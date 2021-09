L'Escouade des domaines .CA s'aventure en plein air dans la nouvelle campagne publicitaire de CIRA

OTTAWA, 29 sept. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le Canada et le monde continuent de rouvrir, l'Escouade des domaines .CA peut soutenir les entreprises canadiennes en ligne où qu'elles soient, y compris dans leur pêche aux clients au bord de la rivière ou en leur donnant de la poutine dans les bois. Portant leur uniforme de style garde forestier, l'Escouade a pour mission d'aider les entrepreneurs locaux à réussir en ligne.



CIRA est ravie d'ajouter de tout nouveaux spots à sa campagne publicitaire à succès « Faites de votre site Web une vraie force du nord ». En partenariat avec les agences primées Giants & Gentlemen Advertising Inc., Push Media Inc. et Search Warrant, les publicités et les vidéos seront diffusées sur les chaînes de télévision traditionnelles et connectées, sur le pre-roll de YouTube, les réseaux sociaux et les réseaux numériques, y compris Amazon, TikTok et Xandr.



Pour faire passer le mot et toucher encore plus d'entreprises locales, la campagne fera une apparition en tant que commanditaire officiel de la saison 16 de l'émission Dragons' Den de CBC, diffusée le 21 octobre à 20 h sur CBC et CBC Gem. « Nous sommes ravis de nous associer à CIRA pour la prochaine saison de Dragons' Den de CBC, a déclaré Kristin Hosick, directrice, Marketing de contenu à CBC/Radio-Canada, l'inspiration, l'innovation et l'entrepreneuriat continuent de jouer un rôle important dans la croissance de l'économie canadienne, les téléspectateurs de Dragons' Den restent un public cible clé pour CIRA, qui cherche à créer une expérience en ligne fiable pour les entreprises canadiennes. Ce partenariat aidera les entreprises locales à découvrir l’Escouade et à accroître leur propre présence en ligne au Canada. »

Faits importants

La campagne comprend quatre spots de 15 secondes mettant en scène chacun des personnages de l’Escouade des domaines au siège social de .CA, dans un lieu tenu secret, quelque part dans la nature canadienne (avec des apparitions spéciales de diverses créatures de la forêt). La campagne comprend également deux nouveaux spots de 15 secondes montrant l'Escouade des domaines en train de s'aventurer dans la nature canadienne : NOUVEAU - Poutine Bird Man of Prey NOUVEAU - Maple Syrup Fishing Bait Domain name of thrones Put it on the net A winning hand Bear necessities

Les publicités seront diffusées à la télévision dans les régions du Grand Toronto, de Vancouver et de Montréal du 4 octobre au 14 novembre.

Les annonces mettent l'accent sur la valeur d'un nom de domaine .CA pour les entreprises canadiennes. Des études montrent que les Canadiens préfèrent acheter en ligne auprès d'entreprises canadiennes. Un nom de domaine .CA est le meilleur moyen de déclarer que votre entreprise est fièrement canadienne.

Au cours des trois dernières années, la campagne a été produite en partenariat avec les sociétés primées Giants & Gentlemen Advertising Inc., Push Media Inc. et Search Warrant.

Citations de la direction

Depuis le lancement de la campagne de l’Escouade des domaines .CA en septembre 2019, la notoriété spontanée de la marque .CA auprès des petites entreprises a augmenté de 13 %. Alors que les petites entreprises canadiennes développent leur présence numérique, CIRA continue de constater une croissance des enregistrements de noms de domaine .CA avec une augmentation record de 15 % pour les 12 derniers mois jusqu'en août 2021.

« Alors que le Canada commence à se remettre de la pandémie, c’est encourageant de voir tant d'entreprises adopter une stratégie en ligne pour prospérer. Grâce à notre campagne, nous entendons faire passer le message que posséder un nom de domaine .CA peut avoir un impact bénéfique sur le succès de votre entreprise canadienne. » - Paul Sarkozy, directeur du marketing des produits .CA

« Bien que les scénarios des publicités soient comiquement farfelus, les efforts métaphoriques décrits par les propriétaires d'entreprises pour attirer leur public cible ne le sont pas. L'environnement en ligne est incroyablement compétitif et encombré, et nous voulions positionner le .CA comme un élément clé dans la boîte à outils des propriétaires d'entreprises canadiennes. » - Alanna Nathanson, cofondatrice et directrice de la création, Giants & Gentleman.

Ressources additionnelles

À propos de CIRA

L’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (CIRA) gère le domaine de premier niveau .CA au nom de l’ensemble de la population canadienne. De plus, CIRA conçoit des technologies et des services de cybersécurité – comme son pare-feu DNS et son Bouclier canadien – qui contribuent à l’atteinte de son objectif, qui vise à bâtir un Internet de confiance pour les Canadiens. L’équipe de CIRA exploite un des domaines nationaux (ccTLD) dont la croissance est la plus rapide, un réseau DNS mondial à haute performance et une des solutions de registre d’arrière-plan les plus évoluées.



À propos de Giants & Gentlemen

Giants & Gentlemen est une agence de stratégie et de création indépendante offrant un service complet, des idées originales avec une attitude irréprochable. En tant qu'entrepreneurs, nous apportons une philosophie de « évolue ou meurt » pour aider les marques à s'élever comme des géants, tout en agissant toujours comme des gentlemen. Outthinking™, le processus unique à G&G, conduit à des perspectives plus profondes qui aident à donner du sens aux marques. Pour plus d'information consultez le giantsandgents.ca.

Personne-ressource pour les médias

Delphine Avomo Evouna

Spécialiste des communications, CIRA

delphine.evouna@cira.ca

(613) 315-1458

Une photo associée à ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/4cd41e3e-a06d-4aa7-ba1e-3a1bc98a2fc7