L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 22H00 GMT (31/05)

LE SUSPECT DE LYON ADMET AVOIR FAIT ALLÉGEANCE À DAECH

PARIS - L'auteur présumé de l'attentat au colis piégé de vendredi à Lyon, qui a fait 13 blessés, a reconnu avoir fait allégeance à l'Etat islamique, a-t-on appris jeudi de source judiciaire.

Jusqu'ici inconnu des services de police et de justice, Mohamed M., étudiant algérien de 24 ans, est en garde à vue depuis lundi, ainsi que son frère cadet. Leur gardes à vue se poursuivaient jeudi après-midi, a annoncé le parquet de Paris.

Selon une source proche de l'enquête, il a dit avoir confectionné au nom de Daech le colis piégé déposé vendredi en fin d'après-midi devant une boulangerie, non loin de la gare de Lyon-Perrache.

Il avait auparavant expliqué qu'il voulait faire monter le vote populiste et raciste avant les élections européennes de dimanche pour pousser les musulmans à la révolte, a ajouté cette source.

---

GILETS JAUNES: DES POLICIERS SERONT JUGÉS, ANNONCE LE PROCUREUR DE PARIS

PARIS - Des policiers seront renvoyés devant le tribunal correctionnel pour des "violences illégitimes" lors de manifestations des "Gilets jaunes", déclare le procureur de la République de Paris, Rémy Heitz, dans une interview diffusée jeudi soir par Le Parisien/Aujourd'hui en France, ajoutant qu'il n'a nullement la volonté "d'éluder ou de minimiser" les dossiers visant des membres des forces de l'ordre.

Dressant le bilan de six mois de mobilisations et de manifestations parfois violentes, le magistrat assure que personne ne bénéficiera d'une quelconque impunité. "Je veux être très clair: il n'y a aucune volonté de ma part d’éluder ces violences (ndlr, imputées aux forces de l'ordre) ou de les minimiser", affirme-t-il.

Le procureur de Paris précise que 174 enquêtes visant des membres des forces de l'ordre ont été ouvertes (171 confiées à l'Inspection générale de la police nationale, les 3 dernières à l'Inspection générale de la gendarmerie nationale). Cinquante-sept dossiers ont été remis à ses services.

Huit enquêtes ont "d'ores et déjà" justifié l'ouverture d'une information judiciaire, ajoute le procureur.

"Je ne veux pas rentrer dans les détails, mais cela concerne par exemple les faits dénoncés par Jérôme Rodrigues le 26 janvier ou bien encore ceux commis dans un restaurant Burger King le 1er décembre", précise-t-il.

Plusieurs dossiers impliquent l'utilisation de lanceurs de balle de défense LBD.

"Toutes ces procédures vont être analysées avec beaucoup d'attention. Il y aura des classements sans suite. Il y aura aussi des renvois de policiers devant le tribunal correctionnel d'ici la fin de l'année", dit-il.

---

L'ARABIE SAOUDITE ACCUSE L'IRAN DE MENACER LA SÉCURITÉ DANS LE GOLFE

LA MECQUE, Arabie saoudite - Le roi Salman d'Arabie saoudite, qui a convoqué un sommet d'urgence des Etats arabes, a déclaré jeudi soir que les capacités nucléaires et balistiques de l'Iran menaçaient la sécurité régionale et mondiale.

Les actes de Téhéran, a-t-il poursuivi, ont menacé le commerce maritime international et le marché pétrolier en "violation manifeste des traités de l'Onu".

Deux événements récents ont motivé le sommet saoudien: l'attaque au drone contre des stations de pompage de pétrole en Arabie saoudite et des "actes de sabotage" qui ont visé des pétroliers au large des Emirats arabes unis.

Dans ce contexte, a souligné le roi Salman, il est nécessaire d'adopter une position "ferme et déterminée" face à l'Iran. Et la communauté internationale doit user de tous les moyens pour que la république islamique cesse de s'ingérer dans les affaires intérieures des autres pays.

---

SALVINI EXCLUT DES ÉLECTIONS ANTICIPÉES EN ITALIE

ROME - Le vice-président du Conseil italien Matteo Salvini a exclu jeudi la tenue d'élections législatives anticipées, soulignant que le gouvernement de coalition formé il y a un an par la Ligue, sa formation, et le Mouvement 5 Etoiles (M5S) se concentrait sur la préparation cet automne du projet de budget 2020.

Le quotidien La Stampa rapportait jeudi matin que des élections anticipées pourraient avoir lieu le 22 ou le 29 septembre, alors que les tensions se sont accrues ces dernières semaines entre la Ligue et le M5S.

"Il n'y aura pas d'élections anticipées, en septembre nous préparerons le budget", a déclaré Salvini à des journalistes au Parlement.

La Ligue de Salvini est arrivée largement en tête des élections européennes en Italie avec plus de 34% des suffrages tandis que le M5S subissait un cinglant revers avec 17% des voix. Ces résultats traduisent le renversement des équilibres entre les deux partenaires de la coalition au pouvoir depuis un an à Rome puisqu'aux législatives de mars 2018, les 5 Etoiles avaient réuni près de 33% des voix contre un peu plus de 17% pour la Ligue.

Luigi Di Maio, qui avait demandé aux adhérents du M5S de lui renouveler sa confiance, a réussi son pari: 80% des "pentastellati" s'étant prononcés jeudi sur la plateforme internet du parti ont voté en sa faveur.

---

UN BATEAU DE PLAISANCE CHAVIRE SUR LE DANUBE, SEPT MORTS

BUDAPEST - La police hongroise a placé jeudi en détention préventive le commandant ukrainien d'un bateau de croisière impliqué dans le naufrage d'un autre bateau mercredi soir sur le Danube, à Budapest, faisant au moins sept morts et 21 disparus.

Vingt-quatre heures après le naufrage, les secours n'ont plus guère d'espoirs de retrouver en vie les passagers portés manquants.

Le bateau, qui transportait des touristes sud-coréens sur le Danube, a heurté mercredi peu après 21h00 (19h00 GMT) un autre navire de croisière fluviale, le Viking Sigyn, de plus fort tonnage, non loin de l'imposant bâtiment du Parlement.

Le ministère sud-coréen des Affaires étrangères a précisé que 30 touristes sud-coréens, dont des enfants, se trouvaient à bord, ainsi que trois guides et deux membres d'équipage hongrois. Il a ajouté que les sept personnes décédées étaient toutes des touristes sud-coréens. Il y a sept rescapés, tous sud-coréens.

---

LE NEW HAMPSHIRE ABOLIT À SON TOUR LA PEINE DE MORT

NEW YORK - Le New Hampshire est devenu jeudi le 21e Etat des Etats-Unis à abolir la peine de mort.

Le Sénat local, majoritairement démocrate, a annulé par 16 voix contre 8 le veto qu'avait opposé au début du mois le gouverneur républicain Chris Sununu au texte de loi interdisant la peine de mort.

Dans les faits, la loi d'abolition est largement symbolique: la dernière exécution au New Hampshire remonte, selon le quotidien Boston Globe, à 1939.