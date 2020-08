L'Empa a développé un pansement qui tue les bactéries

Saint-Gall (awp/ats) - Pour combattre les infections bactériennes directement dans la plaie, des chercheurs de l'Empa ont développé des membranes cellulosiques dotées d'éléments antimicrobiens. En laboratoire, le pansement s'est avéré efficace à plus de 99%.

Si des germes pénètrent dans une plaie, ils peuvent provoquer une infection permanente qui peut ne pas guérir ou même se propager dans tout le corps, entraînant une intoxication sanguine potentiellement mortelle.

En outre, le problème de la résistance aux antibiotiques devient de plus en plus fréquent, en particulier dans les plaies complexes, a indiqué mardi le Laboratoire fédéral d'essai des matériaux et de recherche (Empa) dans un communiqué. Des bactéries comme les staphylocoques sont devenues insensibles à ce qui était autrefois l'arme miracle de la médecine.

Tissu tridimensionnel

L'équipe dirigée par Katharina Maniura, chercheuse de l'Empa au laboratoire Biointerfaces de Saint-Gall, a produit de fines membranes à partir de cellulose végétale par électrofilage. Les fibres de cellulose d'un diamètre inférieur à un micromètre ont été filées en plusieurs couches pour former un délicat tissu tridimensionnel.

Afin d'obtenir un effet antibactérien, les chercheurs ont conçu des éléments protéiques multifonctionnels - appelés peptides - qui peuvent se lier aux fibres de cellulose et avoir également une activité antimicrobienne.

Ces peptides ont l'avantage d'être plus faciles à produire et de rester plus stables que les protéines plus grosses, qui réagissent plus sensiblement aux conditions chimiques d'une plaie. Dans des expériences de culture cellulaire, les chercheurs ont ensuite montré que les membranes contenant les peptides sont bien tolérées par les cellules de la peau humaine.

Fonctions supplémentaires

Les membranes ainsi traitées se sont avérées fatales pour des bactéries telles que les staphylocoques, que l'on trouve souvent dans les plaies mal cicatrisées. "Dans les cultures bactériennes, plus de 99,99% des germes ont été tués par les membranes contenant des peptides", déclare Katharina Maniura, citée dans le communiqué.

À l'avenir, les membranes antimicrobiennes seront également dotées de fonctions supplémentaires. "Les peptides, par exemple, pourraient être fonctionnalisés avec des sites de liaison qui permettent la libération contrôlée d'autres substances thérapeutiques", conclut Katharina Maniura.

ats/buc