L'ESSENTIEL DE L'ACTUALITE A 23H00 GMT (29/10)

UN OCTOGÉNAIRE OUVRE LE FEU DEVANT LA MOSQUÉE DE BAYONNE, DEUX BLESSÉS

PARIS - Un homme a tiré des coups de feu lundi devant la mosquée de Bayonne (Pyrénées-Atlantique), blessant gravement deux septuagénaires avant d'être interpellé, ont annoncé la police et les autorités locales.

Le suspect, âgé de 84 ans, est un ancien candidat du Front national (aujourd'hui Rassemblement national) lors des élections départementales en 2015, précise-t-on de source proche du dossier. Dans un communiqué, le RN indique qu'il a été écarté de sa fédération départementale "pour avoir tenu des propos jugés contraires à l’esprit et à la ligne politique du Rassemblement national".

Il a été arrêté par la BAC (Brigade anti-criminalité) de Bayonne à son domicile de Saint-Martin-de-Seignanx, dans le département voisin des Landes.

En début de soirée, Emmanuel Macron a condamné "avec fermeté l’attaque odieuse perpétrée devant la mosquée de Bayonne". De son côté, Marine Le Pen a déclaré que "l'attentat commis contre la mosquée de Bayonne est un acte inqualifiable absolument contraire à toutes les valeurs portées par notre mouvement".

BREXIT: L'UE APPROUVE UN NOUVEAU REPORT, LES COMMUNES BLOQUENT DES ÉLECTIONS ANTICIPÉES

LONDRES - La Chambre des communes a rejeté lundi soir la tenue d'élections législatives anticipées le 12 décembre prochain que réclamait le Premier ministre britannique Boris Johnson, le blocage politique se poursuivant à Londres alors que les Etats membres de l'Union européenne ont accepté de repousser une nouvelle fois la date du divorce.

Et Boris Johnson, qui martelait depuis son arrivée cet été au 10, Downing Street que le Brexit aurait lieu "coûte que coûte" le 31 octobre, a dû formaliser par écrit l'accord de son gouvernement à ce report "flexible" jusqu'au 31 janvier prochain.

Seuls 299 élus ont voté en faveur du retour anticipé aux urnes que demandait Johnson; il en fallait 434 pour que le chef du gouvernement réunisse la majorité qualifiée des deux tiers des élus et obtienne gain de cause sur sa requête.

"Nous ne permettrons pas que cette paralysie continue (...) Cette chambre ne peut pas retenir plus longtemps en otage notre pays", a aussitôt commenté Boris Johnson, mis en échec pour la troisième fois sur cette question des élections anticipées.

Il a annoncé dans la foulée le dépôt imminent d'un court projet de loi en vue d'élections anticipées à la date du 12 décembre. Cette voie parlementaire, qui n'a jamais été utilisée, ne nécessite qu'une majorité simple.

LE CORPS D'ABOU BAKR AL BAGHDADI A ÉTÉ IMMERGÉ EN MER

WASHINGTON - Le corps d'Abou Bakr al Baghdadi, le chef du groupe Etat islamique tué samedi dans un raid des forces spéciales américaines en Syrie, a été enseveli en mer conformément aux rites de l'islam, a-t-on appris lundi auprès de trois responsables américains.

Aucune précision n'a été apportée sur le rituel pratiqué, ni sur sa durée. Deux des sources de Reuters ont déclaré penser que le corps avait été plongé en mer depuis un avion.

Lors d'un point de presse au Pentagone, le général Mark Milley, président de l'état-major interarmes des forces américaines, a déclaré lundi que l'armée américain avait disposé des restes de Baghdadi "de manière appropriée, en accord avec les procédures standard et en accord avec le droit des conflits armés".

DRAGHI EXHORTE LES GOUVERNEMENTS À PRENDRE LE RELAIS

FRANCFORT - L'Europe doit franchir un nouveau cap sur la voie de son intégration et se doter des institutions nécessaires à la stabilisation de son économie au moment où la politique monétaire perd de sa puissance, a déclaré lundi Mario Draghi, le président sortant de la Banque centrale européenne (BCE).

"Il apparaît clairement que l'heure est à davantage d'Europe, et non à moins d'Europe", a-t-il dit lors d'une cérémonie d'adieux, quelques jours à peine avant le terme de ses huit années à la tête de la BCE et de la passation de pouvoirs à Christine Lagarde, fixée vendredi prochain.

"Aujourd'hui, nous sommes dans une situation où les taux d'intérêt bas ne produisent plus le même degré d'impulsion que par le passé parce que le taux de retour sur investissement dans l'économie a chuté", a poursuivi Draghi, qui s'exprimait face à une assistance incluant la chancelière allemande Angela Merkel et le président français Emmanuel Macron.

"La politique monétaire peut encore atteindre ses objectifs, mais elle ne peut pas le faire plus rapidement et avec moins d'effets indésirables si dans le même temps les politiques budgétaires ne sont pas alignées sur elle", a-t-il dit.

LE PDG D'EDF A UN MOIS POUR PRÉSENTER UN PLAN SUR LA FILIÈRE NUCLÉAIRE

PARIS - Le PDG d'EDF, Jean-Bernard Lévy, va devoir présenter d'ici un mois un plan d'action pour remédier aux problèmes de la filière nucléaire française, a déclaré lundi Bruno Le Maire, lors d'une conférence de presse organisée à l'occasion de la remise d'un audit de la filière.

Alors que la construction de la centrale EPR de Flamanville a pris un retard considérable, et s'est traduite par une envolée du coût total désormais évalué à 12,4 milliards d'euros, l'audit présenté lundi pointe des problèmes majeurs de qualité industrielle, de compétences et d'intégration pour la filière nucléaire.

Bruno Le Maire a souligné que l'EPR de Flamanville, qui aura été construit dans le meilleur des cas en 15 ans au lieu de six, pour un coût près de quatre fois supérieur aux estimations initiales, est "un échec pour toute la filière électronucléaire française".