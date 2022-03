L'ETF russe négocié aux États-Unis chute de 24 % dans un contexte d'aggravation de la crise. 02/03/2022 | 00:17 Envoyer par e-mail :

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires L'ETF VanEck Russia a chuté de 24 % mardi, alors que la crise entre la Russie et l'Ukraine s'est aggravée, attisant l'anxiété des investisseurs. Le fonds négocié en bourse a chuté d'environ 60 % au cours de la semaine dernière, les investisseurs se débarrassant des actifs russes et l'Occident imposant des sanctions à la Russie. L'intérêt à court terme pour l'ETF a récemment augmenté à environ 26 % de son flottant, contre environ 23 % vendredi, selon les données de S3 Partners. Les échanges d'actions à la Bourse de Moscou ont été suspendus pour une deuxième journée après les fortes ventes qui ont frappé le marché depuis la mi-février.

© Zonebourse avec Reuters 2022 Valeurs citées dans l'article Varia. Dernier Var. 1janv RTS INDEX 26.12% 936.94 -41.29% RUSSIA MOEX 20.04% 2470.48 -34.77% US DOLLAR / RUSSIAN ROUBLE (USD/RUB) 0.73% 109.2645 11.96% Réagir à cet article Modifier la valeur Réagir le premier RAPIDE Votre image est trops volumineuse. Max 1Mo X Opinion : - Haussier Baissier Objectif : Stop : Publier Je déclare être actionnaire de la société concernée Votre réponse a été ajoutée Une erreur est survenue Dernières actualités "Economie & Forex"