L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 22H00 GMT (23/09)

MACRON VA RENCONTRER ROHANI ET TRUMP POUR APAISER LES TENSIONS

NATIONS UNIES - Emmanuel Macron a annoncé qu'il rencontrerait ce lundi son homologue iranien, Hassan Rohani, et Donald Trump mardi dans le cadre de ses efforts de médiation entre Téhéran et Washington.

Les trois dirigeants se trouvent actuellement à New York où se tiendra à partir de mardi la session à haut niveau de l'Assemblée générale des Nations unies.

Le président français espère contribuer au rapprochement des points de vue iranien et américain, comme il avait tenté de le faire lors du sommet du G7 de Biarritz, en août.

Les tensions entre les deux pays se sont encore aggravées depuis l'attaque des infrastructures pétrolières saoudiennes, le 14 septembre, que les Etats-Unis imputent à l'Iran. Elle a été revendiquée par les rebelles Houthis, mouvement chiite pro-iranien qui tient une bonne part du territoire yéménite.

---

CLIMAT

GRETA THUNBERG APOSTROPHE LES DIRIGEANTS MONDIAUX À L'ONU

NATIONS UNIES - La militante écologiste Greta Thunberg a accusé lundi les chefs d'Etat et de gouvernement réunis à New York pour le sommet de l'Onu sur le climat de ne pas tenir leurs promesses de lutte contre les changements climatiques.

"Vous avez volé mes rêves et mon enfance avec vos promesses sans lendemains", leur a déclaré dit la jeune Suédoise.

---

PAS DE REBOND DE LA CROISSANCE EN ZONE EURO EN VUE-DRAGHI (BCE)

FRANCFORT - La croissance économique de la zone euro ne donne aucun signe probant indiquant un rebond à court terme, a déclaré lundi le président de la Banque centrale européenne (BCE), justifiant ainsi la posture très accommodante affichée par son institution.

"Les données récentes et les indicateurs avancés, comme les nouvelles commandes à l'export du secteur manufacturier, ne montrent aucun signe probant d'un rebond de la croissance dans un avenir proche et l'équilibre des risques pesant sur les perspectives de croissance reste orienté à la baisse", a dit Mario Draghi devant la commission des affaires économiques du Parlement européen.

Quelques heures avant qu'il ne prenne la parole, les premiers résultats des enquêtes mensuelles d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats (PMI) ont montré une contraction plus marquée qu'anticipé de l'activité manufacturière dans la zone euro et une dégradation de la croissance de celle des services.

La BCE s'est engagée ce mois-ci à procéder à nouveau à des rachats d'actifs "aussi longtemps que nécessaire" et a enfoncé son taux de dépôt un peu plus bas en territoire négatif dans le but de redonner de la vigueur à une économie de la zone euro en difficulté.

---

FAILLITE DE THOMAS COOK, DES CENTAINES DE MILLIERS DE TOURISTES BLOQUÉS

Le sort de quelque 600.000 touristes dans le monde était en suspens lundi après la faillite du voyagiste britannique Thomas Cook TCG.L, la plus vieille agence de voyages de la planète dont les 22.000 employés sont aujourd'hui menacés.

Environ 10.000 Français actuellement en voyage sont concernés, selon Jean-Pierre Mas, président des Entreprises du voyage (le syndicat de la profession) qui s'exprime lundi dans Le Figaro. D'autres avaient versé des acomptes.

"Il s’agit des clients de la filiale française du voyagiste Thomas Cook qui est indépendante, c’est donc la loi française qui va s’appliquer et elle protège les clients", précise-t-il.

La législation européenne prévoit le retour des vacanciers en cas de faillite mais aussi le remboursement des acomptes versés par ceux qui ne sont pas encore partis. Thomas Cook France précise dans un communiqué que les remboursements débuteront dès qu'elle sera placée en cessation de paiements.

Pour les plus de 150.000 touristes britanniques actuellement à l'étranger, l'Autorité de l'aviation civile britannique (CAA)a fait savoir que les autorités du pays allaient affréter des avions pour les rapatrier dans les deux prochaines semaines. Une opération de rapatriement de civils la plus importante de l'histoire de la Grande-Bretagne en temps de paix.

---

FRANCE

CGT ET SOLIDAIRES TENTENT UN COUP DE SEMONCE SUR LES RETRAITES

PARIS - La CGT et Solidaires appellent à une journée de grève ce mardi, qui se traduira par des perturbations notamment dans les transports, contre le projet de réforme des retraites avec l'espoir de créer un effet d'entraînement face au gouvernement.

L'appel des deux syndicats vaut pour tous les secteurs, dont l'Education nationale, avec l'appoint de la FSU, et la fonction publique en général.

A la SNCF, la direction s'attend à une journée délicate mais pas noire : le trafic sera normal sur les lignes internationales, quasi normal dans le cas des TGV mais davantage perturbé sur les réseaux Transilien (un train sur deux), TER (trois trains sur cinq) et Intercités (deux trains sur cinq dans la journée).

Les usagers de la ligne B du RER, qui traverse la région parisienne du Nord au Sud, peuvent également s'attendre à des retards, selon les prévisions de la SNCF.

---

FRANCE

LE PROCÈS "INCONTOURNABLE" DU MEDIATOR DÉBUTE POUR SEPT MOIS

Le procès du Mediator s'est ouvert lundi par une séance essentiellement procédurale en présence de centaines d'avocats, parties civiles et journalistes, prélude à plus de six mois d'audiences censées solder le scandale sanitaire le plus retentissant de ces dix dernières années en France.

Ce procès, d'une ampleur exceptionnelle tant par sa durée que par le nombre de personnes impliquées et par les enjeux, se tient neuf ans après l'afflux des premières plaintes au parquet et la mise en route de la machine judiciaire, un délai que la présidente, Sylvie Daunis, a souligné en préambule.

---