7 août (Reuters) - L'Egypte a demandé à l'ensemble de ses compagnies aériennes d'éviter l'espace aérien de l'Iran dans la nuit de mercredi à jeudi pendant une durée de trois heures, une directive qui intervient dans un contexte de fortes tensions, Téhéran ayant promis de répondre à l'assassinat du chef du Hamas palestinien, imputé à Israël.

Dans une NOTAM ("Notice to Air Missions") transmise mercredi aux pilotes, les autorités égyptiennes ont déclaré que les restrictions seraient en vigueur de 01h00 à 04h00 GMT, sans donner davantage de précisions.

Un représentant égyptien, cité sous couvert d'anonymat par la télévision publique, a déclaré que cette décision avait été prise après que les autorités iraniennes ont informé Le Caire que Téhéran allait mener jeudi matin des "exercices militaires".

De nombreuses compagnies aériennes ont reporté des vols ou modifié leurs itinéraires afin d'éviter les espaces aériens iranien, libanais et israélien.

La Jordanie et d'autres pays régionaux ont fermé plus tôt cette année leur espace aérien à cause des frappes menées depuis et contre Israël en parallèle à la guerre dans la bande de Gaza. (Jaidaa Taha et Yomna Ehab au Caire, Joanna Plucinska à Londres; version française Jean Terzian, édité par Tangi Salaün)