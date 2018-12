L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 23H00 GMT (24/12)

ELECTIONS LÉGISLATIVES ANTICIPÉES DÉBUT AVRIL EN ISRAËL

JERUSALEM - Benjamin Netanyahu a annoncé lundi la tenue d'élections législatives anticipées le 9 avril prochain dans l'espoir d'obtenir un cinquième mandat de Premier ministre inédit dans l'histoire d'Israël et de dissuader le parquet de l'inculper pour corruption.

Le gouvernement a expliqué que la dissolution du Parlement, qui devrait être votée cette semaine, et ce retour aux urnes anticipé étaient la conséquence de désaccords au sujet d'un projet de loi sur la conscription et la question des exemptions de service militaire accordées aux juifs ultra-orthodoxes.

Mais depuis que la police a préconisé début décembre l'inculpation de Netanyahu dans une troisième affaire de corruption le concernant, beaucoup de commentateurs politiques pariaient que le chef du Likoud, dont la popularité ne se dément pas dans les sondages, chercherait à organiser des élections avant que le procureur général ne décide de suivre ou non les recommandations de la police.

La coalition de gouvernement dirigée par le chef du Likoud (droite) n'a plus qu'un seul siège de majorité à la Knesset (61 députés sur 120) depuis le départ le mois dernier de l'ultra-nationaliste Avigdor Lieberman.

---

INDONÉSIE: AU MOINS 373 MORTS APRÈS LE TSUNAMI

LABUAN, Indonésie - Le bilan du tsunami qui a frappé samedi soir les côtes des îles indonésiennes de Java et de Sumatra après une éruption du volcan Anak Krakatoa s'est alourdi lundi à 373 morts, alors que les équipes de secours continuaient de fouiller les décombres à la recherche de survivants.

On compte également 1.459 blessés et 128 disparus, selon le dernier bilan fourni par l'agence de gestion des catastrophes.

Des centaines d'habitations, d'hôtels, de magasins ont été détruits ou endommagés par le passage du tsunami, survenu presque sans laisser le temps d'alerter les populations des rivages du détroit de la Sonde, et des milliers de personnes ont dû se réfugier sur des positions plus élevées.

Les autorités ont prévenu les habitants et les touristes des régions riveraines du détroit de la Sonde, qui sépare Java et Sumatra, de ne pas s'approcher des plages. L'alerte aux fortes marées a été prolongée jusqu'à mercredi.

GRAPHIQUE Le tsunami en Indonésie: https://tmsnrt.rs/2RdjsMd

---

MATTIS SIGNE L'ORDRE DE RETRAIT DES FORCES AMÉRICAINES EN SYRIE

WASHINGTON - Le secrétaire américain à la Défense James Mattis a signé l'ordre de retrait des forces américaines de Syrie, appliquant une décision de Donald Trump avec laquelle il était en désaccord et qui a provoqué sa démission il y a quatre jours.

"Le décret présidentiel sur la Syrie a été signé", a confirmé lundi un porte-parole du Pentagone dans un email adressé à Reuters.

Aucun calendrier n'a été mentionné mais les quelque 2.000 soldats américains en Syrie pourraient commencer à se retirer dans les semaines à venir. Un haut responsable a précisé qu'un plan de retrait était en cours d'élaboration.

---

ERDOGAN VA "ÉRADIQUER" L'EI EN SYRIE, DIT TRUMP

WASHINGTON/ISTANBUL - Donald Trump a déclaré tard dimanche soir que son homologue turc Recep Tayyip Erdogan lui avait affirmé que la Turquie allait "éradiquer" ce qui reste du groupe Etat islamique en Syrie.

"Le président Erdogan de Turquie m'a très fermement informé qu'il éradiquerait ce qui reste de l'EI en Turquie", écrit https://twitter.com/realDonaldTrump/status/1077064829825966081 le président américain sur son fil Twitter.

Il ajoute que la Turquie, du fait de sa position géographique, est la mieux placée pour ce faire.

---

LA FED EST LE SEUL PROBLÈME DE L'ÉCONOMIE AMÉRICAINE-TRUMP

WASHINGTON - Donald Trump s'en est de nouveau pris lundi à la Réserve fédérale américaine, qu'il ne cesse de blâmer pour sa politique de relèvement des taux d'intérêt.

"Le seul problème qu'a notre économie, c'est la Fed. Elle ne sent pas le marché !" a écrit le président des Etats-Unis sur son compte Twitter. "La Fed est comme un golfeur puissant qui n'arrive par à marquer parce qu'il n'a aucun toucher, il ne sait pas faire un putt !"

Selon l'agence Bloomberg, Donald Trump a évoqué ces derniers jours la possibilité de limoger le président de la Fed Jerome Powell, qu'il a lui-même nommé. L'information a été démentie par le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin mais elle a contribué à peser sur les indices boursiers.

---

SHUTDOWN-LES DÉMOCRATES ACCUSENT LES RÉPUBLICAINS ULTRA-CONSERVATEURS

WASHINGTON - Les deux principaux dirigeants démocrates au Congrès ont expliqué lundi qu'il était difficile de trouver une solution sur la question du "shutdown" partiel de l'administration américaine en raison de l'influence que certains républicains de la Chambre des représentants jouent sur Donald Trump.

"Tant que le président sera influencé par le House Freedom Caucus, il sera difficile pour lui de trouver une solution qui puisse être adoptée par la Chambre et le Sénat et mettre fin au shutdown de Trump", estime Nancy Pelosi, chef de file du Parti démocrate à la Chambre des représentants, et Chuck Schumer, son homologue au Sénat.

Le House Freedom Caucus est un groupe parlementaire ultra-conservateur du Congrès. Fondé en 2015, il se situe à la droite au Parti républicain à la Chambre des représentants.

Une partie de l'administration fédérale américaine, soit environ 800.000 fonctionnaires, se trouve depuis samedi en situation de blocage en raison du refus de Donald Trump de ratifier des budgets de fonctionnement.

Le président américain justifie son refus par l'absence d'adoption par le Congrès d'un budget destiné à financer le mur qu'il a promis à ses électeurs de construire à la frontière entre les Etats-Unis et le Mexique.

---

ATTAQUE D'UN BÂTIMENT PUBLIC À KABOUL, 28 MORTS

KABOUL - Des hommes armés ont attaqué lundi après-midi le siège du ministère afghan des Travaux publics à Kaboul, tuant au moins 28 personnes, principalement des fonctionnaires, et blessant 20 autres personnes au cours d'un siège qui a duré sept heures avec la police.

Parmi les tués, on compte également un policier et trois des assaillants abattus par les forces de sécurité afghanes, a indiqué un porte-parole du ministère afghan de l'Intérieur.

L'attaque a débuté dans l'après-midi lorsqu'un kamikaze a fait exploser une voiture piégée devant le bâtiment, où des assaillants ont pénétré et pris en otages un nombre indéterminé de civils, rapportent les autorités.

---

"GILETS JAUNES"-PHILIPPE VEUT PUNIR SÉVÈREMENT L'AGRESSION DE POLICIERS

PARIS - Edouard Philippe a souhaité lundi que les agresseurs de policiers à moto lors de la sixième journée de mobilisation des "Gilets jaunes", samedi à Paris, soient punis avec sévérité et a appelé à la fin des violences.

Le Premier ministre a rencontré ces motocyclistes, pris à partie par des manifestants à l'angle des Champs-Élysées et de l'avenue Georges V. L'un d'eux avait sorti son arme pour tenir la foule à distance avant de partir sous des jets de projectile, suivi par ses deux collègues, poursuivis par la foule.

"Je voulais les remercier pour la maîtrise dont ils avaient fait preuve et leur dire quévidemment tout était mis en oeuvre pour identifier les auteurs de ces violences, les traduire devant la justice et, je lespère, faire en sorte quils puissent être punis sévèrement", a dit le chef du gouvernement à l'issue de la rencontre, à la préfecture de police de Paris.

---

FRANCE-PÉTITION GÉANTE POUR FORCER L'ETAT À LUTTER POUR LE CLIMAT

PARIS - Plus de 1,6 million de personnes avaient signé lundi une pétition sur Internet soutenant le projet de quatre associations d'attaquer l'Etat français en justice pour non-respect de ses engagements dans la lutte contre le dérèglement climatique.

Selon plusieurs médias, aucune pétition n'a recueilli en France autant de signatures que celle lancée mardi par ces organisations : Notre Affaire à Tous, la Fondation pour la Nature et lHomme, Greenpeace France et Oxfam France.

Ces dernières prévoient d'assigner lEtat en justice "pour inaction face aux changements climatiques", lit-on sur le site Internet dédié à cette action, nommée "l'Affaire du siècle".

---

FRANCE-LE MILLIARDAIRE KRETINSKY ACQUIERT DES CENTRALES CHARBON

PARIS - Le groupe énergétique allemand Uniper a annoncé lundi avoir engagé des négociations exclusives en vue de céder ses activités en France au groupe tchèque Energetický a prmyslový holding (EPH).

Le groupe d'énergie EPH est détenu par Daniel Kretinsky, le milliardaire tchèque qui a pris récemment une participation dans le quotidien Le Monde et qui est également à la tête d'un empire des médias dans son pays.

En France, Uniper emploie 490 personnes.