L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 23H00 GMT (26/12)

TRUMP ET MELANIA AUPRÈS DES TROUPES AMÉRICAINES EN IRAK

BASE AERIENNE D'AL ASSAD, Irak - Donald Trump et son épouse Melania ont rendu visite mercredi aux troupes américaines en Irak, dans le cadre des fêtes de Noël, et ils vont faire halte à la base américaine de Ramstein en Allemagne lors de leur vol retour vers Washington.

Cette visite surprise est une première de la part de Trump dans une zone de conflit en près de deux ans de présidence.

Donald Trump a défendu à cette occasion sa décision de retirer la totalité des 2.000 militaires présents sur le sol syrien. Il a assuré en revanche que les 5.200 hommes que Washington cantonne en Irak à des fins d'entraînement et de conseil à l'armée irakienne resteraient sur place.

---

"SHUTDOWN"-TRUMP PRÊT A ATTENDRE TOUT LE TEMPS QU'IL FAUDRA

BASE AERIENNE D'AL ASSAD, Irak - Donald Trump a assuré mercredi qu'il était prêt à attendre tout le temps qu'il faudrait pour obtenir la somme de cinq milliards de dollars qu'il demande au Congrès de débloquer pour la construction d'un mur anti-immigration à la frontière avec le Mexique.

Alors qu'aucun signe ne permettait d'apercevoir la fin du "shutdown" partiel en cours (paralysie des services de l'Etat faute de financement), le président américain, qui s'exprimait lors d'une visite surprise auprès des troupes américaines en Irak, a imputé la responsabilité de la situation à la démocrate Nancy Pelosi, qui devrait devenir le 3 janvier présidente de la Chambre des représentants.

--- DÉLÉGATION AMÉRICAINE EN JANVIER A PÉKIN POUR PARLER COMMERCE

WASHINGTON - Une délégation américaine, conduite par le représentant adjoint au commerce Jeffrey Gerrish, devrait se rendre à Pékin dans la semaine du 7 au 13 janvier pour des discussions sur le commerce.

Des responsables américains et chinois se sont parlé au téléphone au cours des dernières semaines, mais la rencontre à Pékin dans la première quinzaine de janvier représentera la première séance de discussions en présence d'Américains et de Chinois depuis que Donald Trump et Xi Jinping se sont vus à un dîner à Buenos Aires le 1er décembre, en marge du sommet du G20.

Le président américain et son homologue chinois sont convenus alors de trouver un accord sur le commerce sous 90 jours. Les Etats-Unis ont de leur côté reporté au 2 mars une hausse des droits de douane sur certains produits chinois qui était normalement prévue pour le 1er janvier.

---

NON-LIEU DE LA JUSTICE FRANÇAISE DANS L'ENQUÊTE

SUR L'ATTENTAT QUI A DÉCLENCHÉ LE GÉNOCIDE RWANDAIS

PARIS - Deux juges d'instruction ont rendu une ordonnance de non-lieu dans l'enquête sur l'attentat qui a coûté la vie au président rwandais Juvénal Habyarimana le 6 avril 1994, considéré comme l'élément déclencheur du génocide qui a fait quelque 800.000 morts parmi les Tutsis et les Hutus modérés.

Cette décision a été rendue le 21 décembre par les juges d'instruction Nathalie Poux et Jean-Marc Herbaut, aujourd'hui chargés de cette enquête ouverte en 1998.

Huit personnes étaient mises en examen dans ce dossier, la plupart proches de l'actuel président rwandais, Paul Kagamé. L'affaire empoisonne les relations entre Paris et Kigali depuis plus de deux décennies.

---

TROIS CIRCONSCRIPTIONS EXCLUES DE LA PRÉSIDENTIELLE EN RDC

KINSHASA - Les électeurs de trois villes de la République démocratique du Congo connues pour être des bastions de l'opposition seront exclus de l'élection présidentielle de dimanche, a annoncé mercredi la commission électorale qui invoque des raisons de santé publique et de sécurité.

Au total, ces trois districts - deux dans la province du Nord-Kivu, le troisième dans l'ouest du pays - représentent plus de 1,2 million d'électeurs, sur un total de 40 millions d'électeurs inscrits dans toute la RDC. Ils sont historiquement favorables à l'opposition au président sortant Joseph Kabila, qui soutient la candidature de son ancien ministre de l'Intérieur, Emmanuel Ramazani Shadary.

L'opposant Martin Fayulu a rejeté un "prétexte fallacieux" et affirme que cette décision constitue "une énième stratégie pour détourner la vérité des urnes".

---

INDONÉSIE-LES AUTORITÉS CRAIGNENT UNE NOUVELLE DÉFERLANTE

TANJUNG LESUNG, Indonésie - Les autorités indonésiennes s'inquiètent des conditions météorologiques extrêmes et des fortes marées près du volcan Anak Krakatoa et ont invité les habitants à s'éloigner des côtes frappées samedi soir par un tsunami qui a fait 429 morts.

Le dernier bilan fourni par l'agence de gestion des catastrophes fait également état de plus de 1.400 blessés et 154 disparus.

L'Anak Krakatoa est entré en éruption samedi soir peu après 21h00 locales, 24 minutes avant que le tsunami ne frappe les côtes indonésiennes. Une partie importante du flanc sud de l'île volcanique a glissé vers l'océan. C'est ce glissement de terrain sous-marin qui a vraisemblablement provoqué le tsunami.

GRAPHIQUE Le tsunami en Indonésie: https://tmsnrt.rs/2RdjsMd

---

TREMBLEMENT DE TERRE EN SICILE SUR FOND D'ÉRUPTION DE L'ETNA

CATANE, Sicile - Un séisme de magnitude 4,8 a frappé les alentours de l'Etna, en Sicile dans la nuit de mardi à mercredi.

Au moins quatre personnes ont été légèrement blessées par les chutes d'éléments de maçonnerie.

L'Etna, le volcan le plus haut et le plus actif d'Europe, est entré en éruption lundi, ce qui a entraîné la fermeture temporaire de l'aéroport de Catane, grande ville située sur la côte orientale de la Sicile.

---

EGYPTE-MOUBARAK TÉMOIGNE AU TRIBUNAL AU PROCÈS DE MORSI

LE CAIRE - Deux anciens présidents égyptiens se sont retrouvés face à face mercredi au tribunal, où l'ancien raïs Hosni Moubarak a témoigné pour la première fois contre Mohamed Morsi, ex-chef de l'Etat, issu des Frères musulmans, emprisonné depuis son renversement en 2013.

Agé de 90 ans, Hosni Moubarak a témoigné pendant une heure trente au tribunal de la prison de haute sécurité du sud du Caire où Mohamed Morsi est en détention. Portant un costume sombre et s'aidant d'une canne, l'ancien raïs a été accompagné dans la salle d'audience par ses deux fils.

Mohamed Morsi, comme toutes les autres figures des Frères musulmans qui passent en jugement, a comparu en tenue de prisonnier et il a pris place dans une cage de verre et de métal.

---

USA: PROCÉDURES REVUES APRÈS LA MORT D'UN 2E ENFANT MIGRANT

WASHINGTON - Le service américain des douanes et de protection des frontières (CBP) a confirmé mercredi la mise en oeuvre d'une série de changements dans sa politique de suivi des migrants après la mort d'un deuxième enfant en détention ce mois-ci.

Le CBP va notamment effectuer des contrôles médicaux supplémentaires sur tous les enfants sous sa garde. Les enfants de moins de 10 ans seront tout particulièrement surveillés, ainsi que le rapportait la chaîne d'informations en continu CNN, qui a révélé ce changement de procédures.

Un garçon de huit ans venu du Guatemala est mort le jour de Noël après avoir été appréhendé en compagnie de son père par des agents de la police des frontières.

C'est la deuxième fois depuis le début du mois qu'un enfant de migrant meurt après avoir été arrêté à la frontière entre le Mexique et les Etats-Unis. Le 8 décembre, une fillette de sept ans, également originaire du Guatémaltèque, est morte dans des circonstances similaires dans un hôpital d'El Paso.

---

LE JAPON VEUT REPRENDRE LA CHASSE À LA BALEINE

TOKYO - Le Japon a annoncé mercredi son intention de quitter la Commission baleinière internationale (CBI), l'organisme chargé de réglementer la chasse à la baleine, et de relancer la pêche commerciale des cétacés à partir du mois de juillet.

Le Japon limitera sa chasse à la baleine à ses propres eaux territoriales et à sa zone économique exclusive.

La décision du Japon, plutôt inhabituelle pour un pays plutôt favorable au multilatéralisme sur le plan diplomatique, a suscité un flot de critiques.

"La déclaration d'aujourd'hui est en décalage par rapport à la communauté internationale, sans parler de la protection nécessaire pour préserver l'avenir de nos océans et de ces créatures majestueuses", a déclaré Greenpeace.

Le Japon soutient que la plupart des espèces de baleines ne sont pas menacées d'extinction et que la consommation alimentaire de cétacés fait partie de la culture nippone.

---

REBOND SPECTACULAIRE DE WALL STREET, RECORD DU DOW EN POINTS

NEW YORK - Wall Street a largement récupéré mercredi du coup de massue reçu à la veille de Noël, avec un Dow Jones qui, pour la première fois, a gagné plus de 1.000 points en séance, tandis que le S&P-500 a enregistré son gain en pourcentage le plus élevé depuis plus de neuf ans, alors même qu'il avait frôlé le "bear market".

Les trois grands indices ont réalisé leurs gains en pourcentage les plus élevés depuis mars 2009.

Le gouvernement américain s'est employé à apaiser des investisseurs déstabilisés par un contexte politique tendu à Washington, et encore aggravé par le "shutdown" (fermeture) des administrations fédérales américaines.

LE PÉTROLE TERMINE EN TRÈS NETTE HAUSSE A NEW YORK

NEW YORK - Les cours du pétrole ont terminé en très forte hausse, mercredi, sur le marché new-yorkais Nymex, profitant de la nette remontée de Wall Street après le coup de bambou subi à la veille de Noël.

Ce rebond s'appuie entre autres choses sur les tentatives d'apaisement des marchés faites par la Maison Blanche.

La position de Jerome Powell à présidence de la Réserve fédérale n'est pas menacée et Donald Trump est satisfait du Secrétaire au Trésor, a ainsi déclaré mercredi la Maison blanche, alors que le président américain avait déclaré auparavant que la Fed était le "seul problème" de l'économie américaine.