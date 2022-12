L'Eskom d'Afrique du Sud multiplie les coupures de courant alors que les centrales tombent en panne.

La compagnie d'électricité, qui exploite un parc vieillissant de centrales au charbon défectueuses, a déclaré qu'elle augmentait le niveau des coupures de courant en raison des pannes de certaines de ses centrales.

Eskom a du mal à répondre à la demande d'électricité dans la nation la plus industrialisée d'Afrique depuis plus d'une décennie.

Les coupures de courant de niveau 6 nécessitent de retirer jusqu'à 6 000 mégawatts (MW) du réseau national. Il s'agit du niveau le plus élevé de coupures d'électricité jamais mis en place en Afrique du Sud et cela signifie au moins six heures sans électricité par jour pour la plupart des Sud-Africains.

"Cela est dû à un nombre élevé de pannes depuis minuit, ainsi qu'à la nécessité de préserver strictement les réserves de génération d'urgence restantes", a déclaré Eskom dans un communiqué.

Le président Cyril Ramaphosa tente de réformer Eskom pour la rendre plus efficace depuis qu'il est devenu chef de l'État en 2018, mais son administration a progressé lentement, alimentant la frustration du public.

Son gouvernement a déclaré qu'il prendrait en charge une partie de la dette de 400 milliards de rands (23,05 milliards de dollars) de la compagnie d'électricité, mais il ne s'est pas encore engagé sur un montant spécifique ou un calendrier.

Le mois dernier, Eskom a prévenu qu'elle continuerait à lutter pour répondre à la demande d'électricité au cours de l'année prochaine.

(1 $ = 17,3511 rands)