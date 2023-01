L'Egypte ordonne aux ministères de réduire leurs dépenses dans un contexte de pénurie de devises étrangères.

La décision, datée du 4 janvier et publiée dans le journal officiel cette semaine, prévoit le report de tout nouveau projet national fortement dépendant des devises étrangères, et exige que les ministères demandent l'approbation du ministère des finances pour les dépenses en devises étrangères.

Les ministères de la santé, de l'intérieur, des affaires étrangères et de la défense sont exemptés, ainsi que les agences chargées des dépenses en produits alimentaires subventionnés et en énergie.

Parmi les activités répertoriées comme dépenses non essentielles figurent les voyages, le marketing et les conférences, ainsi que les subventions et la formation des employés. La décision n'inclut aucun détail sur les sommes qui pourraient être économisées.

Cette décision intervient alors que l'Égypte continue de faire face à une pénurie de devises étrangères, bien qu'elle ait laissé la livre égyptienne se déprécier fortement au cours des derniers mois, et plus récemment la semaine dernière.

L'Égypte a dépensé beaucoup d'argent dans de grands projets d'infrastructure ces dernières années. Il s'agit notamment d'une nouvelle capitale à l'est du Caire et de la construction de nombreuses routes, qui ont contribué à soutenir l'activité économique pendant la pandémie de COVID-19, mais qui ont également fait l'objet de critiques.

Lorsque l'Égypte a été soumise à une pression financière au début de l'année 2021, la banque centrale a imposé des restrictions sur le financement des importations, ce qui a provoqué un important arriéré de marchandises dans les ports.

L'annulation de ces restrictions était une condition essentielle du programme de soutien financier de 46 mois du Fonds monétaire international confirmé en décembre. Une plus grande flexibilité du taux de change était une autre condition de l'accord du FMI.