L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 23H00 GMT (28/03)

NOUVEAU VOTE AUX COMMUNES VENDREDI SUR L'ACCORD DE RETRAIT

LONDRES - Un nouveau vote aura lieu vendredi à la chambre des Communes sur l'Accord de Brexit, le "speaker" de cette assemblée, John Bercow, l'ayant jugé possible car la motion qui lui est soumise est à ses yeux "nouvelle, substantiellement différente et conforme" à ses exigences.

Il avait prévenu la semaine dernière qu'il n'accepterait pas que le parlement soit saisi une troisième fois d'un texte qu'il a déjà rejeté à deux reprises, à moins qu'il ne soit modifié.

Pour le convaincre d'accepter, le gouvernement a tout simplement dissocié l'Accord de retrait de la déclaration politique qui l'accompagne.

Les députés du Parti travailliste se sont indignés contre une telle pratique, et l'un d'eux, Stephen Doughty, a estimé que "Cela m'a tout l'air d'une supercherie de premier choix".

Le vote sur l'Accord de retrait interviendra précisément le jour où le Brexit aurait dû se concrétiser - le 29 mars à minuit. Londres a cependant négocié ce mois-ci avec l'Union européenne un report au 12 avril - voire jusqu'au 22 mai si la Première ministre réussit à faire entériner l'accord de Brexit.

Si le nombre de rebelles au sein du Parti conservateur semble s'être réduit ces derniers jours, rien ne garantit, au vu des dernières prises de position, que l'accord sera entériné, d'autant plus que le Parti unioniste démocratique (DUP) d'Irlande du Nord, dont les dix élus à la Chambre des communes sont indispensables à la majorité parlementaire du gouvernement, demeure inflexible: pas question de voter le "Withdrawal Agreement", pas question non plus de s'abstenir.

Cette clarification de la part du DUP a conduit Boris Johnson, figure emblématique des Brexiters et ancien maire conservateur de Londres, à estimé que l'accord de Brexit était bel et bien "mort".

---

ISRAËL PRÊT A UNE OPERATION CONTRE GAZA SI BESOIN-NETANYAHU

GAZA - Israël est prêt à mener une importante opération militaire dans la bande de Gaza si cela s'avère nécessaire, a déclaré jeudi le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahu, après deux jours d'affrontements transfrontaliers qui ont remis sur le devant de la scène sa politique sécuritaire.

A Gaza, une grande manifestation doit avoir lieu samedi le long de la limite avec Israël, à l'occasion du premier anniversaire des rassemblements hebdomadaires de protestation, lors desquelles les forces israéliennes ont tué près de 200 Palestiniens, selon les services de santé gazaouis.

"Tout Israélien doit savoir que si une vaste opération s'avère nécessaire, nous l'engagerons, avec force, après avoir épuisé toutes les autres possibilités", a dit Benjamin Netanyahu, qui s'est rendu jeudi à la lisière de la bande de Gaza et a rencontré de hauts gradés de Tsahal, à moins de deux semaines des élections législatives du 9 avril.

La sécurité est le thème majeur de la campagne électorale de Netanyahu. Inquiété par des accusations de corruption qu'il rejette catégoriquement, le Premier ministre est confronté à un scrutin dont l'issue risque d'être serrée, étant donné la montée en puissance d'une coalition centriste, baptisée Bleu et Blanc et dirigée par l'ancien général Benny Gantz.

---

AlGÉRIE: LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL N'A PAS ENCORE DÉBATTU DE BOUTEFLIKA

ALGER - Le Conseil constitutionnel algérien n'a pas encore débattu d'une éventuelle procédure de destitution du président Abdelaziz Bouteflika pour inaptitude à exercer sa charge, a rapporté jeudi la radio publique algérienne.

Cette solution constitutionnelle à la contestation qui dure depuis fin février a été proposée mardi par le chef d'état-major de l'armée et vice-ministre de la Défense, le général Ahmed Gaïd Salah, qui a demandé que le président, âgé de 82 ans et considérablement affaibli depuis un AVC en 2013, soit déclaré par le Conseil constitutionnel inapte à exercer le pouvoir en vertu de l'article 102 de la Constitution.

Cet article dispose que le président peut être déclaré en "état d'empêchement" en cas de maladie grave et durable qui le place dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions.

Des centaines de personnes se sont de nouveau rassemblées jeudi dans le centre d'Alger pour dénoncer le "système" et réclamer le départ du président.

---

VENEZUELA-GUAIDO INTERDIT DE MANDAT PUBLIC PENDANT 15 ANS

CARACAS - Juan Guaido, chef de file de l'opposition vénézuélienne et président autoproclamé, a été privé jeudi du droit d'exercer le moindre mandat public pour 15 ans, a annoncé le contrôleur général Elvis Amoroso.

Ce dernier a expliqué sa décision par des incohérences dans les déclarations financières de Juan Guaido. Ses dépenses ne correspondraient pas au niveau de ses revenus.

Juan Guaido a appelé à de nouvelles manifestations, samedi, contre le régime du président socialiste Nicolas Maduro, à la suite d'une nouvelle vaste panne de courant qui a privé le pays d'électricité pendant plusieurs jours.

--- FRANCE-PISTES EXPLOSIVES POUR LE FINANCEMENT DE LA DÉPENDANCE

PARIS - Le président du Haut conseil de financement de la Sécurité sociale, qui a remis jeudi un rapport très attendu sur la dépendance, propose de pérenniser la Contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) pour financer la perte d'autonomie, dont le coût risque d'exploser à moyen terme.

Le rapport de Dominique Libault, élaboré à l'issue de quatre mois de concertation, émet 175 propositions visant à améliorer la prise en charge des personnes en perte d'autonomie dont le nombre doit doubler en 2050 pour arriver à 2,2 millions.

Le texte prévoit une réorganisation du secteur pour qu'il gagne en lisibilité et accessibilité, prône le renforcement de l'attractivité des métiers liés au grand âge, entend diminuer le reste à charge des familles et faire de la prévention une priorité, en révisant la structure de financement.

---

AVIGNON EN ÉTAT DE SIÈGE POUR L'ACTE XX DES "GILETS JAUNES"

AVIGNON - Le préfet du Vaucluse a interdit la manifestation des "Gilets jaunes", pressentie d'ampleur nationale samedi à Avignon (Vaucluse) à l'occasion de la 20e journée d'action du mouvement et placé la ville dans un quasi-état de siège.

"Ce sont des mesures de police préventives. Ce sera une manifestation importante avec des conséquences sur l'activité humaine et économique de la ville", a dit jeudi à la presse le préfet du Vaucluse, Bertrand Gaume.

Plusieurs milliers de "Gilets jaunes" sont attendus à Avignon pour un acte XX d'ampleur nationale, selon les appels lancés sur les réseaux sociaux. "Le caractère national de cet événement risque de provoquer un afflux de manifestants dépassant le cadre départemental et régional", a prévenu Bertrand Gaume.

---

GRIVEAUX CANDIDAT AUX MUNICIPALES A PARIS

PARIS - Au lendemain de son départ du gouvernement, Benjamin Griveaux s'est jeté jeudi, sans surprise, dans la compétition en vue des élections municipales de 2020 à Paris, une ville à qui le député veut redonner "plaisir" et "fierté".

L'ex-porte-parole du gouvernement a réuni ses soutiens dans un café de la place de la République pour confirmer son désir de ravir l'Hôtel de ville à la socialiste Anne Hidalgo, un objectif qui passe par l'investiture de La République en marche (LaRem).

"Oui, évidemment oui, je suis candidat pour que les Parisiens retrouvent le plaisir et la fierté de vivre à Paris", a dit l'élu de 41 ans, désireux d'"en finir avec la gestion clanique de Paris, avec l'alternance gauche-droite dont on ne sait plus bien d'ailleurs à quoi elle rime."

---

HAUSSE DE LA MORTALITé ROUTIÈRE EN FRANCE EN FEVRIER

PARIS - La mortalité a augmenté de 17% sur les routes françaises le mois dernier, un fait que l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière explique notamment par la dégradation des radars induisant un "relâchement des comportements".

Quelque 253 personnes sont décédées sur les routes en février, contre 216 en février 2018, soit 37 de plus (en hausse 17,1%). Les piétons, les cyclistes (18 tués, un record pour un mois de février), les jeunes et les seniors sont les premiers concernés par cette hausse.

"L'effet de la forte dégradation des radars fixes s'amplifie et se traduit par un relâchement des comportements sur l'ensemble des réseaux", estime l'ONISR.

---

USA: RALENTISSEMENT DU PIB PLUS MARQUÉ QUE PRÉVU AU 4E TRIMESTRE 2018

WASHINGTON - L'économie des Etats-Unis a davantage ralenti qu'estimé initialement au quatrième trimestre 2018, à cause entre autres de stagnation des bénéfices des entreprises, et la croissance de l'ensemble de l'année a été inférieure à l'objectif de 3% de l'administration Trump.

Le produit intérieur brut (PIB) a crû de 2,2% en rythme annualisé, a annoncé le département du Commerce jeudi, en troisième et dernière lecture.

L'estimation précédente donnait une croissance de 2,6% et les économistes interrogés par Reuters anticipaient une révision à la baisse moins marquée, à 2,4%.