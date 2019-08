L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 22H00 GMT (30/08)

ITALIE

LE M5S POSE SES CONDITIONS POUR UN NOUVEAU GOUVERNEMENT

ROME - Le dirigeant du M5S Luigi Di Maio a posé vendredi ses conditions à la participation de sa formation à un nouveau gouvernement en Italie avec le Parti démocrate (PD).

Le ton intransigeant adopté par le chef du Mouvement 5 Etoiles annonce des tractations difficiles avec le PD, qui s'est dit surpris par les exigences de son éventuel partenaire de coalition.

Enterrant la hache de guerre après des années d'hostilités, afin d'éviter des élections législatives anticipées potentiellement défavorables pour eux, le M5S et le PD ont conclu un accord aux termes duquel Giuseppe Conte a été reconduit jeudi à la présidence du Conseil.

Mais ils doivent encore s'entendre sur un programme commun et la répartition des ministères.

"Les points de notre programme sont clairs. S'ils sont inclus dans le programme du gouvernement, alors nous pourrons y aller. Sinon, il sera préférable d'avoir de nouvelles élections et cela le plus tôt possible", a averti Luigi Di Maio.

Le numéro deux du Parti démocrate Andrea Orlando s'est étonné du ton sans compromis adopté par Di Maio, qualifiant ses propos d'"incompréhensibles".

---

BREXIT

LES PROPOSITIONS DE LONDRES SUR LE BACKSTOP "PAS CRÉDIBLES"

HELSINKI - Dublin a estimé vendredi que Londres n'avait pas fait de propositions crédibles pour remplacer le "backstop", la clause de sauvegarde visant à éviter le rétablissement d'une frontière physique entre l'Irlande et l'Irlande du Nord après le Brexit, qui figure dans le plan de retrait négocié entre le Royaume-Uni et l'Union européenne.

"La position de Boris Johnson est totalement déraisonnable", a déclaré le ministre irlandais des Affaires étrangères, Simon Coveney, à son arrivée à Helsinki pour une réunion avec ses homologues européens.

L'opposition travailliste britannique a annoncé jeudi qu'elle déclencherait un débat en urgence la semaine prochaine au Parlement pour tenter d'empêcher Boris Johnson de faire sortir la Grande-Bretagne de l'Union européenne sans accord de retrait.

---

L'IRAN CONTINUE D'ACCROÎTRE SON STOCK D'URANIUM ENRICHI

VIENNE - L'Iran continue d'enfreindre certains termes de l'accord de 2015 sur son programme nucléaire en augmentant son stock d'uranium enrichi, et ce à un degré de pureté supérieur au seuil limite, déclare l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) dans son rapport trimestriel sur l'Iran publié vendredi.

L'AIEA, qui est chargée de surveiller l'application du Plan d'action global commun (PAGC, ou JCPOA selon l'acronyme anglais), indique que la République islamique a constitué un stock de 241,6 kilos d'unrainum enrichi, au-dessus de la limite de 202,8 kilos fixée à Vienne, et que son taux d'enrichissement est de 4,5%, alors qu'elle avait accepté avec les grandes puissances un seuil de 3,67%.

Un an jour pour jour après le retrait américain de l'accord de Vienne décidé par Donald Trump, l'Iran a entamé le 8 mai dernier un processus de désengagement par étapes, tous les 60 jours, afin de pousser les Européens à tenir leurs promesses de compensation des sanctions américaines.

---

L'ARMÉE SYRIENNE OBSERVERA UN CESSEZ-LE-FEU À IDLIB SAMEDI

MOSCOU - Les forces gouvernementales syriennes observeront un cessez-le-feu unilatéral samedi matin dans la "zone de désescalade" de la province d'Idlib, a annoncé vendredi le ministère russe de la Défense, rapporte l'agence Tass.

Le ministère russe appelle les groupes rebelles de la région à respecter aussi un cessez-le-feu, indique pour sa part l'agence Interfax.

Les forces gouvernementales, appuyées par l'aviation russe, ont récemment intensifié leurs frappes aériennes dans cette région dans le cadre de leur offensive destinée à reprendre le dernier bastion contrôlé par les insurgés.

---

LE MILITANT PRO-DÉMOCRATIE JOSHUA WONG INCULPÉ À HONG KONG

HONG KONG - Le militant pro-démocratie hongkongais Joshua Wong a été inculpé vendredi d'organisation de manifestation illégale avant d'être libéré sous caution, alors que les gouvernements de Pékin et Hong Kong durcissent le ton contre le mouvement de contestation qui agite l'ancienne colonie britannique.

Joshua Wong, 22 ans, figure du Mouvement des parapluies qui avait paralysé Hong Kong en 2014, a été interpellé vendredi alors qu'il avait libéré de prison en juin dernier après cinq semaines de détention pour outrage au tribunal.

Le militant pro-démocratie n'a pas joué un rôle de premier rang dans les manifestations qui secouent le territoire autonome depuis mi-juin, qui n'ont pas de leaders clairement identifiés.

---

LA FLORIDE SE MOBILISE AVANT L'ARRIVÉE DE L'OURAGAN DORIAN

MIAMI - Le gouverneur de Floride a invité vendredi les habitants de son Etat menacé par l'ouragan Dorian à stocker des vivres et de l'eau pour une semaine au moins et à se préparer à des coupures de téléphone et d'électricité pendant plusieurs jours.

L'ouragan a été reclassé vendredi en catégorie 3 sur l'échelle d'intensité des cyclones, qui en compte cinq.

Situé à 715 km à l'est de la pointe nord-ouest de l'archipel des Bahamas, où une alerte ouragan a été déclenchée, Dorian devrait encore se renforcer au fur et à mesure de sa progression vers la Floride, où il est attendu lundi ou mardi.

---

FRANCE

LE CALENDRIER DE LA RÉFORME DES RETRAITES EN SUSPENS

PARIS - Edouard Philippe a promis vendredi de prochaines annonces sur le calendrier de la délicate réforme des retraites, potentiellement chamboulé par la future "concertation citoyenne" aux contours encore inconnus à laquelle s'attellera bientôt le gouvernement.

Cet exercice pourrait s'étaler sur un an, peut-être "un peu moins", a pour sa part déclaré, sur RTL, le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, tout en assurant que le chantier serait mené à bien dans le courant du quinquennat.

Le chef du gouvernement réunira mercredi prochain un séminaire gouvernemental, "notamment pour caler ces aspects de méthode", puis recevra les partenaires sociaux les deux jours suivants, en présence de la ministre Agnès Buzyn et du Haut-commissaire à la Réforme des retraites, Jean-Paul Delevoye.