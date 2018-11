L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 23H00 GMT (11/11)

Cent ans après, l'armistice de la Grande Guerre célébré à Paris

PARIS - Cent ans après la fin de la Première Guerre mondiale, quelque 70 dirigeants dont Vladimir Poutine, Donald Trump et Angela Merkel ont célébré dimanche à Paris le retour, en 1918, d'une paix aujourd'hui menacée selon Emmanuel Macron par les "démons" du passé et un retour des nationalismes.

Sous une pluie fine au pied de l'arc de Triomphe, l'émouvante cérémonie a été ouverte par une "Sarabande" de Bach interprétée par le violoncelliste américain Yo-Yo Ma et conclue par le "Boléro" de Ravel joué par l'orchestre des jeunes de l'Union européenne.

Devant un parterre de dirigeants réunis sous une tente, des lycéens ont lu, en différentes langues, des témoignages des combattants de la "Grande Guerre" qui a mobilisé 70 millions de soldats, fait 10 millions de morts et 20 millions de blessés parmi les combattants.

---

Incendies meurtriers en Californie, le vent attise les flammes

PARADISE, Californie - Des vents violents, à la fois chauds et secs, se sont levés dimanche dans le sud de la Californie et d'autres sont attendus dans le nord, ce qui va compliquer la lutte contre les incendies qui ont déjà fait 25 morts.

"Ça tourne mal", a commenté Marc Chenard membre du Service météorologique national de College Park, dans le Maryland.

"Nous aurons des vents soutenus de 65 km/h et des rafales de 100 à 110", a-t-il précisé, évoquant le "vent du diable" qui souffle dans la région de Los Angeles, où l'incendie baptisé "Woolsey Fire" fait rage depuis jeudi. Il a coûté la vie à deux personnes dans le comté de Ventura. Vingt-trois autres personnes ont été tuées par le "Camp Fire", qui a détruit la ville de Paradise dans le nord de l'Etat.

---

Opération israélienne dans la bande de Gaza contre un chef du Hamas

GAZA - Les forces de sécurité israéliennes ont tué au moins six Palestiniens dimanche dans la bande de Gaza lors d'une opération clandestine visant un commandant du Hamas et lors de frappes aériennes destinées à protéger les auteurs de l'incursion à regagner en voiture l'Etat hébreu, a déclaré le Hamas. Des roquettes ont été tirées en territoire israélien en représailles, sans faire de victimes ni dégâts.

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a écourté sa visite à Paris, effectuée à l'occasion du centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale, en raison de ces violences, a déclaré un porte-parole du gouvernement. Le chef du gouvernement israélien devait s'entretenir lundi matin avec le président Emmanuel Macron.

Selon des témoins, des avions israéliens ont tiré plus de 40 missiles durant la course-poursuite dans le secteur de l'incident, tuant quatre autres personnes, sans qu'on sache s'il s'agit de militants armés.

---

Theresa May repousse une réunion gouvernementale sur le Brexit

LONDRES - La Première ministre britannique Theresa May a dû abandonner l'idée de réunir son gouvernement lundi pour approuver un texte sur le Brexit, rapporte The Independent dimanche sur son site en citant une source gouvernementale.

Ce texte ne devrait pas être prêt d'ici mardi, ce qui rend de moins en moins probable la tenue d'un conseil européen extraordinaire en novembre pour finaliser un accord sur le retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, programmé dans moins de cinq mois. Theresa May a décidé de ne pas réunir son gouvernement après s'être heurtée à des résistances au sein même de son cabinet ainsi qu'à Bruxelles.

Le Sunday Times a rapporté ce week-end que quatre ministres britanniques favorables au maintien du Royaume-Uni dans l'Union européenne menaçaient de quitter le gouvernement sur la question du Brexit.

---

En Allemagne, Seehofer prêt à quitter la présidence de la CSU

MUNICH - Horst Seehofer a informé dimanche de hauts responsables de l'Union chrétienne-sociale (CSU) qu'il était prêt à démissionner de la présidence du parti conservateur bavarois, a-t-on appris de plusieurs sources au sein de la CSU.

Seehofer a également fait savoir qu'il souhaitait quitter son poste de ministre fédéral de l'Intérieur avant la fin de la l'actuelle législature en 2021.

Un tel départ pourrait apaiser les tensions au sein de la coalition gouvernementale allemande, Horst Seehofer ayant critiqué à maintes reprises la décision d'Angela Merkel d'accueillir des centaines de milliers de réfugiés en Allemagne lors de la crise migratoire de 2015.

---

Bruno Le Maire presse l'Allemagne d'avancer sur la zone euro

BERLIN - Bruno Le Maire souhaite que l'Allemagne et la France parviennent rapidement à un compromis sur l'union bancaire et des marchés de capitaux, indispensable selon lui pour protéger la zone euro contre de futures crises.

Dans une interview au quotidien allemand Handelsblatt, le ministre français de l'Economie et des Finances réclame également que les pays membres de la zone euro autorisent la transformation du Mécanisme européen de stabilité (MES) en Fonds de résolution unique, un instrument visant à régler de manière ordonnée les défaillances bancaires.

"Sans cette convergence, la zone euro ne survivra pas sur le long terme", juge Bruno Le Maire dans cet entretien dont le Handelsblatt a diffusé des extraits dimanche. "Nous avons discuté suffisamment longtemps. Il est temps maintenant de prendre des décisions."

---

Bruxelles pourrait ne pas aimer la réponse de Rome sur le budget, prévient Salvini

ROME - La Commission européenne pourrait bien ne pas se satisfaire de la réponse de l'Italie à ses critiques du projet de budget pour 2019 présenté par Rome, a déclaré dimanche le vice-président du Conseil Matteo Salvini.

"Je pense qu'ils ne vont pas bien le prendre mais nous ne voulons pas de confrontation avec l'UE. J'aimerais qu'ils nous laissent travailler, les résultats parleront d'eux-mêmes", a dit Salvini, chef de la Ligue (extrême droite) à un groupe d'étudiants.

L'exécutif européen a rejeté le mois dernier le projet initial de budget pour 2019 présenté par le gouvernement formé en juin par la Ligue et le mouvement antisystème 5 Etoiles (M5S), projet qui remet en cause les engagements de Rome en matière de baisse du déficit budgétaire et de la dette publique.

Le gouvernement italien a jusqu'à mardi pour modifier son projet, mais a jusqu'ici exclu de faire la moindre concession.