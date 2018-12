L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 23H00 GMT (28/12)

QUATRE MORTS DANS UNE EXPLOSION PRÈS DES PYRAMIDES DU CAIRE

LE CAIRE - Trois touristes vietnamiens et leur guide égyptien ont été tués vendredi en Egypte dans l'explosion d'un engin artisanal contre leur autocar non loin des pyramides de Gizeh.

L'attentat, qui n'a pas été revendiqué, a également fait dix blessés. Il intervient au moment où le tourisme, source vitale de recettes pour l'Egypte, commençait à repartir après la chute du nombre de visiteurs enregistrée depuis le soulèvement de 2011 lié aux Printemps arabes et l'attentat de l'Etat islamique contre un avion russe qui avait fait 224 morts en octobre 2015.

Sur les 10 blessés, neuf sont Vietnamiens et le dixième est le chauffeur égyptien de l'autocar, ont indiqué les autorités. Au total, 14 touristes vietnamiens se trouvaient dans l'autocar.

Les touristes se rendaient à un spectacle de son et lumière aux pyramides, qu'ils avaient également visitées dans la journée. L'engin artisanal était dissimulé près d'un mur rue Marioutiya. L'explosion s'est produite vers 18h15 (16h15 GMT).

---

DONALD TRUMP MENACE DE FERMER LA FRONTIÈRE AVEC LE MEXIQUE

WASHINGTON - Donald Trump a menacé vendredi de fermer la frontière américano-mexicaine si le Congrès ne consent pas à débloquer la somme de cinq milliards de dollars (4,4 milliards d'euros) pour la construction d'un mur anti-immigration le long de cette frontière.

Le président a aussi réitéré ses menaces de couper la totalité de l'aide américaine au Honduras, au Guatemala et au Salvador, pays qui, selon lui, ne font pas assez pour empêcher l'afflux de migrants vers les Etats-Unis.

Les démocrates (opposition) ont proposé de voter le déblocage de 1,3 milliard de dollars pour la sécurité aux frontières de manière générale, mais ils continuent de s'opposer à la construction d'un mur à la frontière avec le Mexique.

A la Chambre des représentants, où la nouvelle session législative débute le 3 janvier, l'opposition sera majoritaire, dans la foulée des élections de mi-mandat de début novembre. Au Sénat, les démocrates ne sont pas majoritaires, mais il faut dans cette chambre l'accord de 60 des 100 élus pour qu'une loi de financement soit adoptée.

---

GB-HAUSSE DES ARRIVÉES DE MIGRANTS VENUS DE FRANCE

LONDRES - Le ministre britannique de l'Intérieur, Sajid Javid, s'est inquiété du nombre croissant de migrants qui traversent la Manche sur des embarcations précaires en provenance de France.

Près de 70 personnes ont été interceptées ces trois derniers jours alors qu'elles tentaient de rejoindre l'Angleterre en empruntant le Channel.

Sajid Javid, qui dit craindre pour la vie de ceux qui traversent, a indiqué qu'il voulait avoir un entretien téléphonique avec son homologue français ce week-end.

---

ACCORD RUSSO-BRITANNIQUE SUR LE RETOUR DE DIPLOMATES

MOSCOU - Moscou et Londres ont conclu un accord sur le retour en janvier dans leurs ambassades respectives de certains diplomates, après les expulsions intervenues au début de l'année, a confirmé l'ambassade de Russie au Royaume-Uni.

Le Royaume-Uni a expulsé 23 diplomates russes à la mi-mars en accusant le Kremlin d'être responsable de l'attaque au gaz neuro-toxique Novitchok qui avait visé quelques jours plus tôt l'agent double Sergueï Skripal et sa fille dans la ville anglaise de Salisbury.

La Russie, qui dément tout rôle dans cette affaire, avait répliqué en expulsant un nombre équivalent de diplomates britanniques.

---

L'ARMÉE SYRIENNE SE DÉPLOIE AUX ABORDS DE MANBIJ

BEYROUTH - L'armée syrienne a pris position vendredi aux abords de Manbij, après l'appel en ce sens des miliciens kurdes syriens des Unités de protection du peuple (YPG), qui craignent une offensive turque dans le nord de la Syrie.

La récente décision de Donald Trump de retirer la totalité des 2.000 militaires américains présents sur le sol syrien a inquiété les combattants kurdes, qui luttent depuis des années contre les djihadistes de l'Etat islamique.

Le président turc, Recep Tayyip Erdogan, a promis d'écraser l'YPG, mais cette milice, qu'Ankara considère comme un mouvement terroriste étroitement lié au Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), assure que ses membres ont quitté la ville pour aller combattre les djihadistes de l'Etat islamique dans l'est du pays.

---

FRANCE-LA JUSTICE SAISIE DE L'AFFAIRE DES PASSEPORTS BENALLA

PARIS - Jean-Yves Le Drian a saisi vendredi le procureur de la République sur la question des passeports diplomatiques qu'Alexandre Benalla aurait continué à utiliser après son licenciement de l'Elysée.

Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères estime que les agissements de l'ex-chargé de mission "paraissent susceptibles de caractériser un comportement contraire à la loi pénale", dans son courrier au procureur. Il évoque un possible "abus de confiance" en raison de l'absence de restitution des passeports et un possible "usage abusif" de ces derniers.

Au lendemain de la publication par Mediapart d'informations selon lesquelles Alexandre Benalla a utilisé un tel passeport lors de déplacements récents, notamment en Afrique où il dit travailler comme consultant, l'Elysée a assuré vendredi avoir "dès le licenciement pour motif disciplinaire de M. Benalla (...) demandé aux administrations compétentes de procéder aux démarches nécessaires afin que ces passeports soient restitués et ne puissent plus être utilisés".

Alexandre Benalla, mis en examen en juillet notamment pour "violences volontaires", a fait l'objet d'une procédure de licenciement de l'Elysée le 20 juillet.

---

GILETS JAUNES : 48 ENQUÊTES DE L'IGPN POUR VIOLENCES

PARIS - L'Inspection générale de la police nationale (IGPN) a ouvert 48 enquêtes sur de possibles infractions commises par des policiers lors du mouvement des "Gilets jaunes".

Ces enquêtes font suite à des signalements effectués depuis le 17 novembre et concernent l'ensemble du territoire national.

De nombreux manifestants ont dit avoir subi des violences de la part de membres de forces de l'ordre lors des manifestations, parfois accompagnées d'affrontements et de pillages, de ces dernières semaines.

Quatre syndicats de journalistes ont dénoncé mi-décembre des "dérapages inadmissibles" des forces de l'ordre contre des reporters et des photographes. Plusieurs journalistes ont été blessés, certains expliquant avoir été frappés par des membres des forces de l'ordre ou avoir reçu des tirs de flash-ball.

---

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL CENSURE UNE MESURE SUR LE RSA

PARIS - Le Conseil constitutionnel a censuré vendredi une disposition de la loi de finances pour 2019 qui instaurait un délai spécifique de détention d'un titre de séjour pour que des étrangers, notamment non-européens, résidant en Guyane puissent percevoir le RSA.

Le Conseil a également censuré une disposition qui devait s'appliquer en 2020, la loi de finances ne pouvant porter que sur 2019, et plusieurs articles considérés comme étant des "cavaliers" - c'est-à-dire n'ayant pas leur place dans une loi de finances.

Il a en revanche jugé que la loi ne contrevenait pas à l'exigence de sincérité budgétaire, alors que certains requérants estimaient notamment que les conséquences financières des réponses d'urgence à la crise des "Gilets jaunes" n'avaient pas été suffisamment prises en compte.

Il a par ailleurs validé des dispositions modifiant les dispositifs fiscaux dits "Pacte Dutreil" et "exit tax".

---

DÉCÈS DE L'ÉCRIVAIN ISRAÉLIEN AMOS OZ À L'ÂGE DE 79 ANS

JERUSALEM - L'écrivain israélien Amos Oz, cofondateur du mouvement La Paix maintenant et engagé en faveur d'une solution à deux Etats, est décédé vendredi d'un cancer à l'âge de 79 ans.

Amos Oz était lauréat de nombreux prix, comme le Prix Kafka ou le Prix Prince des Asturies. En France, il avait reçu le Prix Fémina étranger en 1988 pour "La Boîte noire". Son récit autobiographique "Une histoire d'amour et de douleur" a été adapté au cinéma en 2016 par Natalie Portman.