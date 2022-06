L'Empire State Building brille en violet et or pour le jubilé de la Reine Elizabeth

La consule générale britannique à New York, Emma Wade-Smith, a été rejointe par le DJ, auteur-compositeur et producteur britannico-américain Mark Ronson, vendredi, pour actionner l'interrupteur qui a illuminé une maquette de la tour.

"C'est un phare, de la même manière que la reine est un phare, quelqu'un qui incarne tant de choses que nous et le monde entier aimons au Royaume-Uni", a déclaré Ronson lors de la cérémonie d'illumination.

La reine Elizabeth, âgée de 96 ans, célèbre ses 70 ans en tant que chef d'État. Elle est maintenant sur le trône britannique depuis plus longtemps que tous ses prédécesseurs en 1 000 ans.

Elle est devenue reine du Royaume-Uni et de plus d'une douzaine d'autres royaumes, dont le Canada, l'Australie et la Nouvelle-Zélande, à la mort de son père, George VI, en février 1952.