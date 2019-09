L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 22H00 GMT (23/09)

LA PÉRIODE 2015-2019 PEUT-ÊTRE LA PLUS CHAUDE JAMAIS ENREGISTRÉE - ONU

GENEVE - Les températures moyennes relevées entre 2015 et 2019 pourraient faire de cette période de cinq ans la plus chaude jamais enregistrée sur Terre, selon un rapport de l'Organisation météorologique mondiale (OMM) diffusé dimanche.

D'après cette agence onusienne, les concentrations de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ont également atteint des niveaux historiques.

"Les taux de croissance des concentrations de CO2 sont supérieurs de près de 20% à ceux relevés au cours de la période quinquennale précédente", souligne l'OMM.

La publication de ce rapport sur l'état du climat mondial sur la période 2015–2019 https://public.wmo.int/fr/medias/communiqu%C3%A9s-de-presse/%C3%A9tat-du-climat-mondial-2015-2019-le-changement-climatique-s%E2%80%99acc%C3%A9l%C3%A8re précède le sommet Action Climat que le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, présidera lundi à New York.

Ses données, dont la période de référence se termine en juillet dernier, indiquent que la température moyenne de la planète a augmenté de 1,1°C depuis l'époque préindustrielle et de 0,2°C depuis la période 2011–2015.

Cité dans le communiqué de l'agence onusienne, Petteri Taalas, son secrétaire général, indique que "les causes et les effets des changements climatiques augmentent au lieu de diminuer".

---

DIX ANS APRÈS, LE SCANDALE DU MEDIATOR EN PROCÈS

PARIS - Le procès du Mediator et des laboratoires Servier, qui s'ouvre lundi à Paris, sera celui du mensonge, de la tromperie et des liens parfois troubles entre experts, hauts dirigeants du secteur de la santé et industrie pharmaceutique.

L'épilogue judiciaire se profile dans ce scandale sanitaire, l'un plus retentissants de l'histoire contemporaine, dix ans après sa révélation au grand public.

Il faudra cependant attendre la fin des sept mois d'audience au programme - une durée exceptionnelle - et les éventuels recours pour que la justice referme définitivement ce volumineux dossier, aux résonances rappelant les affaires du sang contaminé, du distilbène, de l'amiante ou de la Depakine.

"Le simple fait que ce procès se tienne est déjà une victoire pour les victimes", se félicite Me Charles Joseph-Oudin, qui défend 250 personnes. C'est un "immense soulagement" pour la pneumologue Irène Frachon, médecin au CHU de Brest, dont les études épidémiologiques ont servi de détonateur au scandale.

La molécule est à l'origine de complications pulmonaires et cardiaques, elles-mêmes responsables de la mort de centaines de personnes - jusqu'à 2.000 - selon les experts.

---

ROHANI VEUT PRÉSENTER À L'ONU UN PLAN POUR LA SÉCURITÉ DU GOLFE

GENEVE - Hassan Rohani a déclaré dimanche qu'il présenterait à l'Assemblée générale des Nations unies, cette semaine à New York, un plan visant à assurer la sécurité dans le Golfe en coopération avec d'autres pays de la région.

"La République islamique d'Iran en coopération avec d'autres pays de la région peut assurer la sécurité dans le Golfe persique et la mer d'Oman", a-t-il dit, selon des propos diffusés sur le site officiel de la présidence. Il n'a fourni aucun détail.

L'Arabie saoudite et les Etats-Unis accusent Téhéran d'être responsable des attaques qui ont visé des infrastructures pétrolières saoudiennes le 14 septembre dernier. L'Iran dément toute implication dans ces raids revendiqués par ses alliés houthis du Yémen.

---

JERUSALEM - La Liste unie des partis arabes israéliens a formellement recommandé dimanche que le centriste Benny Gantz devienne le prochain Premier ministre d'Israël, un renfort qui pourrait être déterminant face à Benjamin Netanyahu.

Les élections législatives de mardi dernier, pour la deuxième fois en cinq mois, n'ont pas produit de majorité claire à la Knesset.

La Liste arabe unie dispose de 13 élus à la Knesset. "Nous voulons mettre fin à l'ère Netanyahu, nous recommandons donc que Benny Gantz soit celui qui forme le prochain gouvernement", a déclaré Ayman Odeh, le chef de la Liste unie, au président Rivlin, rompant avec la tradition de neutralité des partis arabes israéliens.

Avec son soutien, pas nécessairement sa participation à un gouvernement, Gantz pourrait former un bloc de gauche à 57 sièges (en y ajoutant les 6 élus du Parti travailliste-Gesher et les 5 du camp démocratique). Le bloc formé autour de Netanyahu est à 55 élus.

---

BREXIT: CORBYN S'EN REMETTRA À LA DÉCISION DU LABOUR

BRIGHTON, Angleterre - Le chef du Parti travailliste britannique Jeremy Corbyn a promis dimanche qu'en cas de second référendum sur le Brexit, il ferait campagne pour la position choisie par les membres du Labour, entre le maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne et un accord de retrait "crédible".

Jeremy Corbyn s'est engagé à organiser un nouveau référendum sur la sortie britannique de l'UE si les travaillistes parviennent à remporter les prochaines élections législatives, mais le chef du Labour, que l'on dit plutôt eurosceptique, se refuse à afficher clairement sa position personnelle sur la question.

"Je dirige ce parti, je suis fier de diriger ce parti, je suis fier de la démocratie de ce parti et évidemment, je me conformerai à la décision du parti, quelle qu'elle soit", a déclaré Jeremy Corbyn à l'ouverture du congrès annuel du Parti travailliste à Brighton, dans le sud de l'Angleterre

---

TRUMP N'A PAS FAIT PRESSION SUR ZELENSKI, AFFIRME KIEV

KIEV - Le ministre ukrainien des Affaires étrangères a démenti l'hypothèse selon laquelle le président américain Donald Trump aurait fait pression sur son homologue ukrainien Volodimir Zelenski afin d'obtenir des informations présumées embarrassantes sur l'ancien vice-président Joe Biden.

Selon l'édition de vendredi du Wall Street Journal, Donald Trump aurait pressé Volodimir Zelenski, à quelque huit reprises au cours d'un entretien téléphonique en juillet, de coopérer avec son avocat personnel, Rudolph Giuliani, pour ouvrir une enquête sur le fils de Joe Biden, candidat à l'investiture du Parti démocrate pour l'élection présidentielle de 2020.

"Je connais le contenu de cette conversation et je pense qu'il n'y a pas eu de pression", a déclaré le chef de la diplomatie ukrainienne, Vadim Pristaïko, dans une interview à la radio Hromadske diffusée samedi.

En campagne dans l'Iowa, Joe Biden a réclamé une enquête sur l'entretien entre les présidents américain et ukrainien.

---

FRANCE: L'ACADÉMIE DE MÉDECINE RÉSERVÉE SUR LA PMA POUR TOUTES

PARIS - L'Académie nationale de médecine se dit réservée sur la PMA (procréation médicalement assistée) pour toutes, dans un avis sur le projet de loi bioéthique examiné à partir de mardi à l'Assemblée nationale, un avis "sociétal" qui a laissé sceptique dimanche la ministre de la Santé Agnès Buzyn.

"La conception délibérée d'un enfant privé de père constitue une rupture anthropologique majeure qui n'est pas sans risques pour le développement psychologique et l'épanouissement de l'enfant", estime l'institution.

Interrogée à ce propos lors de l'émission le Grand Jury-RTL-LCI-Le Figaro, Agnès Buzyn a rappelé que "l'Académie de médecine s'autosaisit de ce qu'elle veut". "Ce n'est pas forcément un avis médical, ce n'est pas là-dessus qu'on l'attend, c'est un avis sociétal", a-t-elle cependant ajouté.

---

XL AIRWAYS APPELLE AIR FRANCE À L'AIDE

PARIS - La compagnie aérienne française XL Airways, en cessation de paiement, demande l'aide d'urgence d'Air France dans un communiqué publié dimanche.

"La compagnie XL Airways s'apprête à être placée en redressement judiciaire lundi. Alors que des solutions de sauvetage, passant notamment par un accord entre l'actionnariat actuel et Air France, tel que d'ailleurs négocié au printemps 2018, existent et sont plus que jamais d'actualité", écrit la compagnie low-cost dans un communiqué.

"Pour redresser la compagnie, nous avons besoin de 35 millions (d'euros)", dit le PDG de la compagnie Laurent Magnin dans les colonnes du JDD.

---

LE VOYAGISTE THOMAS COOK SE RÉUNIT POUR TENTER D'ASSURER SA SURVIE

LONDRES - La direction du voyagiste britannique Thomas Cook s'est réunie dimanche avec des prêteurs et créanciers pour tenter de sauver la société menacée de faillite.

La plus vieille agence de voyage de la planète doit trouver 200 millions de livres supplémentaires (un peu plus de 220 millions d'euros) pour faire face à ses échéances financières.