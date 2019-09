L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 22H00 GMT (12/09)

FRANCE

GRÈVE MASSIVE À LA RATP POUR DÉNONCER LA RÉFORME DES RETRAITES

PARIS - Les syndicats de la RATP anticipent une grève massive ce vendredi, la plus importante depuis 2007, pour dénoncer les projets de réforme des retraites du gouvernement.

Le trafic sera entièrement interrompu sur dix lignes du métro parisien (2, 3, 3bis, 5, 6, 7bis, 10, 11, 12 et la 13) et fortement perturbé sur les autres lignes.

Promesse d'Emmanuel Macron, la réforme des retraites vise à mettre fin aux 42 régimes existants pour instaurer un régime universel par points en 2025 où un "euro cotisé donne les mêmes droits".

Le Premier ministre Edouard Philippe, qui s'est adressé jeudi aux partenaires sociaux pour détailler le calendrier et la méthode de la réforme, a confirmé que les régimes spéciaux, dont faisait partie la RATP, au même titre que la SNCF ou encore les entreprises du secteur électrique et gazier, disparaîtraient, et avec eux, tous les avantages de ces professions.

Edouard Philippe s'est engagé à "prendre le temps" et a prévu l'adoption de la réforme d'ici à l'été 2020.

---

MIS EN EXAMEN, FERRAND N'A PAS L'INTENTION DE DÉMISSIONNER

PARIS - Le président de l'Assemblée nationale française, Richard Ferrand, mis en examen pour "prise illégale d'intérêts" dans l'affaire des Mutuelles de Bretagne, a fait savoir dans la nuit de mercredi à jeudi qu'il n'avait pas l'intention de démissionner de ses fonctions.

Ce proche d'Emmanuel Macron a été mis examen à l'issue d'un interrogatoire de plusieurs heures mercredi à Lille dans le cadre de l'information judiciaire ouverte en janvier 2018 à la demande du Parquet national financier (PNF). Sa compagne, Sandrine Doucen, a été placée sous le statut de témoin assisté au terme de son audition, jeudi, selon une source judiciaire.

Dans un communiqué publié dans la nuit, les services de la présidence de l'Assemblée nationale ont indiqué que Richard Ferrand prenait "acte de cette mesure procédurale qui va lui permettre de pouvoir se défendre dans ce dossier en bénéficiant de tous les droits attachés" au statut de mis en examen.

Contacté par Reuters, l'Elysée a fait savoir qu'Emmanuel Macron "conservait tout son soutien et toute sa confiance" à Richard Ferrand.

---

BREXIT: LONDRES REND PUBLIC LE RAPPORT SUR LES CONSÉQUENCES D'UN 'NO DEAL'

LONDRES - Le gouvernement britannique a publié mercredi soir les conclusions de son dossier "Opération Yellowhammer", le rapport qui évalue les conséquences les plus brutales d'un Brexit sans accord mais que le cabinet Johnson s'emploie à présenter comme une simple hypothèse de travail.

Des extraits de ce document avaient fuité le mois dernier dans le Sunday Times et faisaient état d'un risque de pénuries de nourriture, de carburants et de médicaments, de blocage des ports et du rétablissement de contrôles à la frontière irlandaise.

Le dossier rendu public mercredi soir, sur demande express de la Chambre des communes, confirme que la traversée de la Manche risque d'être singulièrement perturbée en cas de Brexit sans accord, avec un trafic potentiellement réduit de 40% à 60%.

---

LA BCE PROMET UNE STIMULATION "AUSSI LONGTEMPS QUE NÉCESSAIRE"

FRANCFORT - La Banque centrale européenne (BCE) s'est engagée jeudi à procéder à nouveau à des rachats d'actifs "aussi longtemps que nécessaire" et a enfoncé son taux de dépôt un peu plus bas dans le négatif dans le but de redonner de la vigueur à une économie de la zone euro en difficulté, autant de décisions que les marchés ont saluées.

Intervenant dans les dernières semaines du mandat du président Mario Draghi, elles préparent le terrain à une probable détente monétaire par la Réserve fédérale américaine et par la Banque du Japon la semaine prochaine, avec toujours pour but d'étayer une économie mondiale dont la croissance patine.

Mais déjà des questions se posent quant à la capacité des dernières mesures de la banque centrale à relancer l'économie de la zone euro face aux tensions commerciales internationales et aux risques liés au Brexit.

---

TRUMP REPOUSSE LE RELÈVEMENT DES TAXES SUR $250 MDS DE PRODUITS CHINOIS

WASHINGTON - Donald Trump a déclaré mercredi que les Etats-Unis avaient accepté de reporter de deux semaines, du 1er octobre au 15 octobre, le relèvement de 25% à 30% des droits de douane sur 250 milliards de produits chinois importés en "geste de bonne volonté".

Le président américain a indiqué sur Twitter avoir répondu favorablement à une demande en ce sens effectuée par le vice-Premier ministre chinois, Liu He, négociateur en chef de Pékin sur le commerce, alors que les deux plus grandes puissances économiques au monde ont programmé début octobre de nouvelles discussions à niveau ministériel.

Cette annonce intervient quelques heures après que Pékin a annoncé que 16 catégories de produits américains seraient exemptés de nouveaux droits de douane qu'il s'apprête à appliquer en représailles aux taxes additionnelles décidées par Washington.

---

LES EUROPÉENS "PRÉOCCUPÉS" PAR LE PROJET D'ANNEXION DE NETANYAHU

PARIS - La France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et le Royaume-Uni se disent "très préoccupés", dans un communiqué diffusé jeudi soir par le Quai d'Orsay, par la promesse d'annexion de la vallée du Jourdain et de la côte nord de la mer Morte formulée cette semaine par Benjamin Netanyahu.

Le Premier ministre israélien s'est engagé mardi à appliquer la souveraineté israélienne sur ces régions de Cisjordanie occupée s'il est reconduit pour un nouveau mandat à l'issue des élections législatives mardi prochain.

"La France, l’Allemagne, l’Italie, l’Espagne et le Royaume-Uni sont très préoccupés par les annonces relatives à une possible annexion de zones de la Cisjordanie, notamment la vallée du Jourdain et la côte nord de la Mer Morte", déclarent les cinq pays européens dans leur communiqué. "Ces annonces, si elles étaient mises en œuvre, constitueraient une violation grave du droit international", ajoutent-elles.

---

FRANCE

GOOGLE FAIT UN CHÈQUE D'UN MILLIARD D'EUROS POUR RÉGLER SES CONTENTIEUX FISCAUX

PARIS - Google a accepté de verser près d'un milliard d'euros à l'Etat français pour régler définitivement ses vieux litiges avec l'administration fiscale et la justice via un accord en deux volets officiellement entériné jeudi.

La justice a homologué une convention judiciaire d'intérêt public (CJIP), fruit de plusieurs mois de négociations secrètes entre Google et le Parquet national financier (PNF), en vertu de laquelle le géant du numérique s'engage à verser 500 millions d'euros en échange de l'arrêt des poursuites.

A cette transaction s'ajoute un deuxième montant de 465 millions d'euros de "taxes additionnelles" que "Google a accepté de payer et qui a été en grande partie reflété dans (ses) précédents résultats financiers", selon un porte-parole du groupe contacté par Reuters.

---

FRANCE

MÉLENCHON QUALIFIE SON FUTUR PROCÈS DE "COMÉDIE"

PARIS - Le chef de la file de La France insoumise, Jean-Luc Mélenchon, a qualifié jeudi de "spectacle", de "comédie grotesque" et de "manipulation politique" sa prochaine comparution au tribunal après une perquisition mouvementée au siège de son parti.

Lors d'une conférence de presse à la Maison de l'Amérique latine, le député de Marseille a longuement dénoncé les poursuites qui lui valent d'être jugé les 19 et 20 septembre en correctionnelle avec cinq proches, dont les députés Alexis Corbière et Bastien Lachaud, après les perquisitions houleuses qui se sont déroulées chez lui et au siège de la France insoumise en octobre 2018.

La plupart seront jugés pour rébellion, provocation et actes d'intimidation contre l'autorité judiciaire.