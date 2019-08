L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 22H15 GMT (01/08)

COMMERCE-TRUMP TAXERA 300 MDS D'IMPORTATIONS CHINOISES À 100% À COMPTER DU 01/09

WASHINGTON - Donald Trump a annoncé jeudi qu'il imposerait à compter du 1er septembre des droits de douane additionnels de 10% sur les 300 milliards de dollars d'importations chinoises non encore taxées (environ 270 milliards d'euros).

"Les discussions commerciales se poursuivent, et durant ces discussions, les Etats-Unis commenceront, le 1er septembre, à imposer de faibles droits de douanes additionnels de 10% sur les 300 milliards de dollars restants de biens et de produits venant de Chine dans notre pays", a tweeté le président américain.

Trump a précisé que cela ne concerne pas les 250 milliards de dollars d'importations chinoises déjà taxées à 25%.

L'annonce inattendue du président américain survient alors que les négociateurs américains et chinois viennent de reprendre cette semaine à Shanghai leurs discussions qui avaient été suspendues en mai dernier. Des échanges que le ministère chinois du Commerce a jugés "sincères, hautement efficaces, constructifs et profonds".

La Maison blanche a elle aussi évoqué des négociations "constructives".

Les tweets de Trump ont aussitôt fait baisser les marchés à Wall Street. Les cours du pétrole ont plongé de 8% et la progression du dollar a été stoppée net tandis que le rendement des obligations du Trésor à 10 ans a touché un creux de près de trois ans.

---

NOUVEAU TIR DE PROJECTILES NORD-CORÉENS, SELON LE RENSEIGNEMENT US

WASHINGTON - La Corée du Nord semble avoir procédé à un nouveau tir de projectiles, a-t-on appris jeudi auprès de deux responsables américains.

Selon les premiers éléments recueillis par le renseignement américain, il s'agirait d'essais similaires aux tirs des 25 et 31 juillet, quand Pyongyang a procédé à deux séries de tirs de missiles à courte portée.

PARIS, LONDRES ET BERLIN RÉCLAMENT DE PYONGYANG DES "DISCUSSIONS VÉRITABLES" AVEC LES USA

NATIONS UNIES - La Grande-Bretagne, la France et l'Allemagne ont exhorté jeudi la Corée du Nord à s'engager dans de véritables pourparlers avec les Etats-Unis et ont souligné que les sanctions internationales devaient pleinement s'appliquer tant que Pyongyang n'aurait pas démantelé ses programmes nucléaires et balistiques.

L'appel des trois pays européens a été lancé à l'issue d'une réunion à huis clos du Conseil de sécurité des Nations unies après les tirs de missiles effectués mercredi par la Corée du Nord, et avant les nouveaux essais rapportés jeudi par des représentants américains.

"Il est vital que le Conseil de sécurité fasse montre d'unité en appliquant ses résolutions", a déclaré l'ambassadrice de Grande-Bretagne à l'Onu, Karen Pierce, s'exprimant face à la presse en compagnie de ses homologues français et allemand.

Depuis 2006, le Conseil de sécurité a adopté à l'unanimité une série de résolutions renforçant les sanctions contre la Corée du Nord, supprimant notamment ses exportations de charbon, de minerai de fer, de cuivre, de textiles ou encore de fruits de mer et plafonnant ses importations de pétrole brut et de produits pétroliers raffinés.

---

IRAN: ROHANI JUGE "PUÉRILES" LES SANCTIONS CONTRE ZARIF

DUBAÏ - Les sanctions annoncées par l'administration Trump contre le ministre iranien des Affaires étrangères, Mohammad Javad Zarif, traduisent un "comportement puérile" de la part des Etats-Unis, a déclaré jeudi le président iranien Hassan Rohani.

Les Etats-Unis ont annoncé mercredi qu'ils imposaient des sanctions contre le chef de la diplomatie iranienne accusé de mettre en oeuvre la "politique imprudente" du régime de Téhéran.

"Les Américains ont recours à un comportement puérile. Ils répètent chaque jour, 'nous voulons discuter sans conditions préalables', et ils sanctionnent le ministre des Affaires étrangères", a déclaré Rohani dont les propos ont été rapportés par la télévision nationale.

"Cela signifie qu'ils ont perdu la capacité à tout raisonnement rationnel", a-t-il ajouté.

---

L'OPPOSANT RUSSE ALEXEÏ NAVALNY PORTE PLAINTE POUR EMPOISONNEMENT

MOSCOU - L'opposant russe Alexeï Navalny a porté plainte après l'empoisonnement dont il affirme avoir été victime en détention, a annoncé jeudi son avocat.

L'opposant, qui purge une peine de 30 jours de prison pour avoir appelé à une manifestation illégale, a saisi le comité d'enquête de Moscou, a précisé Vadim Kobzev.

Bête noire du Kremlin, Navalny a dû être hospitalisé en urgence dimanche dernier à la suite d'une violente allergie.

Son médecin personnel a affirmé que son patient présentait les symptômes d'un empoisonnement, une thèse rejetée, examens médicaux à l'appui, par la direction de l'hôpital où l'opposant a été admis.

Mais le Dr Anastasia Vasilyeva a maintenu sa version, expliquant que l'hôpital en question ne dispose pas des équipements nécessaires pour mener à bien des examens toxicologiques rigoureux.

---

UNE ÉLECTION PARTIELLE AU PAYS DE GALLES RISQUE DE COMPLIQUER LA DONNE POUR BORIS JOHNSON

LONDRES - L'élection partielle ce jeudi dans la circonscription de Brecon et Radnorshire, une zone rurale au coeur du Pays de Galles, aura valeur de test pour le nouveau Premier ministre britannique, Boris Johnson, dont la majorité parlementaire à la Chambre des communes pourrait se réduire à une seule voix en fonction du résultat.

Le scrutin a été rendu nécessaire par l'annulation du mandat du député conservateur Chris Davies, condamné pour avoir falsifié des dépenses.

Davies, victorieux des scrutins de 2015 et 2017, est de nouveau le candidat des Tories. Mais la candidate libérale-démocrate Jane Dodds, dont la formation pro-européenne a représenté la circonscription de 1997 à 2015, est donnée favorite.

Les résultats sont attendus vendredi matin.

BREXIT: LONDRES VA INVESTIR £2,1 MDS SUPPLÉMENTAIRES

LONDRES - Le Royaume-Uni investira 2,1 milliards de livres supplémentaires (2,3 milliards d'euros) pour stockage de médicaments, embauche de douaniers et autres campagnes d'information dans l'éventualité d'un Brexit sans accord.

Boris Johnson, qui a succédé à Theresa May la semaine dernière, s'est engagé à quitter l'Union européenne à la date du 31 octobre, quoi qu'il arrive. Il est prêt à une sortie sans mesures d'accompagnement sauf si les autres Etats membres de l'UE acceptent de renégocier l'accord conclu avec Theresa May en novembre dernier.

Le nouveau gouvernement veut notamment supprimer la clause de sauvegarde qui doit empêcher en dernier recours le rétablissement d'une frontière physique entre la république d'Irlande et la province britannique d'Irlande du Nord

Les dépenses supplémentaires, annoncées mercredi soir par le nouveau ministre des Finances Sajid Javid, permettront par exemple d'engager 500 fonctionnaires des douanes supplémentaires et d'améliorer l'infrastructure autour des ports.

---

FMI: LE CANDIDAT EUROPÉEN À LA SUCCESSION DE LAGARDE SERA DÉSIGNÉ PAR UN VOTE

PARIS - Les pays de l'Union européenne sont convenus d'organiser vendredi un scrutin pour désigner leur candidat au poste de directeur général du Fonds monétaire international (FMI), a-t-on appris jeudi de source proche du ministère français de l'Economie et des Finances.

Les ministres des 28, qui se sont consultés lors d'une conférence téléphonique, "se sont mis d’accord pour procéder à plusieurs tours de vote, si nécessaire, pour choisir le candidat européen", qui a toutes les chances de succéder à la Française Christine Lagarde, en partance pour la Banque centrale européenne, indique-t-on de même source.

De source proche du dossier, à Bruxelles, on indique que les cinq candidats en lice sont l'ancien ministre néerlandais des Finances Jeroen Dijsselbloem, le gouverneur de la Banque de Finlande Olli Rehn, la ministre espagnole de l'Economie Nadia Calvino, le ministre portugais des Finances Mario Centeno, qui préside actuellement l'Eurogroupe, et la Bulgare Kristalina Georgieva, directrice générale de la Banque mondiale.

---

EDF VISÉ PAR UNE AMENDE RECORD POUR DES RETARDS DE PAIEMENT

PARIS - EDF s'est vu infliger une amende record de 1,8 million d'euros pour des manquements "graves" aux règles relatives aux délais de paiement de ses fournisseurs, a officialisé jeudi le ministère de l'Economie et des Finances.

Il s'agit de la sanction la plus élevée jamais prononcée par la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), pour un tel motif.

La lourdeur de la sanction s'explique par le montant des sommes en jeu: l'électricien français, qui a l'Etat pour principal actionnaire, est sanctionné pour des retards constatés entre mars et août 2017 sur un total de 13.000 factures, soit plus de 10% des factures réglées par la société, précise Bercy.