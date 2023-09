L'Égypte organisera un scrutin présidentiel du 10 au 12 décembre, a annoncé lundi l'autorité électorale. Le président Abdel Fattah al-Sisi devrait être réélu malgré une crise économique caractérisée par une inflation record et des pénuries chroniques de devises étrangères.

M. Sisi, âgé de 68 ans, peut se présenter pour un troisième mandat grâce aux amendements constitutionnels de 2019 qui ont également prolongé la durée des mandats présidentiels de quatre à six ans, ce qui lui permet de rester en fonction au moins jusqu'en 2030.

Les résultats des élections devraient être annoncés le 23 décembre et, en cas de second tour, les résultats définitifs devraient être annoncés le 16 janvier au plus tard, a déclaré l'autorité électorale.