L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 22H00 GMT (27/06)

FRONT COMMUN D'ABE ET MACRON AVANT LE G20

TOKYO/PARIS - Shinzo Abe et Emmanuel Macron ont fait front commun mercredi sur le commerce et le climat, points de tension du sommet du G20 de vendredi et samedi, l'un souhaitant que les Etats-Unis et la Chine résolvent leur querelle et l'autre prévenant qu'il refuserait un communiqué trop timide sur le réchauffement.

A deux jours du sommet d'Osaka, électrisé par le choix du président américain, Donald Trump, de briser le consensus international sur ces deux sujets, le Premier ministre japonais a accueilli le président français pour une visite de deux jours.

"Nous avons décidé de coopérer étroitement pour que le G20 émette un message fort", a dit Shinzo Abe lors d'une conférence de presse au côté d'Emmanuel Macron.

Les deux dirigeants entendent créer un élan, qui, du G20 japonais au G7 français fin août à Biarritz, pare aux attaques du président américain et pousse les grandes économies à lutter davantage contre le dérèglement climatique.

TRUMP JUGE "ABSOLUMENT POSSIBLE" UN ACCORD AVEC PÉKIN

WASHINGTON - Le président américain Donald Trump a menacé mercredi d'imposer de nouvelles taxes sur les importations chinoises tout en estimant "absolument possible" de parvenir à un accord sur le commerce avec son homologue chinois Xi Jinping lors de leur rencontre au sommet du G20, en fin de semaine à Osaka, au Japon.

"J'imposerai des taxes supplémentaires, des taxes supplémentaires très substantielles, si cela ne marche pas, si on ne conclut pas un accord", a déclaré Donald Trump dans une interview à Fox Business Network. Ces nouvelles taxes seraient de 10% et non 25%, a-t-il précisé.

Le chef de la Maison blanche a toutefois jugé qu'il était "absolument possible" que sa rencontre avec Xi Jinping débouche sur une issue positive. "Il nous faut un bon accord", a-t-il dit. "Il est possible que nous concluons un accord, mais je suis aussi très satisfait du point où nous nous trouvons à présent."

---

UNE GUERRE AVEC L'IRAN NE DURERAIT PAS LONGTEMPS, DIT TRUMP

WASHINGTON - Une guerre entre les Etats-Unis et l'Iran ne durerait pas longtemps et exclurait l'envoi de troupes américaines au sol, a déclaré mercredi Donald Trump, tout en réaffirmant ne pas souhaiter un conflit armé avec Téhéran.

"J'espère que non mais nous sommes dans une position très forte si quelque chose devait arriver", a dit le président américain dans une interview à Fox Business Network, en réponse à une question sur le risque de guerre avec Téhéran.

"Je ne parle pas d'envoyer des troupes sur le terrain (...). Je dis juste que si quelque chose arrivait, ça ne durerait pas très longtemps."

Les risques de confrontation directe entre Washington et Téhéran ont été ravivés par la destruction par l'Iran d'un drone de l'US Navy, jeudi près du détroit d'Ormuz.

---

PROCHE-ORIENT

KUSHNER PRÉSENTE LE VOLET ÉCONOMIQUE DE SON PLAN DE PAIX

MANAMA - L'Organisation de libération de la Palestine (OLP) et le mouvement Hamas ont repoussé mercredi le volet économique du plan américain visant à relancer les négociations de paix israélo-palestiniennes, qui prévoit de débloquer 50 milliards de dollars d'investissements sur dix ans au Proche-Orient.

Jared Kushner, gendre et conseiller du président américain Donald Trump, a ouvert mardi soir à Manama, au Bahreïn, une conférence internationale sur ses propositions et a invité les Palestiniens à sortir du "cadre traditionnel" car il ne peut y avoir, selon lui, de paix sans projet économique préalable.

Ni le gouvernement palestinien, ni le gouvernement israélien ne sont présents à cette conférence.

Pour les Palestiniens, une telle réunion n'a aucun sens car le conflit appelle avant tout une solution politique.

---

TRUMP ACCUSE LE PROCUREUR SPÉCIAL MUELLER D'AVOIR COMMIS UN DÉLIT

WASHINGTON - Donald Trump a accusé mercredi, sans en apporter la preuve, le procureur spécial Robert Mueller d'avoir commis un délit dans le cadre de l'enquête qu'il dirigeait sur une ingérence présumée de la Russie dans l'élection présidentielle de 2016.

Invité de Fox Business Network, le président des Etats-Unis a affirmé que Mueller avait "illégalement" détruit des communications entre deux anciens employés du FBI, Peter Strzok et Lisa Page, qui ont échangé des appréciations désobligeantes à propos de Trump.

"Mueller les a détruites illégalement. Il a détruit tous les courriers électroniques (...) Robert Mueller a détruit aussi leurs textos. Il les a détruits. Ils ne sont plus là. Et c'est illégal, c'est un délit", a-t-il dit.

Donald Trump s'exprimait quelques heures après l'annonce de l'audition publique du procureur Mueller le 17 juillet prochain devant les commissions des Affaires judiciaires et du Renseignement de la Chambre des représentants, à majorité démocrate.

---

MANAFORT, EX-DIRECTEUR DE CAMPAGNE DE TRUMP, DE RETOUR DEVANT LA JUSTICE

NEW YORK - Paul Manafort, qui a dirigé un temps l'équipe de campagne de Donald Trump pour l'élection présidentielle de 2016, comparaîtra jeudi devant la Cour suprême de l'Etat de New York pour répondre d'une série de délits liés à des activités immobilières, a-t-on appris mercredi de source judiciaire.

Agé de 70 ans, il a déjà été condamné à un total de sept ans et demi de prison par la justice fédérale pour fraude fiscale et fraude bancaire sur la base de révélations liées à l'enquête du procureur spécial Robert Mueller sur l'ingérence présumée de la Russie dans l'élection présidentielle de 2016.

Manafort sera jugé cette fois par une juridiction d'Etat. Ecroué dans une prison fédérale de Pennsylvanie, il a été provisoirement transféré à la mi-juin dans un centre de détention de Manhattan dans l'attente de cette nouvelle comparution.

---

MIGRANTS

LE SEA-WATCH EN ROUTE VERS LAMPEDUSA MALGRÉ LE REFUS ITALIEN

LAMPEDUSA, Italie - Le navire humanitaire de l'ONG allemande Sea-Watch, bloqué en Méditerranée avec 42 migrants à son bord, a pénétré mercredi dans les eaux territoriales italiennes en dépit des déclarations du gouvernement italien qui refuse de l'accueillir, a annoncé le service de presse du bateau.

Le navire qui a récupéré 53 migrants au large des côtes libyennes navigue dans les eaux internationales depuis le 12 juin. Il a déjà remis onze migrants aux gardes-côtes italiens pour des raisons médicales.

La capitaine du navire, une jeune femme de 31 ans, a décidé de passer outre le blocus décrété par les autorités italiennes et de prendre la direction de l'île de Lampedusa, faisant valoir que la situation à bord est "plus désespérée que jamais".

---

MALTE

DEMANDE D'ENQUÊTE PUBLIQUE SUR LE MEURTRE D'UNE JOURNALISTE

STRASBOURG - L’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE) a demandé à Malte mercredi l’ouverture d’une enquête publique indépendante sur l’assassinat de la journaliste Daphne Caruana Galizia au vu de l’inertie de sa propre justice, près de deux ans après les faits.

La journaliste d’investigation, qui dénonçait sur son blog des affaires de corruption impliquant des responsables politiques de l'île, dont le Premier ministre Joseph Muscat, a été tuée le 16 octobre 2017 dans l'explosion de son véhicule.

L’APCE a également décidé de lancer une procédure de "suivi" concernant l’île-Etat de la Méditerranée. Sa commission du même nom devra vérifier le respect par Malte de ses engagements en termes d’Etat de droit, de démocratie et de respect des droits de l’homme.

---

FRANCE

NOTRE-DAME DE PARIS: LE PARQUET ÉCARTE LA PISTE CRIMINELLE

PARIS Deux mois après l'incendie de Notre-Dame de Paris, le parquet de Paris a écarté mercredi la piste criminelle et ouvert une information judiciaire pour dégradations involontaires en raison de violation des règles de prudence et de sécurité.

Le procureur de la République de Paris a annoncé dans un communiqué que le parquet avait clôturé l’enquête préliminaire.

"En l’état, aucun élément ne permet d’accréditer l’hypothèse d’une origine criminelle", a déclaré Rémy Heitz.

"Si certaines défaillances (...) ont été mises en évidence, les investigations réalisées ne permettent cependant pas, à ce jour, de déterminer les causes de l'incendie", a-t-il ajouté.

---

FRANCE

ACCORD ENTRE DÉPUTÉS ET SÉNATEURS SUR LA TAXE SUR LES "GAFA"

PARIS - Députés et sénateurs sont parvenus jeudi à trouver un terrain d'entente sur les points du projet de loi sur la taxation des géants du numérique qui les opposaient.

Le compromis trouvé en commission mixte paritaire (CMP) permet d'éviter un examen du texte en deuxième lecture à l'Assemblée nationale et devrait permettre une adoption rapide définitive du texte porté par le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire.

L'Assemblée nationale avait adopté le projet de loi "portant création d'une taxe sur les services numériques et modification de la trajectoire de baisse de l'impôt sur les sociétés" en première lecture le 9 avril et le Sénat le 22 mai.

---

UFC QUE CHOISIR LANCE UNE ACTION COLLECTIVE CONTRE GOOGLE

PARIS - UFC Que Choisir a annoncé mardi le lancement d'une action collective devant le Tribunal de grande instance de Paris contre Google qu'elle accuse de violer le règlement européen sur la protection des données personnelles (RGPD).

Dans un communiqué, l'association de défense des consommateurs demande que le moteur de recherche cesse de collecter des données sur ses utilisateurs de façon illégale et réclame que les propriétaires d’équipements Android disposant d'un compte Google soient indemnisés à hauteur de 1.000 euros chacun.

UFC Que Choisir a déjà obtenu en février dernier la condamnation devant la justice française du géant américain pour clauses abusives, un jugement susceptible de faire l'objet d'un recours.