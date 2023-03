L'Église catholique du Portugal a annoncé vendredi une poignée de mesures pour lutter contre les abus sexuels sur des enfants au sein de l'Église - mais elle a déclaré que les prêtres suspects encore en activité ne seraient pas suspendus, à moins que les faits qui leur sont reprochés ne soient clairement établis.

Le chef de la Conférence des évêques du Portugal (CEP), Jose Ornelas, a également déclaré que l'Église ne verserait pas de réparations aux victimes.

La CEP s'est réunie vendredi pour discuter des moyens d'aborder le problème après qu'un rapport publié le mois dernier ait indiqué qu'au moins 4 815 enfants avaient été abusés sexuellement par des membres de l'Église catholique romaine au Portugal - principalement des prêtres - sur une période de 70 ans.

Ce rapport, rédigé par une commission d'un an financée par l'Église, ajoutait que ses conclusions n'étaient que la "pointe de l'iceberg", et le chef de la commission, Pedro Strecht, a déclaré que plus de 100 prêtres soupçonnés d'abus sexuels sur des enfants restaient actifs dans l'Église.

M. Ornelas - qui fait lui-même l'objet d'une enquête du ministère public pour avoir couvert des abus sexuels dans un orphelinat au Mozambique en 2011, mais qui nie tout acte répréhensible - a déclaré lors de la conférence de presse de vendredi que "personne n'était coupable" tant qu'un tribunal ne l'avait pas dit.

L'Église a déclaré qu'elle avait reçu la liste des abuseurs présumés et qu'elle l'utiliserait pour enquêter sur cette affaire.

"Nous devons trouver ces cas et établir réellement la véracité des faits (mais) seulement avec la liste de noms... C'est très difficile", a déclaré M. Ornelas.

"Je ne peux pas retirer quelqu'un du ministère juste parce qu'une personne a dit 'cet homme a abusé de quelqu'un'", a-t-il ajouté.

Le porte-parole du CEP, Manuel Barbosa, a déclaré qu'il y aurait une "tolérance zéro" pour les abuseurs et ceux qui ont couvert les abus.

Parmi les mesures sur lesquelles le CEP s'est mis d'accord, M. Barbosa a déclaré que l'Église proposerait un soutien "spirituel, psychologique et psychiatrique" aux victimes et les honorerait par un mémorial qui serait dévoilé lors des Journées mondiales de la jeunesse de cette année, qui se tiendront à Lisbonne cet été.

"C'est avec douleur que nous présentons à nouveau nos excuses à toutes les victimes d'abus sexuels", a déclaré M. Barbosa. "Nous réaffirmons également notre ferme intention de faire tout notre possible pour que les abus ne se reproduisent plus."

Barbosa a déclaré qu'un groupe, également soutenu par l'Eglise, serait créé pour continuer à écouter les victimes d'abus.

Keith Porteous Wood, président de la National Secular Society britannique et défenseur de longue date des victimes d'abus cléricaux, a déclaré à Reuters que les commissions financées par l'Église étaient confrontées à des "obstructions".

"Enquêter sur 70 ans en un an est tout simplement irréaliste, et on ne peut s'empêcher de se demander si cette imposition... n'était pas en fait une tentative pour s'assurer que le moins de choses possible soient rapportées", a déclaré Wood.

Wood a déclaré qu'une nouvelle commission, de préférence dirigée par des juges d'État, devrait être mise en place.