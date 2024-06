L'Egypte envisage de lancer un appel d'offres pour 15 à 20 cargaisons de gaz naturel liquéfié (GNL) afin de répondre à la demande croissante d'électricité pendant l'été, ont déclaré quatre sources industrielles à Reuters.

Le pays arabe le plus peuplé est redevenu un importateur net de gaz naturel, inversant sa position d'exportateur de ces dernières années dans le cadre d'un plan visant à devenir un fournisseur fiable de l'Europe.

Les réserves de gaz naturel qui aident l'Égypte à produire de l'électricité ont diminué à un moment où une population croissante de 106 millions d'habitants et le développement urbain ont fait augmenter la demande d'électricité, tandis que la forte demande de refroidissement pendant l'été fait augmenter la consommation d'électricité.

L'appel d'offres devrait être lancé au cours de la seconde moitié de juin ou au début de juillet, afin de couvrir la demande pour la saison estivale, entre juillet et octobre, a indiqué une source.

Une autre source a indiqué que l'annonce est en attente de la nomination d'un ministre de l'énergie, le président Abdel Fattah al-Sisi ayant ordonné au premier ministre de former un nouveau cabinet en début de semaine.

L'Égypte a acheté quatre cargaisons sur le marché au comptant cette année et a dû payer une prime élevée, en partie parce qu'elle cherchait à obtenir des livraisons rapides.

Le ministère égyptien du pétrole n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire.

"Le marché s'attendait à cela en termes de volumes globaux. Nous avons vu les prix italiens, grecs et turcs à la livraison augmenter par rapport aux prix à la livraison du TTF et de l'Europe du Nord-Ouest, en grande partie à cause de la demande égyptienne et de la nécessité pour les autres acheteurs méditerranéens d'être compétitifs", a déclaré Samuel Good, responsable de la tarification du GNL à l'agence de tarification des matières premières Argus.

Plusieurs entreprises égyptiennes de produits chimiques et d'engrais ont fermé temporairement leurs usines à titre préventif, invoquant les pressions accrues exercées par la consommation sur le réseau de gaz naturel, qui entraînent des fluctuations dans le réseau.

L'approvisionnement en gaz reprendra progressivement à partir de jeudi pour les usines d'engrais, a déclaré le ministère du pétrole.

En 2023, la production totale de gaz naturel de l'Égypte est tombée à son plus bas niveau depuis 2017, selon les chiffres de la Joint Organisations Data Initiative (JODI).

La production de gaz en 2023 était d'environ 59,29 milliards de mètres cubes (mmc), en baisse de 11,5 % en glissement annuel pour atteindre le niveau de production le plus bas depuis 2017, lorsqu'elle était d'environ 50,72 mmc.

Les coupures de courant programmées sont restées en place depuis, ce qui a choqué les Égyptiens habitués à des années d'approvisionnement en électricité fiable sous la présidence de Sisi.