L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 23H00 GMT (29/02)

CORONAVIRUS

LA FRANCE COMPTE 19 NOUVEAUX CAS, L'ÉPIDÉMIE A FRANCHI UNE ÉTAPE

PARIS - Dix-neuf cas supplémentaires de contamination au nouveau coronavirus ont été recensés en France où l'épidémie est passée à un nouveau stade, a annoncé vendredi soir le ministre de la Santé, Olivier Véran, ce qui porte le total à 57 contaminations.

"Nous avons ce soir 57 cas de coronavirus sur notre territoire, soit 19 cas de plus qu'hier à la même heure. Aucun nouveau décès n'est à déplorer", a-t-il déclaré au terme d'un déplacement dans le département de l'Oise, où un regroupement de cas (cluster) préoccupe particulièrement les autorités.

Le ministre a précisé que la France avait "franchi une nouvelle étape" dans l'épidémie.

"Nous passons désormais au stade 2, c'est-à-dire que le virus circule sur notre territoire et nous devons freiner sa diffusion", a-t-il dit, appelant la population à respecter les règles de protection "plus indispensables que jamais" (se laver les mains toutes les heures, éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, etc.).

Il a recommandé au passage d'"éviter la poignée de main".

LE RISQUE D'UNE PROPAGATION MONDIALE DÉSORMAIS "TRÈS ÉLEVÉ" - OMS

GENEVE - Le risque de propagation du coronavirus à l'échelle mondiale est désormais jugé très élevé, a annoncé vendredi le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), lors d'une conférence de presse.

"Nous ne sous-estimons pas le risque, c'est pourquoi nous avons dit aujourd'hui que le risque mondial était très élevé. Nous sommes passé d'élevé à très élevé", a souligné Tedros Adhanom Ghebreyesus, tout en se félicitant de la baisse du nombre de nouveaux cas en Chine, qui est son niveau le plus bas depuis plus d'un mois. [

Le patron de l'OMS a ajouté que les pouvoirs publics commettraient une "grave erreur" s'ils décidaient de passer d'une stratégie d'endiguement de la propagation du coronavirus à une stratégie d'adaptation à se présence, où sa circulation serait en quelque sort acceptée.

La progression rapide du nombre de cas hors de Chine, où le virus est apparu en décembre, est venue à bout des espoirs d'un retour rapide à la normale. Nigeria, Estonie, Danemark, Pays-Bas, Lituanie et Mexique sont venus s'ajouter en quelques heures à la liste des pays touchés.

QUATRE DÉCÈS SUPPLÉMENTAIRES EN ITALIE

ROME - Quatre nouveaux décès ont été attribués au coronavirus vendredi en Italie, portant le bilan au niveau national à 21 morts, a annoncé la protection civile.

Une semaine après l'apparition brutale de l'épidémie en Lombardie et en Vénétie, dans le nord de l'Italie, le pays compte désormais 888 cas de contamination, contre 650 la veille, selon le dernier bilan communiqué par les autorités.

---

SYRIE: ANKARA ANNONCE QU'ELLE N'EMPÊCHERA PLUS LES MIGRATIONS VERS L'EUROPE

ANKARA - Face à l'intensification des combats dans la province syrienne d'Idlib qui ont provoqué jeudi la mort de plusieurs dizaines de soldats turcs et au risque d'un nouvel afflux de migrants, la Turquie va cesser d'empêcher les réfugiés syriens de rejoindre l'Europe, a déclaré un haut représentant turc.

Plusieurs groupes de migrants se sont dirigés dès vendredi matin en direction des frontières grecques et bulgares, ont constaté des journalistes de Reuters, conduisant les autorités d'Athènes et Sofia à renforcer les patrouilles.

Une frappe aérienne menée par les forces gouvernementales syriennes contre la province d'Idlib, dernier bastion des insurgés dans le nord-ouest du pays, a tué 33 soldats turcs et blessé plusieurs autres, a annoncé séparément vendredi matin le gouverneur de la province turque de Hatay, frontalière de la Syrie.

En représailles à cette attaque, a déclaré le directeur des communications de la Turquie, Fahrettin Altun, toutes les cibles gouvernementales syriennes "connues" sont sous le feu de l'aviation turque soutenue par des unités au sol.

---

POMPEO ASSISTERA À LA SIGNATURE D'UN ACCORD AVEC LES TALIBAN, DIT TRUMP

WASHINGTON - Donald Trump a annoncé vendredi que son secrétaire d'Etat, Mike Pompeo, assisterait à la signature d'un accord avec les taliban afghans prévue samedi à Doha.

Cet accord de paix doit permettre à terme le retrait des soldats américains toujours déployés en Afghanistan, près de vingt ans après l'intervention consécutive aux attentats du 11 septembre 2001.

Dans un communiqué, le président américain appelle les taliban de même que le gouvernement afghan à "saisir cette chance de paix".

Si les engagements sont tenus, ajoute-t-il, "nous aurons devant nous un chemin pour en finir avec la guerre en Afghanistan et ramener nos troupes à la maison".

---

RÉFÉRENDUM ET LÉGISLATIVES REPOUSSÉS IN EXTREMIS EN GUINÉE

CONAKRY - Le président guinéen Alpha Condé a annoncé vendredi soir le report pour deux semaines du référendum constitutionnel et des élections législatives prévus ce dimanche, invoquant des inquiétudes relatives aux listes électorales.

"Nous avons accepté un léger report de la date des élections. Ce n'est ni une capitulation ni une reculade, mais de la loyauté pour ce que la Guinée était hier et ce qu'elle est aujourd'hui", a-t-il dit à la télévision nationale, citant les préoccupations exprimées par l'opposition et des observateurs internationaux.

L'Organisation internationale de la Francophonie avait annoncé dans la semaine qu'elle retirait sa mission d'observation de ces deux scrutins en raison de la présence de 2,49 millions d'"électeurs problématiques" sur les listes.

Les Etats-Unis, l'Union européenne et la France, ancienne puissance coloniale, ont également exprimé leur inquiétude.

---

LA FRANCE OFFRE L'ASILE À LA CHRÉTIENNE PAKISTANAISE ASIA BIBI

PARIS - Asia Bibi, chrétienne pakistanaise condamnée à mort pour blasphème contre l'islam et qui a passé huit ans en prison, s'est vue offrir vendredi l'asile en France par Emmanuel Macron, qui l'a reçue à l'Elysée.

Acquittée par la Cour suprême pakistanaise en octobre 2018, cette femme âgée de 49 ans vit désormais avec sa famille au Canada.

"J'ai reçu l'invitation de la part du président et de la République française, et je suis honorée", a-t-elle déclaré à l'issue de son entretien à l'Elysée.

---

L'ÉCONOMIE US EST FORTE, LA FED PRÊTE À AGIR, RASSURE POWELL

WASHINGTON - L'économie américaine reste solide malgré les risques liés à l'épidémie de coronavirus et la banque centrale américaine agira de manière appropriée pour apporter son soutien, a déclaré vendredi Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale.

"Les fondamentaux de l'économie américaine restent forts", souligne-t-il dans un communiqué diffusé avant la clôture de la Wall Street.

"Cependant, le coronavirus constitue un risque évolutif pour l'activité économique. La Réserve fédérale surveille étroitement les développements et leurs implications sur les perspectives économiques. Nous utiliserons nos outils pour agir de manière appropriée afin de soutenir l'économie", a-t-il ajouté.

Face aux inquiétudes entourant la propagation du coronavirus apparu en décembre en Chine, les Bourses mondiales ont accusé leur pire semaine depuis la crise financière de 2008.

L'intervention de Powell a permis à Wall Street de limiter les dégâts, mais la semaine se termine cependant sur un recul hebdomadaire en pourcentage sans précédent depuis 2008.