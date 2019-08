L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 22H00 GMT (12/08)

ITALIE

DÉBAT SUR LA DATE DE LA MOTION DE CENSURE AU SÉNAT MARDI

ROME - Le Sénat italien se réunira mardi pour débattre de la date à laquelle sera soumise aux voix la motion de défiance déposée par la Ligue de Matteo Salvini, ont indiqué les présidents des différents groupes parlementaires, lundi.

Cette décision a été prise à l'issue d'une réunion de ces présidents de groupe qui se sont accordés sur le calendrier des débats consacrés à cette motion.

La question de la mise au vote de cette mesure ne semblait pas faire l'unanimité entre les différentes formations politiques à l'issue de cette réunion.

Le président du Conseil italien Giuseppe Conte a prévu de s'exprimer devant le Sénat la semaine prochaine autour du 20 août.

Salvini, comptant sur une excellente côte de popularité, a fait éclater jeudi dernier la coalition formée il y a quatorze mois avec le Mouvement 5 Etoiles, expliquant que le tandem ne fonctionnait plus.

Le ministre de l'Intérieur réclame des élections législatives anticipées avec l'espoir de pouvoir gouverner seul le pays et son parti la Ligue, formation d'extrême droite, a déposé une motion de censure pour renverser le gouvernement de Giuseppe Conte auquel il appartient.

---

PARIS RÉCUSE DES OBSERVATIONS SUR LE TRANSFERT DE DJIHADISTES

PARIS - Le Quai d'Orsay a qualifié lundi de "pure spéculation" les observations d'une rapporteure spéciale de l'Onu à propos de l'implication éventuelle de la France dans le transfert de djihadistes du nord-est de la Syrie vers l'Irak.

La rapporteure spéciale sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, Agnès Callamard, a interpellé le gouvernement français à ce sujet via une lettre officielle, datée de lundi et révélée par Le Monde et Le Figaro.

La juriste française y pose la question du rôle qu'a pu jouer la France dans le transfert de certains de ses ressortissants depuis les zones contrôlées par les forces kurdes en Syrie vers l'Irak, où ces détenus encourent la peine de mort en raison de leur appartenance présumée à l'Etat islamique (EI).

De fait, onze Français, capturés en Syrie par les Forces démocratiques syriennes (FDS) puis remis aux autorités irakiennes en février dernier, ont depuis lors été condamnés à la peine capitale.

---

TOUS LES VOLS ANNULÉS À L'AÉROPORT DE HONG KONG

HONG KONG - La direction de l'aéroport de Hong Kong a annulé tous les vols prévus lundi après-midi en raison de la présence de quelque 5.000 manifestants antigouvernementaux sur le site pour la quatrième journée consécutive.

Cette décision marque une nouvelle escalade dans la dégradation de la situation dans le territoire, secoué par une crise politique majeure depuis le printemps.

Simultanément, le bureau chinois des Affaires de Hong Kong et Macao à Pékin a haussé le ton, estimant lundi que la crise avait atteint un "stade critique" et employant pour la première fois le terme de "terrorisme".

"Les manifestants de Hong Kong ont fréquemment utilisé des outils extrêmement dangereux pour attaquer la police ces derniers jours, ce qui constitue des crimes graves avec émergence des germes du terrorisme", a déclaré le porte-parole du Bureau, Yang Guang, sur l'antenne de la télévision publique CCTV.

"Tous ceux qui se préoccupent de l'avenir de Hong Kong doivent se manifester fermement et refuser tous ces comportements violents, dire non à tous ces individus violents", a-t-il ajouté.

Des manifestants occupent le terminal des départs lundi à l'aéroport de Hong Kong REUTERS/Thomas Peter

De nouveaux heurts ont éclaté dimanche entre manifestants et forces de l'ordre au cours d'un dixième week-end de manifestation où les affrontements ont paru se durcir.

---

USA-BARR NOTE DES IRRÉGULARITÉS DANS LA DÉTENTION D'EPSTEIN

NEW YORK - L'Attorney General William Barr a dénoncé lundi de "graves irrégularités" dans les conditions de détention du financier Jeffrey Epstein, accusé de trafic sexuel, qui a été retrouvé mort samedi, apparemment en raison d'un suicide, dans une prison fédérale de New York.

Epstein, 66 ans, a été retrouvé pendu dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center (MCC) à Manhattan où il était détenu après son arrestation le 6 juillet.

Il avait plaidé non coupable des accusations de trafic sexuel impliquant des mineures dont certaines étaient âgées de 14 ans.

S'exprimant devant l'Ordre fraternel de la Grande Loge à l'occasion de la conférence nationale biennale de la police à La Nouvelle-Orléans, William Barr a déclaré qu'il attachait une importance personnelle aux poursuites pénales engagées contre Epstein parce la mort de ce dernier privait les victimes de le voir traduit en justice.

A PARIS, la secrétaire d'Etat chargée de l'Égalité entre les hommes et les femmes et de la lutte contre les discriminations, Marlène Schiappa, a réclamé lundi l'ouverture d'une enquête sur les ramifications françaises de l'affaire Jeffrey Epstein.

L'enquête sur le financier américain qui s'est suicidé en prison avant son procès pour trafic sexuel de mineures "a mis en lumière des liens avec la France", écrit-elle dans un communiqué commun co-signé par Adrien Taquet, secrétaire d'Etat chargé de la Protection de l'enfance.

"Il nous semble fondamental, pour les victimes, qu’une enquête soit ouverte en France afin que toute la lumière soit faite", déclarent-ils.

---

DÉFAITE CINGLANTE DU PRÉSIDENT ARGENTIN LORS DES PRIMAIRES

BUENOS AIRES - Le candidat de l'opposition en Argentine est arrivé très largement en tête dimanche des primaires en vue de l'élection présidentielle d'octobre, devançant le président sortant Mauricio Macri.

Alberto Fernandez, dont la colistière est l'ancienne présidente Cristina Fernandez, a recueilli 47,65% des suffrages, reléguant Macri à plus de 15 points, selon des résultats portant sur la quasi-totalité des bulletins de vote.

Les principales formations politiques argentines ayant déjà choisi leurs candidats, ces primaires s'étaient transformées en premier baromètre concret de l'opinion publique avant le scrutin qui se tiendra le 27 octobre.

---

LES LIVREURS À VÉLO PROMETTENT UNE RENTRÉE AGITÉE

PARIS - Les livreurs de repas à vélo, qui dénoncent la nouvelle politique de rémunération de Deliveroo, entendent accentuer leur mouvement de grève à la rentrée pour faire plier la plate-forme et inciter le gouvernement à les protéger.

"Il y a une colère qui prend de l'ampleur, on veut conserver cette flamme jusqu'en septembre. C'est à ce moment-là que ça aura un impact sur le chiffre d'affaires de Deliveroo", dit à Reuters Jean-Daniel Zamor, président du Collectif des livreurs autonomes parisiens (CLAP 75).

Le collectif tente de fédérer les actions pour l'instant éparses que mènent depuis deux semaines des livreurs de Paris, Nantes, Bordeaux, Lyon, Besançon, Limoges, Nice ou encore Toulouse pour s'opposer à la nouvelle politique de Deliveroo.

L'entreprise britannique a diminué au début du mois d'août la rémunération des petites courses pour revaloriser les moyennes et longues distances, délaissées par les livreurs car jugées moins rentables.