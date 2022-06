L'Égypte et l'Arabie saoudite signent 14 accords d'une valeur de 7,7 milliards de dollars, selon le ministre saoudien

L'Arabie saoudite a fourni des milliards de dollars de soutien financier depuis l'arrivée au pouvoir du président égyptien Abdel Fattah al-Sisi, et la nouvelle série d'investissements intervient alors que Le Caire lutte contre les répercussions économiques de la guerre en Ukraine.

Avant même que la guerre en Ukraine ne fasse grimper les prix des matières premières, n'affecte les revenus du tourisme et n'incite les investisseurs à se retirer des marchés émergents, le compte courant et le déficit budgétaire de l'Egypte suscitaient des inquiétudes, selon les banquiers.

Les accords signés mardi comprennent un accord de 1,5 milliard de dollars entre la société saoudienne Acwapower et l'Egyptian Electricity Holding Company pour construire une centrale éolienne, selon un communiqué du cabinet égyptien.

D'autres accords sur les énergies renouvelables ont été signés, ainsi que des accords concernant les produits pétroliers, l'alimentation et les technologies financières.

D'autres accords concernent le développement du terminal polyvalent du port égyptien de Damiette, selon le communiqué de l'autorité, et l'établissement d'une "cité pharmaceutique" de 150 millions de dollars par la société égyptienne Pharco Pharmaceuticals en Arabie Saoudite, a déclaré le président de la société à Alsharq TV.

En mars, l'Arabie saoudite a déposé 5 milliards de dollars dans la banque centrale égyptienne et le gouvernement égyptien a déclaré que la coopération avec le fonds souverain saoudien se traduirait par 10 milliards de dollars d'investissements.

L'ITFC, basée en Arabie Saoudite, a fourni à l'Egypte 3 milliards de dollars de nouveaux financements pour les importations de matières premières, a déclaré son PDG à Reuters la semaine dernière.

Le prince est arrivé en Égypte lundi soir, marquant le début de sa première tournée en dehors de la région du Golfe depuis plus de trois ans. Il se rendra également en Jordanie et en Turquie.

Des sources ont déclaré que MbS et le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi discuteraient de questions telles que l'impact de la guerre en Ukraine et l'alignement des positions saoudiennes et égyptiennes avant le voyage du président américain Joe Biden dans la région à la mi-juillet.