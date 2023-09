L'acheteur public de céréales égyptiennes a acheté environ un demi-million de tonnes de blé russe dans le cadre d'un accord privé, ont déclaré quatre négociants à Reuters, réussissant à négocier des prix inférieurs à ceux offerts dans les appels d'offres plus traditionnels.

L'Egypte, l'un des plus grands importateurs de blé au monde, a commencé l'année dernière à passer à des achats directs plutôt qu'à des appels d'offres après que la guerre en Ukraine ait perturbé ses achats.

La General Authority for Supply Commodities (GASC) a acheté environ 480 000 tonnes métriques de blé russe à la société de négoce Solaris vendredi, à un prix d'environ 270 dollars la tonne sur la base du coût et du fret (C&F), ont déclaré les négociants.

La GASC n'était pas immédiatement disponible pour un commentaire.

Les négociants ont déclaré à Reuters que le prix pourrait être inférieur à un plancher officieux fixé par le gouvernement russe pour contrôler les prix du blé sur le marché intérieur.

D'autres fournisseurs de blé russe ont soumis des offres vendredi à un prix franco à bord de 265 dollars par tonne métrique, estimant qu'il s'agissait du prix plancher fixé, et à un prix C&F supérieur à 270 dollars par tonne.

Les négociants ont déclaré à Reuters que le prix plancher n'était pas juridiquement contraignant, mais que les fournisseurs devaient suivre les instructions du ministère russe de l'agriculture.

Le marché manque de clarté quant au niveau du prix plancher russe.

Les négociants indiquent qu'il existe des prix minimums différents pour les ventes privées et les ventes dans le cadre d'appels d'offres publics, ainsi que des prix différents pour les ventes de chaque mois entre septembre et décembre et des remises pour les grades de blé à faible teneur en protéines.

Lors d'un appel d'offres lancé la semaine dernière, tous les fournisseurs russes avaient soumis des offres à un prix plancher fixé à 270 dollars par tonne métrique sur une base FOB, les prix C&F variant entre 286,25 et 291 dollars par tonne métrique.

Les négociants ont alors déclaré à Reuters que cette situation avait pesé sur la compétitivité du blé russe, la GASC achetant à la place du blé roumain et français moins cher.

GASC a également acheté en privé une cargaison de blé bulgare à 270 dollars la tonne C&F vendredi.

Après que la guerre en Ukraine a perturbé les exportations de blé du pays, l'Égypte s'est principalement appuyée sur les céréales russes relativement bon marché.

L'année dernière, le ministre égyptien de l'approvisionnement a déclaré que l'achat direct auprès des fournisseurs permettait de négocier de meilleurs prix en période d'incertitude.

Le pays d'Afrique du Nord souffre d'une pénurie de devises étrangères depuis que la guerre en Ukraine a fortement ébranlé son économie, l'obligeant à différer les paiements pour le blé.

Le gouvernement a récemment signé un accord de prêt de 500 millions de dollars avec l'Office des exportations d'Abou Dhabi (ADEX) pour acheter du blé importé à l'entreprise agroalimentaire Al Dahra, basée aux Émirats arabes unis. (Reportage de Sarah El Safty et Michael Hogan)