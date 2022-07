L'Egypte va suspendre les activités de son contingent au Mali Mission de l'ONU

Les attaques ont causé la mort de sept soldats égyptiens depuis le début de l'année.

"Nous avons été informés qu'en conséquence, le contingent égyptien suspendra temporairement ses activités au sein de la MINUSMA à compter du 15 août", a déclaré le porte-parole.

Cette décision est un nouveau coup dur pour la mission après que la junte militaire malienne ait temporairement suspendu jeudi la rotation des troupes par les nations contribuant à la mission de maintien de la paix.

L'Égypte compte 1 072 soldats et 144 policiers dans la mission de l'ONU au Mali, connue sous le nom de MINUSMA.

La suspension restera en vigueur jusqu'à ce que les préoccupations de l'Égypte concernant la sécurité de ses soldats de la paix soient prises en compte, a déclaré un diplomate ayant connaissance de la décision.

Une autre source diplomatique a déclaré à Reuters que l'Egypte s'inquiète depuis un certain temps de la sécurité des troupes, mais que la décision du Mali, jeudi, d'arrêter la rotation des troupes, a probablement été l'élément déclencheur.

Le diplomate a ajouté que la suspension des activités, en particulier du bataillon de convoi de combat, devrait entraîner des retards dans les convois de carburant et avoir de graves ramifications et étirer sérieusement la mission (des Nations Unies).

Le porte-parole adjoint de l'ONU, Farhan Haq, a déclaré aux journalistes à New York que l'ONU travaillait en étroite collaboration avec l'Égypte pour résoudre les problèmes qu'elle a soulevés.

"Nous respectons et apprécions profondément le service et le sacrifice significatif de l'Egypte et des autres pays qui fournissent du personnel en uniforme à nos missions qui opèrent dans des conditions extrêmement difficiles et, souvent, dangereuses", a déclaré Haq.