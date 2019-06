L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 22H00 GMT (21/06)

GOLFE: L'IRAN ABAT UN DRONE D'OBSERVATION DE L'ARMÉE AMÉRICAINE; UNE "TRÈS GRAVE ERREUR", RÉAGIT TRUMP

DUBAI/WASHINGTON - Un drone américain a été abattu jeudi près du détroit d'Ormuz par l'Iran qui affirme que l'appareil se situait dans son espace aérien, ce que contestent les Etats-Unis, ravivant les craintes de confrontation directe entre Washington et Téhéran.

Réagissant à l'incident, Donald Trump a condamné sur Twitter la "très grave erreur" commise par les Iraniens. Par la suite, il n'a pas exclu que la destruction de ce drone d'observation, qu'il a qualifié d'"accroc", soit le fruit d'une erreur ou d'une initiative individuelle malencontreuse.

Selon les Gardiens de la Révolution islamique, un "drone espion" a été abattu alors qu'il venait d'entrer dans l'espace aérien iranien dans la province côtière d'Hormozgan, dans le sud du pays, mais les autorités américaines assurent qu'il n'a jamais franchi les frontières aériennes de l'Iran.

Pour le capitaine Bill Urban, porte-parole de la Navy, "il s'agit d'une attaque injustifiée commise contre un dispositif américain de surveillance dans l'espace aérien international".

Ce nouvel incident a provoqué une flambée des cours du pétrole alors que les craintes d'une confrontation directe entre l'Iran et les Etats-Unis se sont accrues la semaine dernière lorsque deux pétroliers ont été attaqués dans le golfe d'Oman, près du détroit d'Ormuz.

Le secrétaire général de l'Onu, Antonio Guterres, a appelé toutes les parties à faire preuve d'une "retenue maximum".

---

L'ESPOIR D'UN ACCORD SUR LES NOMINATIONS S'AMENUISE À BRUXELLES

BRUXELLES - L'espoir de voir les chefs d'Etat et de gouvernement européens s'accorder jeudi sur les nominations aux plus hauts postes de l'Union s'amenuise au Conseil européen, le Premier ministre irlandais déclarant que l'élection d'un pape serait plus facile.

Emmanuel Macron et Angela Merkel ont laissé entendre à leur arrivée à Bruxelles que davantage de temps pourrait être nécessaire, sur fond de désaccord entre eux sur l'opportunité que le conservateur allemand Manfred Weber devienne président de la Commission, le poste jugé le plus important.

Le candidat du Parti populaire européen (PPE), dont Paris, Madrid et quelques autres ne veulent pas, a été informé que les députés européens socialistes et libéraux ne le soutiendraient pas, le privant de la majorité requise pour être élu.

"J'ai l'impression que nous ne serons pas en mesure d'élire un nouveau président de la Commission ou un nouveau président du Conseil aujourd'hui", a dit le Premier ministre irlandais, Leo Varadkar.

Outre ces deux présidences, les dirigeants européens sont censés décider qui seront les prochains président de la Banque centrale européenne (BCE) et Haut représentant pour les affaires étrangères. Le choix du prochain président du Parlement relève des seuls députés européens mais participe d'un même équilibre politique et géographique.

Emmanuel Macron a évoqué la date butoir de la fin juin, avant la séance du nouveau Parlement européen le 2 juillet. Un autre sommet pourrait avoir lieu le 30 juin ou le 1er juillet.

PAS D'UNANIMITÉ À BRUXELLES SUR L'OBJECTIF DE NEUTRALITÉ CARBONE D'ICI 2050

BRUXELLES - Les dirigeants européens réunis à Bruxelles n'ont pas réussi à dégager une unanimité autour de l'objectif de passer à la neutralité carbone d’ici 2050, selon le projet de déclaration du conseil européen.

La Pologne, la République tchèque et la Hongrie, notamment, n'ont pas permis de forger un consensus sur ce sujet, renvoyé en note de bas de page, a-t-on appris auprès de diplomates.

Mais le projet de déclaration souligne cependant que "pour une large majorité d'Etats membres, la neutralité climat doit être réalisée d'ici 2050".

---

JOHNSON ET HUNT, DERNIERS PRÉTENDANTS À LA SUCCESSION DE THERESA MAY

LONDRES - Boris Johnson, fervent partisan du Brexit, et Jeremy Hunt, qui avait mené campagne pour le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne, sont les deux derniers prétendants encore en lice pour succéder à Theresa May à la tête du Parti conservateur et du gouvernement britannique.

L'ancien ministre des Affaires étrangères, grand favori de cette "primaire", et celui qui lui a succédé au Foreign Office ont été retenus à l'issue du cinquième et dernier tour de scrutin organisé au sein du groupe parlementaire conservateur.

La parole est désormais aux quelque 160.000 adhérents du parti, qui vont se prononcer par un vote postal. Le résultat de cette consultation devrait être connu dans la semaine du 22 juillet.

Boris Johnson, qui a constamment fait la course en tête tout au long de la phase parlementaire du processus, a obtenu au dernier tour les voix de 160 des 312 parlementaires Tories dont le vote a été pris en compte.

Jeremy Hunt s'est pour sa part qualifié d'extrême justesse: deux voix seulement (77 contre 75) le séparent de Michael Gove, le ministre de l'Environnement, qui est éliminé de la course.

---

SUSPENSION PARTIELLE DE L'AIDE ALIMENTAIRE DU PAM AU YÉMEN

DUBAI - Le Programme alimentaire mondial des Nations unies (Pam) a annoncé jeudi la mise en oeuvre d'une suspension partielle de son aide au Yémen, conséquence des détournements de ses livraisons.

Plus de 10 millions de Yéménites dépendent des rations alimentaires de l'agence onusienne. Mais le directeur exécutif du Pam, David Beasley, a expliqué en début de semaine qu'une part importante de cette aide humanitaire était détournée et a appelé les miliciens Houthis, qui tiennent une partie du Yémen, à laisser ses équipes faire leur travail.

"Si nous ne recevons pas d'assurances, nous engagerons une suspension progressive de l'assistance alimentaire", a-t-il prévenu lundi dernier devant le Conseil de sécurité des Nations unies, précisant cependant que les programmes à destination des enfants victimes de malnutrition, des femmes enceintes et des mères de nouveaux nés seraient préservés.

Dans un communiqué, le Pam précise que sa décision va affecter 850.000 personnes à Sanaa, la capitale, que les Houthis tiennent depuis septembre 2014.

---

LE GOUVERNEMENT NE LÉGALISERA PAS LE CANNABIS RÉCRÉATIF

PARIS - Le gouvernement français a exclu jeudi toute légalisation du cannabis à usage récréatif, une piste avancée notamment par le Conseil d'analyse économique dans un rapport tirant les conséquences de "l'échec de la prohibition" dans le pays.

Des députés, dont certains appartenant à la majorité, s'apprêtent pour leur part à déposer une proposition de loi ouvrant la voie à une "légalisation contrôlée" du cannabis.

"La position du gouvernement est claire : nous sommes contre la légalisation à usage ludique", a balayé Elisabeth Borne, la ministre des Transports, sur LCI, renvoyant à la réflexion en cours sur le seul usage thérapeutique.

---

RÉPARATIONS EXIGÉES AVANT LA MISE EN SERVICE DE FLAMANVILLE

PARIS - EDF estime que les réparations requises sur les soudures défectueuses de l'EPR de Flamanville (Manche) pourraient être réalisées d'ici fin 2022, avant l'entrée en service du réacteur, a déclaré jeudi le patron de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

L'ASN avait estimé la veille qu'EDF devait réparer les huit soudures de traversée de l'EPR, conduisant l'électricien public à indiquer jeudi qu'il passait en revue les coûts et le calendrier du projet suite à la décision du régulateur.

Bernard Doroszczuk, président de l'ASN, a ajouté que la décision de l'ASN avait de lourdes conséquences mais que le régulateur n'avait jamais mis en question la conception de l'EPR et les avancées incontestées en terme de sécurité nucléaire.

---

PARIS - L'équipe de France féminine de football affrontera le Brésil dimanche au Havre en huitièmes de finale de la Coupe du monde en vertu des derniers matches de poule joués ce jeudi.

Les Bleues, si elles passent l'obstacle, pourraient alors croiser la route des Américaines, impressionnantes tenantes du titre, qui ont bouclé leurs matches de groupe sur un nouveau succès face à la Suède (2-0) et seront opposées en huitième à l'Espagne.