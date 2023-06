L'Érythrée a réintégré un bloc régional d'Afrique de l'Est qu'elle avait quitté il y a 16 ans, a déclaré son ministre de l'information, dans le cadre de la dernière mesure prise par le pays pour rétablir les liens avec ses voisins.

Le gouvernement d'Asmara a quitté l'Autorité intergouvernementale pour le développement de l'Afrique de l'Est (IGAD) en 2007 pour protester contre l'entrée des troupes éthiopiennes en Somalie afin d'en chasser les dirigeants islamistes.

"L'Érythrée a repris ses activités au sein de l'IGAD et a siégé au 14e sommet ordinaire à Djibouti", a écrit le ministre de l'information, Yemane Meskel, sur Twitter lundi en fin de journée, après le sommet. Il n'a pas précisé ce qui avait motivé cette décision, mais a déclaré que l'Érythrée souhaitait rejoindre les autres membres de l'IGAD et contribuer à faire progresser la paix et la stabilité dans la région.

L'Érythrée, dirigée par Isaias Afwerki depuis son indépendance de l'Éthiopie en 1993, a connu une guerre frontalière sanglante avec l'Éthiopie de 1998 à 2000 et s'est brouillée à plusieurs reprises avec ses voisins.

Le pays fait également l'objet de sanctions de la part des États-Unis et de l'Union européenne en raison de violations présumées des droits de l'homme.

Toutefois, ces dernières années, il a pris des mesures pour rétablir les liens régionaux.

En 2018, il a signé un accord de paix avec l'Éthiopie qui a officiellement mis fin à l'état de guerre qui existait depuis le conflit frontalier, rétabli les liens diplomatiques avec la Somalie et normalisé les relations avec Djibouti.

Il a également renforcé ses liens avec le Kenya, qui a annoncé plus tôt cette année qu'il ouvrirait une ambassade à Asmara.

Toutefois, les groupes de défense des droits de l'homme affirment que le régime d'Afwerki reste plus répressif que jamais, notamment en ce qui concerne la conscription militaire forcée qui continue de pousser des milliers de personnes à fuir le pays chaque année.

L'Érythrée a également été condamnée par la communauté internationale pour les atrocités qui auraient été commises par ses soldats pendant la guerre de 2020-2022 dans la région du Tigré, au nord de l'Éthiopie, où ils ont combattu pour soutenir les troupes éthiopiennes contre les forces tigréennes.

L'Érythrée a nié ces allégations.