houleux pendant lequel la Ligue d'extrême droite a accusé la nouvelle coalition de trahir les Italiens en les privant d'élections législatives.

Le chef de la Ligue, Matteo Salvini, est à l'origine de l'éclatement de la précédente coalition formée par son parti et le M5S. Il pensait ainsi obtenir un scrutin anticipé qu'il avait de bonnes chances de gagner mais son pari a fait long feu, le M5S ayant décidé de s'allier avec le Parti démocrate, son ennemi de longue date.

Matteo Salvini, qui pourrait bien passer désormais trois ans et demi dans l'opposition, n'a pu masquer sa colère pendant de vifs échanges avec Giuseppe Conte à la chambre haute.

---

LE BILAN DE L'OURAGAN DORIAN S'ALOURDIT À 50 MORTS AUX BAHAMAS

NASSAU, Bahamas - L'ouragan Dorian a fait au moins 50 morts en dévastant les Bahamas au début du mois, selon un nouveau bilan fourni mardi par les autorités de l'archipel de l'océan Atlantique.

La plupart des victimes ont été recensées sur l'île de Great Abaco, la plus touchée par le cyclone, l'un des plus puissants de l'histoire des Caraïbes avec des vents à plus de 300 km/h.

Les autorités et secouristes s'attendent à ce que le bilan s'alourdisse encore au fur et à mesure de la découverte de nouveaux cadavres dans les décombres du quartier de Marsh Harbour à Abaco.

Le Programme alimentaire mondial estime que 70.000 habitants des Bahamas, qui comptent 400.000 habitants, ont besoin d'une aide d'urgence.

---

FRANCE

LE COLLECTIF INTER-URGENCES VOTE LA POURSUITE DU MOUVEMENT

PARIS - Le collectif Inter-urgences, à l'origine d'un vaste mouvement de grève dans les hôpitaux depuis six mois, a voté mardi en faveur d'une nouvelle journée "d'actions", le 26 septembre, au lendemain de la présentation par le gouvernement d'un "plan de refondation" jugé insuffisant face aux besoins exprimés sur le terrain.

"Clôture de l'AG : poursuite du mouvement! Vote acté pour élargissement à l'ensemble des hospitaliers. Vote d'une motion avec une plateforme de revendications communes pour tous les hospitaliers des différents secteurs. Nouvelles actions prévues le 26 septembre", ont annoncé les membres du collectif sur Twitter. Des rassemblements devant les agences régionales de santé (ARS) seront notamment organisés à cette occasion.

Les annonces de la ministre de la Santé et des Solidarités Agnès Buzyn lundi soir n'apportent "aucune réponse à nos revendications sur les salaires, les effectifs, le nombre de lits et l'attractivité à l'hôpital, c'est affligeant", a expliqué Hugo Huon, président du collectif et infirmier au CHU de Lariboisière à Paris.

---

LE DIRIGEANT DE GE FRANCE SOUPÇONNÉ DE PRISE ILLÉGALE D'INTÉRÊT

PARIS - Le parquet de Paris a ouvert une enquête pour "prise illégale d'intérêt" visant le directeur général de General Electric France, Hugh Bailey, a-t-on appris mardi de source judiciaire, confirmant une information de L'Obs.

Un porte-parole de GE a déclaré à Reuters que ces accusations étaient "totalement infondées".

L'enquête, menée par l’Office central de lutte contre les infractions financières et fiscales (OCLICCF), a été ouverte la semaine dernière, à la suite d'un signalement de l'ancienne ministre de l'Ecologie Delphine Batho, a précisé la source judiciaire.

Les policiers s'intéresseraient au parcours de Hugh Bailey au sein de l'administration française entre août 2014 et septembre 2016, alors qu'il faisait partie du cabinet d'Emmanuel Macron, ministre de l'Economie et des Finances à l'époque.