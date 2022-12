L'Égypte lève les restrictions sur les importations et soutient un rôle plus important du secteur privé pour répondre aux exigences du FMI

Dans un communiqué, la banque centrale a déclaré qu'elle avait baissé l'obligation pour les importateurs d'utiliser des lettres de crédit et que le gouvernement allait désormais autoriser le paiement direct.

Cette condition, introduite en février pour atténuer la pénurie de dollars exacerbée par le conflit en Ukraine, a suscité des plaintes de la part des entreprises et provoqué des pénuries de divers biens importés.

Malgré les restrictions et deux dévaluations majeures cette année, l'Égypte est toujours confrontée à une pénurie de devises étrangères et a décroché au début du mois le soutien financier de 46 mois du FMI, pour lequel l'annulation des restrictions à l'importation était une condition essentielle.

L'accord prévoyait également que le gouvernement dresse la liste des activités économiques dont l'État se retirerait.

Plus tôt jeudi, le cabinet a déclaré que le président Abdel Fattah al-Sisi avait approuvé une liste de 62 activités économiques que l'État laisserait au secteur privé, lui donnant ainsi un plus grand rôle dans la croissance de l'économie, la création d'emplois et l'augmentation des investissements et des exportations.

La déclaration du gouvernement n'a pas précisé ces activités, mais en mai, l'Égypte a présenté une série d'actifs de l'État qui seraient proposés à des investisseurs privés, notamment dans des secteurs tels que les véhicules électriques, les centres de données et les réseaux pétroliers et gaziers.