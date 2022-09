L'Eskom d'Afrique du Sud va intensifier les coupures de courant pendant le week-end.

Après avoir prévu des coupures allant jusqu'à 3 000 mégawatts (MW), Eskom a déclaré qu'elle devrait passer à des coupures de phase 4 allant jusqu'à 4 000 MW jusqu'à 5 heures lundi.

Les coupures de phase 4 signifient que les foyers et les entreprises ne disposant pas de leurs propres générateurs n'auront pas d'électricité pendant six heures par jour, ce qui aura un impact sur l'utilisation des appareils et le commerce.

"Malheureusement, en raison de pannes supplémentaires au cours de la nuit, Eskom n'a pas été en mesure de reconstituer les réserves de génération d'urgence, ce qui a aggravé les contraintes actuelles de capacité de génération", a-t-il déclaré.

Elle a ajouté que l'escalade des coupures de courant a pour but de reconstituer les réserves d'urgence afin de contenir les coupures de courant à des niveaux inférieurs la semaine prochaine.

Les centrales électriques vieillissantes d'Eskom fonctionnent principalement au charbon et sont très sujettes aux pannes.

Le gouvernement du président sud-africain Cyril Ramaphosa a tenté de réformer Eskom pour la rendre plus efficace, mais les progrès sont lents.

Sur une capacité totale du parc d'environ 46 000 MW, Eskom a actuellement 5 579 MW en maintenance planifiée et 16 599 MW indisponibles en raison de pannes.