L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 22H00 GMT (15/08)

HONG KONG

MANIFESTATIONS EN VUE, MALGRÉ LES MISES EN GARDE DE LA CHINE

HONG KONG - Hong Kong se prépare à de nouvelles manifestations pour le week-end malgré la menace d'intervention de la Chine, tandis que le président américain Donald Trump a appelé son homologue chinois Xi Jinping à désamorcer la crise en venant à la rencontre les manifestants.

Plusieurs centaines de paramilitaires chinois de la Police armée du peuple (PAP) ont effectué jeudi des exercices de contrôle des foules dans un stade de Shenzhen, ville de Chine populaire frontalière de Hong Kong.

Le Front civique des droits de l'homme, qui a organisé des défilés rassemblant un million de personnes en juin, a prévu une nouvelle manifestation pour dimanche.

Dans son édition de vendredi, le quotidien Global Times, contrôlé par le pouvoir central chinois, souligne que la Chine est à même d'intervenir avec efficacité pour réprimer les manifestations à Hong Kong.

"Pékin n'a pas encore décidé d'intervenir énergiquement pour réprimer les émeutes de Hong Kong, mais cette option est clairement à sa disposition", écrit le tabloïd nationaliste publié par le Quotidien du Peuple, l'organe officiel du Parti communiste chinois (PCC), dans un éditorial.

A mesure que la contestation s'installe dans la durée, le territoire est le théâtre d'incidents violents de plus en plus nombreux. La tension est encore montée d'un cran cette semaine avec l'occupation de l'aéroport international qui a conduit à une suspension partielle du trafic aérien, lundi et mardi. Un millier de vols ont été annulés.

La police de Hong Kong a dit avoir interpellé 748 personnes depuis le début du mouvement en juin et avoir relevé 76 encerclements ou attaques contre des commissariats ou des postes de police depuis le début de la contestation.

A WASHINGTON, le conseiller à la Sécurité nationale John Bolton a mis en garde mercredi contre une répétition de Tiananmen, la répression militaire sanglante des manifestations en faveur de la démocratie il y a 30 ans sur cette place de la capitale chinoise. Jeudi, Donald Trump a conseillé au président chinois Xi Jinping d'aller à la rencontre des manifestants hongkongais.

"Si le président Xi rencontrait directement et personnellement les manifestants, il y aurait une issue heureuse et lumineuse au problème de Hong Kong. Je n'ai aucun doute", a tweeté le président américain.

---

TRUMP PRÉDIT QUE LA GUERRE COMMERCIALE AVEC LA CHINE SERA COURTE

MORRISTOWN, New Jersey - Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi croire à la volonté de la Chine de conclure un accord commercial avec les Etats-Unis et a ajouté que la guerre commerciale avec Pékin devrait être assez brève.

"Je crois que plus ça durera, plus nous serons forts", a-t-il à des journalistes à propos du conflit commercial avec Pékin. "J'ai l'impression que ça va être assez court."

La Chine a évoqué jeudi des mesures de représailles à l'annonce récente par les Etats-Unis de la taxation prochaine des 300 milliards de dollars de produits chinois importés qui ne sont pas encore soumis à des droits de douane, mais elle a ensuite appelé Washington à trouver un terrain d'entente afin de permettre la conclusion d'un accord.

Donald Trump a dit ne pas croire à des représailles chinoises.

---

MACRON REND HOMMAGE AUX HÉROS AFRICAINS DU DÉBARQUEMENT DE PROVENCE

SAINT-RAPHAEL, Var - Emmanuel Macron a rendu jeudi hommage aux héros du débarquement de Provence il y a 75 ans, le 15 août 1944, dont une majorité de soldats africains qui ont écrit cette "page cruciale" de l'Histoire de France, lui rendant "sa liberté et sa dignité".

"La France a une part d'Afrique en elle et sur le sol de cette Provence, cette part fut celle du sang versé", a-t-il dit à Saint-Raphaël (Var), avant de déposer une gerbe en honneur des morts de cette bataille aux côtés du président guinéen Alpha Condé et de son homologue ivoirien Alassane Ouattara.

Le chef de l'Etat français a appelé les maires de France à "faire vivre" la mémoire des soldats africains tombés au combat pendant la Seconde Guerre mondiale en donnant leur nom à des rues et des places, parce que les combattants africains "n'ont pas eu la gloire et l'estime que leur bravoure méritait".

---

ACCORD EUROPÉEN POUR PRENDRE EN CHARGE LES MIGRANTS SECOURUS PAR L'OPEN ARMS

ROME - Un accord européen a été trouvé pour prendre en charge les migrants secourus en Méditerranée par le navire humanitaire espagnol Open Arms, actuellement bloqué à proximité de l'île italienne de Lampedusa, a annoncé jeudi le président du Conseil italien, Giuseppe Conte.

L'Espagne, la France, l'Allemagne, le Portugal, la Roumanie et le Luxembourg sont parties prenantes à cet accord, a-t-il précisé.

Giuseppe Conte a par ailleurs accusé jeudi son ministre de l'Intérieur, le dirigeant d'extrême droite Matteo Salvini, de déloyauté et d'obsession xénophobe dans un contexte de déliquescence de la coalition au pouvoir.

Quelque 150 passagers secourus au large de la Libye sont actuellement à bord de l'Open Arms. Le bateau affrété par l'ONG espagnole Proactiva Open Arms est à l'ancre à proximité de l'île de Lampedusa.

Contredisant le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini, un tribunal administratif italien, saisi par l'ONG espagnole, a jugé mercredi que l'Open Arms devait être autorisé à entrer dans les eaux territoriales italiennes en application du droit maritime international.

---

GIBRALTAR LÈVE L'ORDRE D'IMMOBILISATION DU PÉTROLIER IRANIEN GRACE 1

LONDRES - Les autorités de Gibraltar ont annoncé jeudi la levée de l'ordre d'immobilisation du pétrolier iranien Grace 1, saisi début juillet, en expliquant avoir reçu l'assurance écrite que le navire ne violerait pas les sanctions imposées à la Syrie par l'UE.

Le pétrolier iranien avait été saisi le 4 juillet au large du rocher de Gibraltar par les forces des Royal Marines, provoquant un nouvel accès de tension avec l'Iran.

Le navire était soupçonné d'avoir violé les sanctions en vigueur contre la Syrie en transportant du pétrole pour ce pays, dont le régime est l'allié de Téhéran.

L'Iran, qui rejetait les allégations, a répliqué en arraisonnant quinze jours plus tard un navire battant pavillon britannique, le Stena Impero, accusé d'avoir enfreint les règles encadrant la navigation maritime internationale.

---

L'AUTOPSIE D'EPSTEIN A RÉVÉLÉ PLUSIEURS FRACTURES AU NIVEAU DU COU, RAPPORTE LE WASHINGTON POST

ATLANTA - L'autopsie de Jeffrey Epstein, le millionnaire mort ce week-end en détention avant son procès pour trafic sexuel de mineures, a montré que l'homme d'affaires avait le cou brisé en plusieurs endroits, rapporte le Washington Post.

Ces fractures sont conformes à une pendaison ou à une strangulation, ajoute le journal citant des sources ayant eu accès au rapport d'autopsie.

Jeffrey Epstein, qui était âgé de 66 ans, a été retrouvé sans connaissance samedi dans sa cellule du Metropolitan Correctional Center (MCC) à Manhattan où il était détenu après son arrestation le 6 juillet. Il n'a pu être ranimé.

Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes de son décès.

L'ex-gérant de fonds, qui a compté parmi ses amis le président républicain Donald Trump et l'ancien président démocrate Bill Clinton, était accusé d'avoir recruté des dizaines de filles mineures entre 2002 et 2005.

---

MALAISIE: LA FAIM ET LE STRESS, CAUSES PROBABLES DU DÉCÈS DE NORA QUOIRIN

SEREMBAN, Malaisie - L'autopsie de l'adolescente franco-irlandaise retrouvée morte en Malaisie indique que la jeune fille a succombé à une hémorragie interne sans doute liée à la faim et au stress, ont annoncé jeudi les autorités policières.

Le corps de Nora Anne Quoirin, qui était âgée de 15 ans, a été retrouvé au fond d'un ravin mardi à proximité de l'hôtel où elle séjournait en famille, à 70 km environ au sud de Kuala Lumpur, la capitale malaisienne. Elle était portée disparue depuis le 4 août.

---

FRANCE-PLUS DE MILLE HECTARES DE FORÊT PARTIS EN FUMÉE

PARIS - Plus de mille hectares de forêt sont partis en fumée dans le sud de la France dans quatre incendies qui sont désormais pour l'essentiel "fixés", a annoncé jeudi la protection civile.

Dans l'Hérault, à Quarante, 250 hectares ont brûlé et 210 sapeurs-pompiers resteront en surveillance pour la nuit. Dans l'Aude, le feu de Montirat a dévoré 900 hectares mais est également fixé et 200 sapeurs-pompiers le surveilleront.

Dans les Hautes-Alpes, à la Roche-Des-Arnauds, six hectares ont brûlé mais le feu est en propagation très lente et aucun moyen ne sera engagé avant vendredi matin. A Murviel-Les-Béziers (Hérault), un feu de broussailles qui a brûlé 2,5 hectares est désormais sous la surveillance de 36 sapeurs-pompiers.