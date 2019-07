L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 22H00 GMT (29/07)

LE DÉRÈGLEMENT CLIMATIQUE PROCHE DU POINT DE NON RETOUR

LONDRES - La succession de vagues de chaleur caniculaire et d'inondations qui frappent l'Europe et d'autres continents cet été ne sont sans doute qu'une préfiguration de ce que sera le monde de demain si les hommes persistent à ne pas relever le défi du changement climatique.

Ces évènements dramatiques agissent comme une piqûre de rappel alors que les négociations sur les moyens de mettre en oeuvre les engagements pris en 2015 par les Etats signataires de l'Accord de Paris sur le climat entrent dans une phase décisive.

"On joue tellement gros dans les 18 prochains mois", soupire Sue Reid, vice-présidente de l'ONG américaine Ceres, qui incite les entreprises et les investisseurs à adopter des pratiques durables.

"Nous entrons dans une période cruciale pour que les responsables politiques comme le secteur privé inversent réellement la courbe des émissions carbone", a-t-elle dit à Reuters.

---

FRANCE-DIX EXPERTS CHARGÉS D'ÉVALUER L'ACCORD UE-MERCOSUR

PARIS - Le gouvernement français a chargé lundi dix experts d'évaluer l'impact de l'accord commercial conclu entre l'Union européenne et le Mercosur en matières de développement durable, de santé et d'aménagement des territoires afin d'éclairer sa position.

L'exécutif s'efforce de rassurer les opposants à ce pacte avec quatre pays d'Amérique latine (Brésil, Argentine, Paraguay et Uruguay) en affirmant qu'il ne le signera pas à n'importe quel prix. Pour entrer en vigueur, l'accord doit être ratifié par chacun des Etats européens et par le Parlement européen.

La commission d'évaluation, présidée par Stefan Ambec, économiste de l’environnement à la Toulouse School of Economics et directeur de recherche à l’Inra, remettra ses conclusions en novembre, précisent les services du Premier ministre, Edouard Philippe, dans un communiqué.

---

JOHNSON PLAIDE POUR UN VASTE ACCORD COMMERCIAL AVEC L'UE

FASLANE, Ecosse - Le nouveau Premier ministre britannique Boris Johnson, en visite lundi en Ecosse, a déclaré qu'il y avait toutes les chances de voir le Royaume-Uni et l'Union européenne conclure un nouvel accord de Brexit, de même qu'un large accord commercial.

"Ce que nous voulons, c'est dire tout à fait clairement que le backstop n'est pas bon, qu'il est mort, qu'il doit disparaître. L'Accord de retrait est mort, il doit disparaître. Mais il est possible de conclure un nouvel accord", a dit le chef du gouvernement en visitant une base navale près du village de Faslane.

Le "backstop" est la clause de sauvegarde qui vise à éviter le rétablissement d'une frontière physique entre la province britannique d'Irlande du Nord et la République d'Irlande.

"Ce que nous voulons faire, c'est établir un nouveau partenariat pour tout ce qui est important pour nous, collaborer sur la défense, la sécurité, le renseignement, la culture, la science, tout ce à quoi pour pouvez vous attendre", a ajouté Boris Johnson.

---

USA-FUSILLADE LORS D'UNE FOIRE ALIMENTAIRE DE CALIFORNIE

SACRAMENTO, Californie - Une fusillade a éclaté dimanche lors d'une foire alimentaire près de San Jose, en Californie, faisant un nombre pour le moment indéterminé de victimes.

Un conseiller municipal local, Dion Bracco, a déclaré au New York Times que trois personnes ont été tuées et 12 autres blessées lors de la fusillade survenue au dernier jour du Gilroy Garlic Festival, une foire alimentaire organisée chaque année pendant laquelle ont lieu des concours culinaires et des animations.

Les autorités ont placé en détention un suspect, a précisé Bracco. "Elles ne savent pas s'il y en a d'autres, donc elles considèrent qu'il s'agit toujours d'un incident en cours", a-t-il dit au journal.

---

UNE TOURISTE VICTIME COLLATÉRALE D’UN RÈGLEMENT DE COMPTES DANS LE VAR

TOULON - L'une des trois victimes décédées dimanche soir dans une fusillade à Ollioules (Var) est une touriste d'une cinquantaine d'années tuée par balle perdue lors d'un probable règlement de comptes sur fond de trafic de drogue, a indiqué lundi le parquet de Toulon.

La vacancière, originaire de Vesoul (Haute-Saône), était sur un scooter. Son mari, qui conduisait le véhicule a été blessé au bras. Ses jours ne sont cependant pas en danger.

Les deux autres victimes, qui étaient probablement les cibles des deux tueurs, sont deux hommes de 29 et 30 ans originaires de La Seyne-sur-Mer (Var) et d'Ollioules et sont connus de la justice.

L'un d'entre eux portait une sacoche contenant un pistolet automatique, 200 grammes de résine de cannabis et de l'argent liquide.