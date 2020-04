L'ETC Physical Gold d'Invesco atteint 10 milliards de dollars d'encours

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

L'ETC Physical Gold Exchange Traded Commodity d'Invesco a atteint 10 milliards de dollars d'encours pour la première fois en 10 ans d'existence, après avoir enregistré des flux records d’investissement au premier trimestre 2020. Depuis le début de l'année, il a connu une croissance de 40% de la valorisation de ses actifs, soit 30% de plus que l’augmentation du cours de l'or. Avec plus de 1,7 milliard de dollars de collecte nette pour le seul mois de mars, l'ETC a levé plus de fonds au cours du dernier mois que n'importe quel autre produit indiciel coté (ETP) en Europe.La hausse de ses encours le positionne désormais comme le principal ETP coté en Europe.Invesco souligne que cet ETC propose le coût total de détention le plus bas d'Europe, avec une commission fixe de 0,19 % par an et des écarts acheteur-vendeur historiquement bas (généralement entre 2 et 3 points de base). Ainsi, en mars, lorsque le marché de l'or a été soumis à de fortes tensions en raison des craintes liées à la chaîne d'approvisionnement mondiale, les écarts sur l'ETC d'Invesco sont restés plus serrés et plus stables que ceux des produits concurrents.Chris Mellor, responsable de la gestion des produits d'actions et de matières premières de l'ETF chez Invesco, a déclaré : " Les investisseurs utilisent les ETC pour s'exposer à l'or en raison de leur liquidité et de leurs faibles coûts - même en période de stress anormal sur le marché, d'écarts records ou lorsque les voies et infrastructures de négociation physiques traditionnelles sont restreintes, voire fermées. En effet, les ETC ont extrêmement bien résisté au premier trimestre et ont offert une valeur ajoutée exceptionnelle aux investisseurs en cette période de profonde volatilité et de perturbation des marchés. "Il complète : " L'or s'est révélé être une réserve de valeur plus sûre que la plupart des autres actifs lors des récentes turbulences du marché, et la demande des investisseurs a continué de croître. Nous prévoyons que cette demande se poursuivra dans un avenir proche, car les investisseurs cherchent à tirer parti des avantages des ETC pour rééquilibrer leurs portefeuilles et refléter l'environnement de marché. "