L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 22H00 GMT (27/08)

AIDE DU G7 À L'AMAZONIE

BOLSONARO EXIGE QUE MACRON "RETIRE D'ABORD SES INSULTES"

SAO PAULO - Le président brésilien Jair Bolsonaro a demandé mardi à son homologue français Emmanuel Macron de retirer ses "insultes", faute de quoi son pays n'acceptera pas l'enveloppe de 20 millions de dollars proposée par les pays du G7 pour aider les pays amazoniens à lutter contre les feux de forêt.

Les deux chefs d'Etat se livrent depuis plusieurs jours une guerre de mots, qui a viré à la crise diplomatique.

Jair Bolsonaro a d'abord reproché à Emmanuel Macron d'inscrire les feux en Amazonie à l'ordre du jour du G7 de Biarritz en l'absence du Brésil, symptôme à ses yeux d'une mentalité "colonialiste", puis s'est moqué de Brigitte Macron sur Facebook. Auparavant, la France avait accusé le Brésilien de "mentir" sur ses engagements climatiques.

"D'abord, Macron doit retirer ses insultes à mon encontre", a déclaré mardi le président brésilien à la presse. "Il m'a traité de menteur. Une fois qu'il l'aura fait, alors nous pourrons parler."

La présidence française n'a pas souhaité faire de commentaire.

---

NUCLÉAIRE-FAITES LE PREMIER PAS, DIT L'IRAN AUX ETATS-UNIS

DUBAI - L'Iran ne discutera pas avec les Etats-Unis tant que la totalité des sanctions américaines ne seront pas levées, a déclaré mardi son président Hassan Rohani.

Le président américain Donald Trump s'est dit prêt lundi lors d'une conférence de presse au sommet du G7 à Biarritz à rencontrer son homologue iranien "quand les circonstances seront réunies". Il a jugé réaliste la tenue d'une telle réunion dans les prochaines semaines.

Hassan Rohani a répondu mardi dans un discours retransmis en direct à la télévision publique iranienne que l'Iran était toujours prêt à des pourparlers. "Mais, a-t-il précisé, les Etats-Unis doivent d'abord agir en levant toutes les sanctions illégales, injustes et iniques imposées à l'Iran".

"Washington a la clé pour un changement positif", a-t-il ajouté. "Alors faites le premier pas. (...) Sans ce pas, cette serrure ne sera pas déverrouillée", a déclaré Hassan Rohani.

---

ITALIE

LES DISCUSSIONS M5S-PD VONT SE POURSUIVRE MERCREDI

ROME - Les discussions sur la formation d'un nouveau gouvernement italien entre le Mouvement 5 étoiles (M5S, antisystème) et le Parti démocrate (PD, centre gauche) ont repris dans une atmosphère "positive" et vont se poursuivre mercredi, ont déclaré mardi soir des élus des deux partis.

Les négociations avaient été suspendues dans la matinée en raison, notamment, de divergences sur le maintien de Giuseppe Conte à la présidence du Conseil et sur le nom du futur ministre de l'Intérieur. Elles ont repris en fin d'après-midi, les représentants des deux partis évoquant à leur issue, deux heures plus tard, des échanges "fructueux".

Le président de la République Sergio Mattarella a donné aux deux partis jusqu'à mercredi pour sceller un accord sur la formation d'un nouveau gouvernement, après la désintégration de la coalition formée par le M5S et la Ligue (extrême droite) qui était au pouvoir depuis juin 2018. Si les deux partis ne parviennent pas à s'entendre, le chef de l'Etat nommera un gouvernement intérimaire et organisera des élections anticipées.

---

BREXIT-FARAGE PROPOSE À JOHNSON UN PACTE DE NON-AGRESSION

LONDRES - Le dirigeant du Parti du Brexit, Nigel Farage, a proposé mardi à Boris Johnson un "pacte de non-agression" dans l'hypothèse de nouvelles élections législatives au Royaume-Uni, à condition que le Premier ministre conservateur opte clairement pour un Brexit sans accord.

Pour Nigel Farage, "un Brexit clair et net" le 31 octobre répond au souhait de la majorité des Britanniques.

Le chef de l'opposition travailliste Jeremy Corbyn a quant à lui affirmé qu'il ferait tout son possible pour empêcher un Brexit sans accord. Une telle éventualité, a-t-il dit, mettrait le Royaume-Uni à la merci du président Donald Trump et des entreprises américaines.

---

LA SYRIE AU CENTRE DES DISCUSSIONS POUTINE-ERDOGAN À MOSCOU

MOSCOU - Le président russe Vladimir Poutine a dit avoir étudié avec son homologue turc Recep Tayyip Erdogan, mardi à Moscou, de nouvelles mesures visant à éradiquer les "terroristes" de la province d'Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie.

"De concert avec le président turc, nous avons défini de nouvelles mesures communes visant à neutraliser les repaires de terroristes à Idlib et à normaliser la situation, là-bas comme dans le reste de la Syrie", a déclaré Vladimir Poutine lors d'une conférence de presse conjointe avec Erdogan.

Il a une nouvelle fois souligné la nécessité de préserver l'intégrité territoriale et l'unité de la Syrie, ajoutant que le président turc partageait cette opinion.

---

LA RUSSIE LOURDEMENT CONDAMNÉE DANS L'AFFAIRE MAGNITSKI

STRASBOURG - La Cour européenne des droits de l'Homme a condamné mardi la Russie pour les mauvais traitements infligés à Sergueï Magnitski, un avocat fiscaliste décédé en prison en novembre 2009 après avoir dénoncé une fraude fiscale massive dans son pays.

Elle estime que Moscou s'est rendu coupable à son égard de violations du droit à la vie, de traitements inhumains et dégradants, de détention arbitraire et de violation du droit à un procès équitable et accorde 34.000 euros à son épouse et à sa mère, en réparation de leur préjudice moral.

La juridiction estime toutefois que les soupçons de fraude fiscale qui ont motivé l'arrestation de Magnitski, en novembre 2008, en lien avec l'un de ses clients, le fonds d'investissement Hermitage étaient fondés sur des éléments «précis et détaillés».

---

PAS D'ANNONCE CE MARDI SUR LE CANDIDAT DE LA FRANCE À LA COMMISSION-ELYSÉE

PARIS - La France ne dévoilera pas ce mardi le nom de son candidat à la Commission européenne, a fait savoir l'Elysée, au lendemain de la date limite qu'avait initialement fixée la future cheffe de l'exécutif européen, l'Allemande Ursula von der Leyen.

Emmanuel Macron avait déclaré lundi qu'il dévoilerait son choix ce mardi, précisant qu'il avait négocié un "répit" avec l'ex-ministre de la Défense d'Angela Merkel.

Comme le veut la pratique, Ursula von der Leyen est libre d'accepter ou non les noms qui lui sont soumis par les Vingt-Sept puis d'attribuer aux candidats retenus un portefeuille dans l'équipe qui entrera en fonctions le 1er novembre prochain.

---

LA MENACE DE REPRÉSAILLES US SUR LE VIN S'ÉLOIGNE-LE MAIRE

PARIS - Le compromis franco-américain sur la taxation du numérique trouvé en marge du sommet du G7 à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques) permet d'éloigner la menace d'une surtaxation des vins français, a déclaré mardi le ministre de l'Economie et des Finances français Bruno Le Maire.

Ce compromis a fait l'objet de discussions le week-end dernier entre Steven Mnuchin et Bruno Le Maire, notamment dans la maison de famille de ce dernier à Saint-Pée-Sur-Nivelle, avant d'être validé par Donald Trump et Emmanuel Macron.

Conformément aux engagements pris par le ministre français dès la présentation de ce projet de taxe, et réaffirmés à plusieurs reprises après son adoption le 11 juillet dernier, la taxe nationale sera abandonnée dès que les géants du numérique seront taxés à l'échelle internationale en application d'un processus en cours sous l'égide de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE).

---

FRANCE-L'EXÉCUTIF PRÔNE LA MÉTHODE DOUCE SUR LES RETRAITES

PARIS - L'exécutif avance à pas mesurés sur la réforme des retraites pour s'épargner une nouvelle crise sociale après le mouvement des "Gilets jaunes".

Emmanuel Macron a surpris lundi après le G7 en marquant sa préférence pour un accord sur la durée de cotisation avec les partenaires sociaux plutôt que sur l'âge alors que le Haut commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, préconise l'instauration d'un âge pivot à 64 ans sous peine de décote.

Le Premier ministre Edouard Philippe entame les 5 et 6 septembre prochains des consultations avec les partenaires sociaux sur cette réforme qui vise à instaurer un régime universel de retraite par points en 2025.

---

FRANCE-L'ARRÊTÉ ANTI-PESTICIDES D'UN MAIRE BRETON SUSPENDU

RENNES - L'arrêté du maire de Langouët (Ille-et-Vilaine) visant à interdire l'usage des produits phytosanitaires à moins de 150 mètres des maisons d'habitation ou à usage professionnel a été suspendu par le tribunal administratif de Rennes.

La décision du tribunal fait suite à un recours de la préfecture d'Ille-et-Vilaine qui avait jugé illégal l'arrêté de Daniel Cueff, la réglementation sur les épandages de pesticides et autres produits phytopharmaceutiques étant une prérogative du ministre de l'Agriculture et non des élus locaux.

Daniel Cueff fera appel de la décision du tribunal.

La ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, a déclaré mardi matin sur France Inter que la protection des personnes vis-à-vis des épandages de pesticides ferait prochainement l'objet d'une concertation.