Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Les élections présidentielles américaines ont monopolisé l'actualité des marchés cette semaine. La volatilité est montée d'un cran sur celui des matières premières, avec un net rebond des cours des métaux précieux et du pétrole. Pas juste une histoire de dollars. Les métaux précieux profitent de la faiblesse du dollar pour susciter une nouvelle fois l’engouement auprès des investisseurs. Je pourrais me contenter de cet argument pour justifier le rebond des cours de l’or, mais ce serait occulter l’ensemble des facteurs qui contribuent à soutenir les cours du métal doré ces dernières années. Ecrasement des rendements obligataires, plus grande liberté des politiques monétaire en matière de ciblage d’inflation, appétit des banques centrales où encore crise sanitaire, les planètes restent alignées pour l’or. Evolution des cours de l'or en données hebdomadaires Pour les plus curieux, vous trouverez ici les clés pour comprendre facilement la hausse des cours de l’or. Enfin, si vous cherchez à diversifier votre portefeuille avec une compagnie minière spécialisée dans l’or et l’argent, vous trouverez ici une liste thématique dédiée. L’OPEP à la rescousse. Les analystes de l’OPEP avaient-ils prévu un reconfinement « dur » de l’Europe dans leur perspective de moyen terme des marchés pétroliers ? La multiplication des échanges téléphoniques entre poids lourd de l’OPEP et leur allié russe me laisse penser que la réponse est négative. La deuxième vague de coronavirus sabote ainsi la reprise de la demande, que l’on peut encore qualifier de fragile, un ralentissement qui devrait pousser les pays membre du cartel à repousser l’augmentation de leur production prévue au début de l’année prochaine. Cette option sera discutée lors de la prochaine réunion de l’OPEP+, le 30 novembre prochain. Evolution des cours du Brent en données hebdomadaires

Jordan Dufee © Zonebourse.com 2020

