L'Égypte confrontée à un casse-tête monétaire alors qu'elle cherche à obtenir un prêt du FMI

Une grave pénurie de devises étrangères en Egypte au cours des six derniers mois a poussé les banques et les importateurs à se démener pour payer les lettres de crédit nécessaires au dédouanement des marchandises.

Les usines et les détaillants se plaignent que la production et les ventes ont été affectées par les intrants non livrés, tandis que les pénuries d'approvisionnement ont contribué à une inflation annuelle de plus de 13 %.

De nombreux économistes s'accordent à dire que la livre égyptienne devra être dévaluée, mais ils sont divisés sur la rapidité avec laquelle cela pourrait se produire.

La politique de taux de change est une question clé à laquelle est confronté le nouveau gouverneur de la banque centrale, Hassan Abdalla, nommé le mois dernier après la démission soudaine de son prédécesseur, Tarek Amer.

Depuis la nomination d'Abdalla le 18 août, la banque centrale a permis à la livre de s'affaiblir par rapport au dollar de moins de 0,01 livre (0,0005 $) par jour en moyenne.

Une telle approche pourrait amortir l'impact d'un affaiblissement de la monnaie sur les prix. Une libéralisation plus rapide libérerait probablement la demande refoulée de dollars après que le gouvernement ait renforcé les restrictions sur les importations en février.

"Un rythme graduel de dépréciation peut être nécessaire pour contenir les conséquences négatives coûteuses d'un taux de change plus faible sur l'inflation, la dette publique et les devises non ancrées", a déclaré Carla Slim de la Standard Chartered Bank.

Mais une dépréciation plus lente pourrait également prolonger la pénurie de devises, étouffer la croissance et le sentiment et éventuellement ne pas répondre aux exigences du FMI, selon d'autres économistes.

"L'avantage d'une mesure ponctuelle est qu'il ne devrait, en principe, y avoir aucune attente que d'autres mesures soient à venir, ce qui contribue à ancrer les prévisions d'inflation et limite l'incitation à thésauriser des devises étrangères", a déclaré Farouk Soussa de Goldman Sachs.

UN ACCORD AVEC LE FMI SE RAPPROCHE

Le nouveau gouverneur Abdalla a tenu une série de réunions avec les ministres pour aider à définir la politique monétaire et fiscale.

Les discussions ont "porté sur la nécessité de fournir le financement nécessaire à la gestion des produits stratégiques et de base, ainsi que sur la fourniture des besoins de production des usines", selon un communiqué du cabinet publié dimanche. Le groupe a également discuté des discussions en cours entre l'Égypte et le FMI.

Le ministre des finances, Mohamed Maait, annonçant des mesures visant à dégager les marchandises en souffrance, a déclaré mardi qu'une libération rapide des marchandises des ports contribuerait à réduire les coûts pour les consommateurs.

Le FMI a annoncé en mars que l'Egypte avait demandé un nouveau programme de soutien financier, mais a déclaré en juillet que le pays devait faire des "progrès décisifs" en matière de réforme fiscale et structurelle.

Le Fonds a également déclaré qu'une plus grande variabilité du taux de change aurait pu contribuer à éviter une accumulation de déséquilibres extérieurs et faciliter l'ajustement aux chocs économiques.

L'Égypte a subi de tels chocs à plusieurs reprises, notamment au début de la pandémie de COVID-19 et après l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Lors d'une crise monétaire en 2016, l'Égypte a laissé la livre flotter librement, pour la voir perdre la moitié de sa valeur en quelques semaines. L'inflation a grimpé à plus de 30 % pendant une grande partie de l'année suivante, et la banque centrale est ensuite intervenue pour maintenir la livre forte.

Pour mesurer la pression actuelle sur la livre, les détaillants sur le marché noir achetaient des dollars cette semaine à 21,00 livres pour un dollar, tandis que les acheteurs professionnels se voyaient proposer environ 22,40, contre un taux officiel d'environ 19,20.

Dans une note de recherche, Bank of America a déclaré qu'elle s'attendait à une dévaluation suivie d'un régime de change flexible lié à un programme du FMI.

"À en juger par le précédent de 2016, nous pensons que cela se produira très probablement au cours des prochains mois, après l'approbation d'un accord au niveau du personnel du FMI et comme action préalable à l'approbation du conseil d'administration du FMI", a-t-elle déclaré.

(1 $ = 19,1700 livres égyptiennes)